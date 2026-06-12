『信長の野望 天下への道』は皆様に支えられて1周年！新武将「寧々」登場＆特別な記念キャンペーンを実施！

グラビティゲームアライズ株式会社

報道関係 各位



グラビティゲームアライズ株式会社(所在地：東京都中央区)が運営するスマートフォン向けゲームアプリ『信長の野望 天下への道』は、2026年6月18日(木)におかげさまで1周年を迎えます！領主の皆様の日ごろのご愛顧により、1周年を迎えられることを記念して、ゲーム内イベントやキャンペーンを実施いたします。

▲『信長の野望 天下への道』は皆様に支えられて1周年！▼▼App Store、Google Play ストアで今すぐ無料ダウンロード！▼▼

https://app.adjust.com/1om5djza(https://app.adjust.com/1om5djza)

◆羽柴秀吉の妻「寧々」が新たに登場！ 「天昇募集 寧々」開催！

▲天昇募集 寧々

本募集では、新武将「寧々」が登場します。

さらに、SSR武将の出現率の合計が11%となっており、高い確率でSSR武将を獲得いただける絶好の機会です。

この機会にぜひ「寧々」をはじめとするSSR武将を配下に加え、戦局を有利に進めましょう！

※出現する他のSSR武将等の詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください

■開催期間

2026年6月18日(木)18:00～2026年7月1日(水)23:59 予定

■対象サーバー

シーズン4および天下戦全サーバー

※期間中にシーズン4・天下戦サーバーが開始されたサーバーも対象となります

【武将紹介 寧々】

列伝：高台院、北政所とも。秀吉の妻。妻としてだけでなく、朝廷との交渉など政治家としても秀吉を支えた。子はなかったが加藤清正ら多くの家臣を養育した。

※詳細につきましては「募集」画面または「武将」画面の「図鑑」からご確認ください

◆1周年記念ログイン特典を実施！！

1周年を記念した「1周年記念ログイン特典」を開催いたします。

ログイン日数に応じて、豪華報酬を受け取ることができ、SSR「羽柴秀吉」やゲーム内チャットで使用できるスタンプ、

さらに最大50回分の「名将再臨募集券」を獲得できます。

ぜひこの機会に豪華アイテムをゲットしましょう！

■実施期間

2026年6月18日(木)18:00～2026年7月1日(水)23:59予定

◆1周年記念スタンプパック発売！

1周年を記念したスタンプパックを発売いたします。パックは全10種類となり、それぞれ異なるスタンプがおまけとして付いてきます。

スタンプを使って、領主同士の会話をより一層楽しみましょう。

※詳細については、ゲーム内「商店」画面の「1周年記念スタンプパック」よりご確認ください

■販売期間

2026年6月18日(木)18:00～2026年7月1日(水)23:59予定

■販売内容1周年記念スタンプパック・壱

価格：2,000円（税込）

内容物：

有償金×1,000

スタンプ（手柄を逃すな！）×1種(おまけ)

1周年記念スタンプパック・弐

価格：2,000円（税込）

内容物：

有償金×1,000

スタンプ（さもありなん）×1種(おまけ)

1周年記念スタンプパック・参

価格：2,000円（税込）

内容物：

有償金×1,000

スタンプ（急ぎ城を建てるのだ）×1種(おまけ)

1周年記念スタンプパック・肆

価格：2,000円（税込）

内容物：

有償金×1,000

スタンプ（ご運が開けましたな）×1種(おまけ)

1周年記念スタンプパック・伍

価格：2,000円（税込）

内容物：

有償金×1,000

スタンプ（何を間違えたのだ…）×1種(おまけ)

1周年記念スタンプパック・陸

価格：2,000円（税込）

内容物：

有償金×1,000

スタンプ（今だ！突撃！）×1種(おまけ)

1周年記念スタンプパック・漆

価格：2,000円（税込）

内容物：

有償金×1,000

スタンプ（守らねばならぬ）×1種(おまけ)

1周年記念スタンプパック・捌

価格：2,000円（税込）

内容物：

有償金×1,000

スタンプ（勝機が見えました）×1種(おまけ)

1周年記念スタンプパック・玖

価格：2,000円（税込）

内容物：

有償金×1,000

スタンプ（じーっ）×1種(おまけ)

1周年記念スタンプパック・拾

価格：2,000円（税込）

内容物：

有償金×1,000

スタンプ（えいえいおー！）×1種(おまけ)

※各パックは 期間中1回のみ購入可能です。再購入はできません

※販売期間終了後は購入できませんので、ご注意ください

※開催期間と内容は予告なく変更になる場合がございます

※記載の内容は予告なく修正・変更・削除される場合がございます

※各パックは今後再販する可能性がございます

◆1周年記念SNSキャンペーン開催中！オリジナルAmazonギフトカードをプレゼント！

1周年を記念して、キャンペーン期間中に応募条件を満たした方の中から抽選で、オリジナルデザインのAmazonギフトカード 10,000円分を

3名様にプレゼントいたします！

■キャンペーン期間

2026年6月30日(火) 23:59まで

■応募条件

１.本作のX公式アカウント(@nobu_tenkamichi(https://x.com/nobu_tenkamichi) )をフォロー

２.#信長天下道CP をつけて対象ポストを引用リポスト

■キャンペーンポストURL

https://x.com/nobu_tenkamichi/status/2065003637001396515

■景品詳細

オリジナルデザインのAmazonギフトカード 10,000円分 3名様

◆『信長の野望 天下への道』とは

『信長の野望 天下への道』は、『信長の野望・天道』の正式ライセンスを受けて開発された、MMO歴史戦略シミュレーションゲームです。所属する大名勢力の仲間たちと協力して領地を広げ、天下に覇を唱えよう！

所属サーバー内の全プレイヤーと一緒に目標を達成する「天下布武」をはじめとした戦国の世を体感できるイベントが続々登場！部隊の編制や、武将に習得させる戦法の組み合わせは多岐に渡り、戦略の幅が広がります。

また、道に存在する築城地に築城することで攻守を有利に進めることができ、他の大名勢力に対する外交や、自勢力を有利に進行させることが可能となる奥深き戦略要素が満載です。

◆基本情報

タイトル：『信長の野望 天下への道』

ジャンル：MMO歴史戦略シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

配信開始日：2025年6月18日

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6742556949(https://apps.apple.com/jp/app/id6742556949)

Google Play ストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravityga.nobunagatenkamichi(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravityga.nobunagatenkamichi)

公式サイト：https://nobunagatenka.jp(https://nobunagatenka.jp)

公式X：https://x.com/nobu_tenkamichi(https://x.com/nobu_tenkamichi)

公式Discord：https://discord.gg/XZMFvc2sAH(https://discord.gg/XZMFvc2sAH)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@nobunaga_tenkamichi(https://www.youtube.com/@nobunaga_tenkamichi)

◆会社情報

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社

（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

公式サイト：https://gravityga.jp/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

(C)Kingnet Network Co., Ltd.

(C)TENDA Games Co., LTD.

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