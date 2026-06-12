QommonsAI活用研修を千葉県南房総市（みなみぼうそうし）で実施--口コミで広がる研修の熱気、高い文章力を持つ職員がAI活用の可能性を自ら切り拓く

Polimill株式会社

生成AIの社会実装を牽引するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は2026年5月20日、千葉県南房総市（みなみぼうそうし）の職員を対象に、自治体向け生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」の活用研修（初級編）を現地およびオンラインにて実施いたしました。午前・午後合わせて現地約60名、オンライン約25名の計約85名が参加し、全庁的なDX推進に向けた意欲あふれる研修となりました。

研修の様子

■ 研修実施概要

実施自治体：千葉県南房総市（みなみぼうそうし）

研修カリキュラム：初級編

参加者数：計約85名（午前：現地約30名・オンライン約15名、午後：現地約30名・オンライン約10名）

参加者の特徴：私生活での生成AI利用経験者は多数。業務への具体的な適用方法を模索する中堅～管理職層が中心

■ 職員の口コミで広がる研修の熱気

今回の研修で特に印象的だったのは、午前の部を受講した職員が「研修がよかったから参加した方がいい」と同僚に声をかけ、午後の部への飛び込み参加を希望する方が現れたことです。

研修の内容が職員間で自然に伝わり、追加参加者を生み出すほどの手応えは、現場のニーズに的確に応えられた証といえます。

研修全体を通じて、「〇〇業務にはどう活用できるか」「情報漏洩リスクを抑えるプロンプトの書き方を教えてほしい」など、実務に直結する具体的な質問が多数寄せられました。

受講者一人ひとりが業務改善への明確な目的意識を持って参加されていることが、会場全体の真剣な空気からも伝わってきました。

■ 高い文章力がAI活用の土台に

研修の様子

南房総市は、6町1村の合併を経て誕生した自治体であり、多様な地域特性を調整しながら、緻密かつ重層的な計画策定に長年取り組んできました。その過程で培われた、行政課題を論理的かつ的確に文章化する職員の高いスキルは、生成AIを活用した業務効率化においても大きな強みとなっています。

演習では、自身の考えを的確に言語化し、プロンプトへと落とし込む作業をスムーズにこなす姿が随所で見られました。

また、「講師の説明のテンポが良く、自治体の内情も把握されているため職員の興味を引き付ける研修だった」との声もいただきました。

■ 担当者よりコメント（担当：森田）

南房総市の職員の皆様は、業務改善への目的意識が非常に明確で、演習においても自らの業務課題をAIに問いかける姿勢が際立っていました。今回の研修を契機に、中堅・管理職層からトップダウンで若手職員へもQommonsAIの活用が波及していくことを期待しています。

全庁的な定着に向け、デジタル担当課とも連携しながら、継続的なフォローアップ支援に努めてまいります。

■ QommonsAI 研修プログラムについて

Polimill株式会社では、QommonsAIを導入いただいた自治体を対象に、社員が直接現地を訪問して実施する無料の対面型研修プログラムを全国で展開しています。初級編から中級編・管理職向けまで、自治体の習熟度や課題に合わせたカリキュラムを用意し、「導入して終わり」ではなく「現場で使いこなせる」状態まで伴走します。研修についてのお問い合わせは、QommonsAIサポート窓口までお気軽にご連絡ください。

■ QommonsAI（コモンズAI）について

Polimill株式会社が開発・提供・運用する行政向け生成AI「QommonsAI」は、国内外の法律・政策・論文・自治体事例など数千万件以上のデータを基に、エビデンスベースで自治体課題の解決を支援します。

2026年5月時点で全国850以上の自治体・約35万人が利用。議会対応、政策立案、住民対応、広報業務など幅広い業務で活用されています。

OpenAI・Anthropic・Google・Preferred Networksの主要4社から厳選した12モデルを搭載し、用途に応じて最適なAIを選択できる環境を提供しています。

すべての自治体へ代理店を介さない直販体制で提供しており、サービスリリース以来、導入先の全自治体で現地での導入研修および初級・中級研修を無償で実施中です。

また、自治体現場からの要望を最短数日でサービスに反映するアジャイル開発体制を敷いており、行政の「いま必要な機能」を圧倒的なスピードで届け続けています。

公式サイト：https://info.qommons.ai/

■ 会社概要

社名：Polimill株式会社

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 伊藤あやめ／谷口野乃花

事業内容：行政向け生成AI「QommonsAI」、デジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」の企画・開発・運営 ほか

コーポレートサイト：https://polimill.jp/