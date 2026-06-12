すとぷり結成10周年記念！大阪・梅田「HEP FIVE」とのコラボレーション企画を開催！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が、結成10周年を記念し、大阪・梅田の商業施設HEP FIVEとのコラボレーション企画『すとぷり×HEP FIVE SPECIAL CAMPAIGN』を、2026年6月22日(月)から7月12日(日)まで開催することをお知らせいたします。

『すとぷり×HEP FIVE SPECIAL CAMPAIGN』は、「すとぷり」結成10周年を記念して開催するコラボレーション企画です。

期間中、館内6か所を巡るデジタルラリーや過去10年分のYouTubeサムネイル展示、参加型ウォール、フォトスポット、館内装飾、館内放送など、「すとぷり」の10年間の歩みや魅力をお楽しみいただけるさまざまなコンテンツを展開いたします。また、HEP FIVE観覧車では、関西出身メンバー・ジェルによる本企画限定のオリジナル音声コンテンツを実施するほか、大阪公演期間中にはオリジナルステッカーのプレゼント企画も実施いたします。アリーナツアー大阪公演の開催時期にあわせ、大阪の街なかでも「すとぷり」の結成10周年をお楽しみいただける特別な企画です。

■『すとぷり×HEP FIVE SPECIAL CAMPAIGN』詳細

（1）デジタルラリー

スマートフォンで館内6か所に設置されたラリースポットの二次元コードを読み込むことで、メンバーの10周年オリジナルアートをお楽しみいただけます。さらに、全スポットをコンプリートした方にはオリジナルポストカードをプレゼントいたします。

期間：2026年6月22日(月)～7月12日(日)

― ラリースポット ー

１.B1F MOOOSH SQUISHY 横

２.2F Heather 前

３.3F KINJI used clothing 前

４.4F Younger Song 奥

５.6F エレベーターホール （LiBERTYDOLL 横）

６.7F フードフロア「TAMLO」 KOREAN KITCHEN K-LOVERS 横

▼ポストカード配布場所：1Fインフォメーションカウンター

▼配布時間：11:00～21:00

インフォメーションにて引き換え画面をご提示ください。

※各日なくなり次第終了です。

※ノベルティのお渡しはお一人様1回までです。

※インターネット接続が必要となります。

（2）観覧車ゴンドラ内オリジナル音声

HEP FIVE観覧車では、本企画限定となるジェルのオリジナル音声コンテンツを実施いたします。関西出身のジェルによるここでしか聞くことのできないオリジナルトークとともに、地上106mからの空中散歩をお楽しみいただけます。リアルなサウンド演出により、まるでジェルと一緒に観覧車へ乗っているかのような没入感を体験いただけます。

期間：2026年6月22日(月)～7月12日(日)

場所：7F観覧車

時間：11:00～22:45（最終搭乗）

乗車料金：1人1,000円（5歳以下は無料）

※ご自身のスマートフォンとイヤフォンを使用して体験いただくコンテンツです。

※イヤフォンの貸し出しは行なっておりません。

※インターネット接続が必要となります。

※点検等によりご搭乗いただけない場合がございます。

（3）オリジナルステッカープレゼント

大阪公演期間を含む4日間限定で、HEP FIVE館内対象店舗をご利用いただいたお客様へオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

期間：2026年7月3日(金)～7月6日(月)

場所：HEP FIVE各店舗

※金額不問です。

※各店舗なくなり次第終了です。

※絵柄はお選びいただけません。（全2種）

※一部対象外店舗がございます。

※一部店舗ではお渡しの条件がございます。

※各店舗でのお会計時にお渡しいたします。

（4）10周年記念スペシャル館内展示

「すとぷり」の10年間の活動を振り返る特別展示を実施いたします。過去10年分のYouTube動画サムネイル展示に加え、「すとぷり10周年を記念してお気に入りの楽曲を教えて」をテーマにした参加型ウォールやフォトスポットも登場いたします。

期間：2026年7月1日(水)～7月12日(日)

展示場所：

「すとぷり10周年を記念してお気に入りの楽曲を教えて」ウォール・フォトスポット｜1Fエントランスアトリウム

過去10年分のYoutubeサムネイル展示｜2F Heather前

フォトスポット｜7Fフードフロア「TAMLO」TAMLAB前

（5）Instagramキャンペーン

HEP FIVE公式Instagramをフォローし、対象投稿に「いいね」をした方の中から抽選で3名様に、すとぷり公式グッズ詰め合わせをプレゼントいたします。

応募期間：2026年6月22日(月)11:00～7月12日(日)23:59

<参加方法>

HEP FIVE公式 Instagram（@hep_five）を「フォロー」&キャンペーン投稿を「いいね」

<賞品>

すとぷり公式グッズ詰め合わせ 合計3名様

※本キャンペーンオリジナルグッズではございません。

（6）館内装飾・館内放送

館内各所に「すとぷり」10周年ビジュアルを掲出するほか、莉犬による館内放送を実施いたします。HEP FIVE館内を彩る特別な演出とともに、「すとぷり」の結成10周年をお楽しみいただけます。

期間：2026年6月22日(月)～7月12日(日)

場所：館内各所

※イベント内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

特設サイト： https://www.hepfive.jp/lp/strawberryprince_hepfive/index.html

HEP FIVE： https://www.hepfive.jp/

■『すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary ~すとぷり ARENA TOUR~』大阪公演概要

― 大阪 ―

開催日時：

-2026年7月4日(土) 開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年7月5日(日) [1部]開場 11:00 / 開演 12:00 [2部]開場 16:30 / 開演 17:30

会場：大阪城ホール 大阪府大阪市中央区大阪城3-1

■すとぷり Profile

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数440万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数5,050万人にのぼる。(2026年5月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party 2025」』では、2日間で約5万人を動員した。2026年6月に活動10周年を迎える。記念のアリーナツアーを4都市13公演で開催予定。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stprinfo

公式Instagram：https://www.instagram.com/strawberryprince.info/

公式LINE：https://page.line.me/600lwgdb

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/