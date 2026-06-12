グレージュシェルからフラワーアートまで♪上品な輝きを楽しむ新作ネイルチップ3種を発売
グレージュグラデとシェルネイル
https://jp.michimall.com/?pid=191762009
2,350円(税込)
グレージュのグラデーションに、パープルシェルとゴールド箔をさりげなく散りばめた上品なデザイン。光の角度によってシェルがやわらかく輝き、シンプルな中にさりげない華やかさをプラスします。使用カラー：グレー、ベージュ
ブルー×パープルのフラワーネイル
https://jp.michimall.com/?pid=191796420
2,350円(税込)
ブルーとパープルのカラーにお花が溶け込んだようなフラワーデザインです。奥でキラキラと上品なラメも光る美しいデザインです。
上品マグネットフラワーネイル
https://jp.michimall.com/?pid=191796537
2,350円(税込)
さりげなく輝くマグネットベースに、やわらかなフラワーアートをプラスした上品ネイル。普段使いから特別な日まで幅広く楽しめるデザインです。
「ミチネイル」のサービス
「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。
ミチネイル｜公式サイト：https://jp.michimall.com/
即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)
オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)
LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159
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企業名：丸井織物株式会社
TEL：0120-86-4321
E-Mail：info@nnichi.com