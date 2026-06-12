『ハイスクールD×D Operation paradise infinity』にて『モンスター娘のいる日常』とのコラボ開催決定！
『ハイスクールD×D Operation paradise infinity』にて『モンスター娘のいる日常』とのコラボが開催決定いたしました。
『モンスター娘のいる日常』からは、「ミーア」や「ラクネラ」「セントレア」などの人気キャラクターたちが登場します！
2つの世界が交わる特別なコラボをぜひご期待ください。
イベント開催期間：2026年6月26日(金)～2026年7月16日(木)
ゲームプレイはこちら：https://s.g123.jp/3vk4kwcc
公式X：https://x.com/highschool_opi
■コラボイラストを一部ご紹介！
・リアス
・姫島朱乃
■『モンスター娘のいる日常』とは？
可愛い亜人種の女の子と同居することになった主人公・来留主公人。最初はラミアだけだったのにハーピーやケンタウロスも次々と引っ越してきてハーレム状態に!!
でもエッチなことは禁止されていて……。
■アニメ『ハイスクールD×D HERO』作品情報
KADOKAWAファンタジア文庫の人気ライトノベルシリーズを原作とするTVアニメ。「紳士向け」王道アニメとして高い人気を誇り、「HERO」はその第4期にあたる。
■ゲーム基本情報
ゲームタイトル：ハイスクールD×D(https://g123.jp/game/highschool?lang=ja) Operation paradise infinity
ジャンル：RPG
価格：基本無料（ゲーム内アイテム課金制）
■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？
スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。
公式サイト： https://g123.jp/?lang=ja(https://g123.jp/?lang=ja)
■CTW株式会社について
NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。
社名 ： CTW株式会社
所在地 ： 〒106-0032
東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー
代表者 ： 佐々木 龍一
設立 ： 2013年8月
資本金 ： 1億円
事業内容： プラットフォーム事業
URL ： https://ctw.inc/
(C)オカヤド「モンスター娘のいる日常」／リュウコミックス・徳間書店刊
(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会
(C) CTW, INC. All rights reserved.
※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。