『ハイスクールD×D Operation paradise infinity』にて『モンスター娘のいる日常』とのコラボ開催決定！

ＣＴＷ株式会社

『ハイスクールD×D Operation paradise infinity』にて『モンスター娘のいる日常』とのコラボが開催決定いたしました。

『モンスター娘のいる日常』からは、「ミーア」や「ラクネラ」「セントレア」などの人気キャラクターたちが登場します！

2つの世界が交わる特別なコラボをぜひご期待ください。

イベント開催期間：2026年6月26日(金)～2026年7月16日(木)

ゲームプレイはこちら：https://s.g123.jp/3vk4kwcc

公式X：https://x.com/highschool_opi

■コラボイラストを一部ご紹介！

・リアス

・姫島朱乃

■『モンスター娘のいる日常』とは？

可愛い亜人種の女の子と同居することになった主人公・来留主公人。最初はラミアだけだったのにハーピーやケンタウロスも次々と引っ越してきてハーレム状態に!!

でもエッチなことは禁止されていて……。

■アニメ『ハイスクールD×D HERO』作品情報

KADOKAWAファンタジア文庫の人気ライトノベルシリーズを原作とするTVアニメ。「紳士向け」王道アニメとして高い人気を誇り、「HERO」はその第4期にあたる。

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：ハイスクールD×D(https://g123.jp/game/highschool?lang=ja) Operation paradise infinity

ジャンル：RPG

価格：基本無料（ゲーム内アイテム課金制）

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。

公式サイト： https://g123.jp/?lang=ja(https://g123.jp/?lang=ja)

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)オカヤド「モンスター娘のいる日常」／リュウコミックス・徳間書店刊

(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会

(C) CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。