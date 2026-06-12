【朝井リョウさん推薦！】上村裕香さん『救われてんじゃねえよ』が新オビで登場！

株式会社新潮社

2025年4月に『救われてんじゃねえよ』（新潮社）で衝撃のデビューを果たした上村裕香さん。今年3月には「CINRA Inspiring Awards Edition 2026」朝井リョウ賞を受賞し、ますます勢いが止まりません。

このたび、『救われてんじゃねえよ』に作家・朝井リョウさんの推薦コメントを載せたオビが登場しました。全国の書店店頭でお買い求めいただけます。

朝井リョウさんが推薦！ 新オビにコメントを寄せてくださいました

独自の風通しを感じる怒りの描き方が、非常に鮮烈だった

「CINRA Inspiring Awards Edition 2026」で「朝井リョウ賞」を受賞

第21回「女による女のためのR-18文学賞」大賞を受賞してデビューした上村裕香さんが、WEBメディア 「CINRA」が主催する次世代の表現を讃える「CINRA Inspiring Awards Edition 2026」で、作家の朝井リョウさんが選出する「朝井リョウ賞」を受賞しました。

【審査員・朝井リョウさんによる選評】

『救われてんじゃねえよ』の鋭い筆致、『ほくほくおいも党』の題材の扱い方、『ぼくには笑いがわからない』の煌めく青さ。魅力が全く異なる三作をデビュー年にどんどこ送り出す稀有な逞しさに、脅威を感じました。

上村さんのデビュー作『救われてんじゃねえよ』は、難病の母を介護しながら高校に通う女子高生・沙智の日常を淡々と描いた衝撃作「救われてんじゃねえよ」、大学生になっても母の介護から逃れられない沙智を描く「泣いてんじゃねえよ」、親元を離れTV制作会社に就職した沙智が、両親とある種の訣別に辿り着く「縋ってんじゃねえよ」で３編で構成されています。

上村裕香さんから受賞に寄せたコメント

十代の頃、「生まれ変わったら朝井リョウになりたい」と言って、笑われた。受賞の知らせを聞いたとき、驚きと嬉しさと同時に、そのことを思い出しました。朝井リョウさんをはじめ、賞に関わってくださったすべての方に心より感謝申し上げます。これからも書き続けます。

著者紹介 上村裕香（かみむら・ゆたか）

上村裕香さん （C）新潮社

2000年佐賀市生まれ。京都芸術大学大学院修了。22年、「救われてんじゃねえよ」で、第21回女による女のためのR-18文学賞大賞を受賞。25年、同名小説（新潮社）でデビュー。ほかの著書に『ほくほくおいも党』(小学館) 、『ぼくには笑いがわからない』(KADOKAWA)。

本作は介護を扱っていますが、表題作を書いた20歳の時、私はどうやったら人を笑わせられるかばかりを考えていました。介護で笑い？ と思われるかもしれませんが、主人公・沙智に貼られる「ヤングケアラー」「貧困家庭」というラベルを剥がして、生身の沙智に出会い直すためには、笑いが必要だったからです。

明るいわけではないです。コメディでもないです。勇気は必要かも。でも読後きっと世界の色が変わります。よろしくお願いします。（上村裕香）

全国の書店員さんからの熱い応援メッセージ

紀伊國屋書店 福岡本店 宗岡敦子さん

「家族を大切にしたいと思いながらも、自由に生きていきたいと思う気持ちに、共感が広がりました。相反する感情が、心身に突き刺さりまくります。」

幕張 蔦屋書店 後藤美由紀さん

「主人公が不憫で、そして子に依存する親に腹が立ち、読んでいて苦しいのになぜか読むのをやめられない。この作品の持つパワーが半端ないからなのかもしれない。」

ジュンク堂書店 芦屋店 山ノ井さよりさん

「２０２６年の本屋大賞候補に私は挙げたい！！絆、寄り添う、目を向ける、上っ面な単語に辟易している私に、沙智の家族はよく効く。」

未来屋書店 大日店 石坂華月さん

「痺れました!!驚きました！Rｰ18文学賞の底力たるや！推しますー！」

紀伊國屋書店 久留米店 池尻真由美さん

「ヒリヒリとする感情が心の奥に絡みついて、深い余韻を残す。こんな小説があるのかと衝撃を受けた。これからも追いかけたい作家さんに出会えて嬉しいです。」

TSUTAYAWAY ガーデンパーク和歌山 中江敬子さん

「最初から最後までこんなに色んな種類の涙がでる小説はなかなかない。何かしら毎日頑張っている人、日々絶望的に感じ過ごしている人に届いてほしいと思う。」

【カバー装画は新進イラストレーター、水元さきのさん】

装画を手掛けたのは、書籍やCDジャケット、広告など幅広いジャンルで活動しているイラスト界の若きホープ・水元さきのさん。

主人公の沙智を瑞々しい感性で描いたカバーイラストを見た著者の上村さんは「めっちゃ、沙智！」と感嘆！ 若き才能のコラボレーションをお楽しみください。

【特設サイトでは試し読みも公開中！】

新潮社コーポレートサイトで特設サイトを公開！ 受賞作「救われてんじゃねえよ」の試し読みを公開しています。

https://www.shinchosha.co.jp/special/sukuware/(https://www.shinchosha.co.jp/special/sukuware/)

【書籍データ】

【タイトル】救われてんじゃねえよ

【著者名】上村裕香（かみむら・ゆたか）

【発売日】2025年4月16日

【造本】四六判、128頁

【定価】1,540円（税込）

【ISBN】978-4-10-356231-3

【URL】https://stage.shinchosha.co.jp/special/sukuware/