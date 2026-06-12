ギター・マガジン2026年7月号が本日発売　今さら聞けない、教養としてのビートルズ超入門

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『ギター・マガジン2026年7月号／教養としてのビートルズ学』を、2026年6月12日に発売しました。

1966年、日本の音楽シーンに旋風を巻き起こした伝説のビートルズ日本武道館公演から、今年でちょうど60年という記念すべき節目を迎えました。 ジョン・レノンとジョージ・ハリスン、ポール・マッカートニー、リンゴ・スターが残したポピュラー・ミュージックにおける功績は計り知れず、現代の音楽シーンで“当たり前”とされる多くの技法やアイディアは、彼らによって生み出されたと言っても過言ではありません。

しかし昨今、その偉大さや奥深さを知らないという若いギタリストや音楽ファンも増えています。そこで本特集では、興味はあっても「何がスゴイのか」「どの作品から聴けばいいのか」がわからないビートルズ初心者のために、教養として知っておきたい雑学から、彼らが築き上げた音楽的魅力の核心を深く掘り下げる一大企画を展開いたします。

1. 【誌上講義】ビートルズ来日の熱狂と当時の日本

音楽評論家・宮永正隆氏が主宰する「ビートルズ大学」の誌上講義を開講。当時の日本を取り巻くロック・ミュージックの状況や、伝説となった日本武道館公演の熱狂の模様をリアルに振り返ります。

2. 有識者が深掘り回答！「ビートルズ超入門Q&A」

「今さら聞けない」初歩的な疑問に有識者が徹底回答。結成から解散の真相、そしてジョン、ポール、ジョージが得意としたギター奏法や愛用機材まで、一歩踏み込んだ魅力をわかりやすく解説します。

3. 全13作品に学ぶ魔法じかけのコード＆バッキング術

ビートルズの楽曲の素晴らしさと“発明”を、実際にギターを弾きながら体感できる実践型コーナー。彼らのソングライティングの秘密に迫ります。

4. 伝説を支えた楽器ブランドの歴史

ビートルズのサウンドを象徴する「リッケンバッカー」と「VOX」について、彼らが愛した名門楽器ブランドの歩みとこだわりを紹介します。

時代を超えて愛され続けるビートルズの音楽。その魔法の裏側には、現代のロック／ポップスの基礎となった無数の革新的なアイディアが詰まっています。

本特集は、往年のファンには当時の熱狂を鮮烈に呼び起こし、若い世代にとっては「音楽の教科書」として新たなインスピレーションを与える充実の内容となっています。60周年という記念すべきこの機会に、ぜひビートルズが築いた偉大な音楽の歴史とその神髄に触れてみてください。

■書誌情報

書名：ギター・マガジン2026年7月号

定価：1,400円（本体1,540円＋税10%）

発売：2026年6月12日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3126111003/

CONTENTS

●SPECIAL PROGRAM

来日60周年記念特集 教養としてのビートルズ学

■INTRODUCTION／ビートルズ大学 誌上講義

1966年、ビートルズがやって来た！

■素朴な質問に有識者が深掘り回答！

ビートルズ超入門Q&A

■全13作品に学ぶ

魔法じかけのコード＆バッキング術

●THE INSTRUMENTS１

ビートルズが愛したリッケンバッカーの世界

●THE INSTRUMENTS２

VOX 70th Anniversary

ビートルズとめぐるVOXの軌跡

●THE INSTRUMENTS３

のん×古市コータロー×

Fender Made in Japan Hybrid II 2026 Collection

●INTERVIEW＆GEAR

ゲイリー・ルーカス

アメリカン・フットボール

トミー・ゲレロ＆ジョシュ・リッピ

●REPORT

Live Report アイドル音楽フェス The ONE ～一音一生～

サウンドメッセ in OSAKA 2026 ギタマガ主催イベントをレポート!

●OPENING ACT

ワダカズナリ（the bercedes menz）

●GM SELECTIONS

「While My Guitar Gently Weeps」ザ・ビートルズ

●PICKUP

Positive Grid REACTOR×黒田晃年～ギタリストの創造性を刺激する次世代AIアンプがデビュー！

Kaho（Faulieu.）meets Positive Grid Spark 2 & Spark AI 2.0 Beta

TikTok LIVE feat. 河野友哉～ギタリストの新たな活動スタイルをサポートするLIVE配信機能

●連載

フェンダーカスタムショップに憧れて

トモ藤田の“ギターは一日にして鳴らず！”

ソエジマトシキのDive to Neo Soul

鳥居真道の古今東西ルーツ探究記

崎山蒼志の"未知との遭遇"

●REGULAR

NEWS ＆TOPICS～あのギタリストの今

NEW DISC REVIEW

読者サービス総合案内／バックナンバー

●NEW PRODUCTS REVIEW

GRETSCH／ELECTROMATIC PREMIER JET

GIBSON USA／ES-335 50S

AUL REED SMITH／CUSTOM 24 MANGO TOP LIMITED EDITION

DIGITECH／HAMMERON

ELECTRO-HARMONIX／BIG MUFF PI 2

DOPHIX／MICHELANGELO MINI

SONICAKE／POCKET CONTROL QCT-4

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●付録小冊子

新旧ヒット曲から学ぶギター上達ガイドブック『弓木英梨乃の放課後エレキ部 Vol.8』

・「マリーゴールド」あいみょん

・「Hey Joe」ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7433-02ee239b43b2e943e2490a2b77bc5ced.pdf