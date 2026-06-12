DIANA文庫　『あなたの隣で、春を待つ』2026年6月12日に発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデジタルファースト出版等のメディア事業を手掛ける株式会社ICE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浜崎克司）は、2026年6月12日にオトナ女子向け恋愛小説レーベル・DIANA文庫より『あなたの隣で、春を待つ』（著者：まつやちかこ／イラスト：花綵いおり）を発売いたしました。Kindleやコミックシーモアなど、各電子書籍ストアにて配信いたします。

あなたの隣で、春を待つ

著者：まつやちかこ／イラスト：花綵いおり

■ストーリー

10年ぶりに再会した幼なじみは、あの低い声で私の名を呼んだ。

止まっていた二人の時間が、花の香りと共にゆっくりと動き出す――

10年前、意気揚々と故郷を飛び出し東京へ向かった澪。

大学生活を経て就職した広告代理店では働くほどに心が削られ、とうとう身体を壊し、敗北感を抱えて故郷に戻ってきた。幼なじみの遼太と偶然再会した澪は、彼がこの10年、彼の亡き祖母・薫の花屋をずっと一人で守っていたことを知る。あれほど可愛がってもらっていながら、薫が亡くなって以来一度も手を合わせに来たことがない澪は、偶然にも翌日が薫の命日だったことに気づいて、花を供えるために遼太のもとを訪れた。

薫や遼太と過ごした懐かしい日々を語り合う二人。疲れ切った澪にかけた遼太の言葉に救われた澪は、遼太に店の手伝いを申し出る。かつて広告の仕事で培ったスキルを活かし、SNSでの発信を通じて、静かだった店に新しい風を吹き込んでいく澪。花と土、そして遼太の不器用な優しさに触れるうちに、彼女の凍てついていた心は少しずつ解きほぐされていく。

そんな折、東京の元同僚から再就職の誘いが届き……

■書籍情報

あなたの隣で、春を待つ

著者：まつやちかこ

イラスト：花綵いおり

発売日：2026年6月12日

参考価格：500円（税抜）

レーベル：DIANA文庫

出版社：天海社

ISBN：9784295326137

ASIN：B0GYR7CCDL

天海社・本書籍紹介ページ： https://tenkaisha.com/?p=9078

＜主な販売ストア＞

Amazon Kindle、ピッコマ、コミックシーモア、楽天Kobo、ｄブック、auブックパス、honto、BOOK☆WALKER、ブックライブなど各電子書籍ストアにて配信。

※各ストアでの販売は準備が整いしだい順次開始されます。

【株式会社ICE】 http://www.ice-inc.co.jp/

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング

設立：2006年2月20日

資本金：1億円

事業年度：毎年4月1日から3月31日まで

従業員数：70名（2024年3月31日現在）

代表取締役：浜崎 克司

事業内容：デジタルコンテンツ配信のITコンサルティング及びソリューション事業

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ICE 天海社 担当：三津田・雑賀

Tel: 03-6837-4800 / E-mail: tenkaisha_team@impress.co.jp

天海社公式サイト：https://tenkaisha.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7435-115575a9c2e92bcb338414fee0813ea1.pdf