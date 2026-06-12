ストレスを減らす服選びが叶う、シーン編集型OMOストア「AnotherADdress TOKYO」を虎ノ門ヒルズGlass Rock Galleryにて期間限定オープン！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス「AnotherADdress(アナザーアドレス)」は、日本橋での期間限定ストアの展開を経て、2026年6月24日（水）より、森ビル株式会社が運営する虎ノ門ヒルズ Glass Rock Galleryにて2拠点目となる「AnotherADdress TOKYO in Glass Rock Gallery」をオープンいたします。

◆ ストアコンセプト「服を愛しているから、借りるんだ。」

2026年2月に初めてとなる期間限定店舗「AnotherADdress TOKYO」を日本橋で展開しました。“買うより気楽に。着るほど自由に。”をコンセプトに、目で見て触れる「体験」と、アイテムを購入せずに「使用する」という新しいファッションのあり方を提案してきました。今回、社会課題解決の共創拠点である「虎ノ門ヒルズ Glass Rock Gallery」においては、環境配慮を前提に、スマートにレンタルできる“選択の場”へと進化しました。利便性を超えた精神的な豊かさや生き方のセンスを、「服を愛しているから、借りるんだ。」という言葉で表現し、本ストアのコンセプトとしています。ファッションを楽しみながら、循環を自然に取り入れられる新しい体験を提供します。

◆ 「AnotherADdress TOKYO in Glass Rock Gallery」の特徴

持たない時代のクローゼット。 ～シーン編集型の売り場へ進化～

従来の商品やブランド軸の売り場編集から、利用シーンを起点とした「シーン編集型」へと進化しました。「東京で暮らし、働くあなた」をメインターゲットに、仕事帰りや休憩の合間にも気軽に立ち寄れる場として設計。 AnotherADdressが取り扱うデザイナーズブランドやアナザーアドレスのアップサイクルブランド「ReADdress」など、厳選された約250点のアイテムを展開。アイテムの中から、「この服を明日の予定に着ていけそう」、「手持ちの服に合わせると印象が変わりそう」といった着用シーンが自然とイメージできるディスプレイを通じて、纏う一日が見えてくる提案を行います。都市で働く人の忙しい日常にも自然に取り入れられる、編集性と提案性を備えています。

＜シーン例＞

・WORK / BUSINESS

・AFTER WORK

・WEEKEND / OFF

・SUMMER COMFORT

◆ 共創を生み出す拠点

虎ノ門ヒルズ Glass Rockは、企業や行政、NPO/NGO、個人の連携と共創を通じて、社会課題解決に取り組む拠点です。AnotherADdressが掲げる事業パーパス「FASHION NEW LIFE」は、ファッションの本質的な価値と、持続可能な循環型ビジネスモデルの融合を目指しています。

ファッションを楽しむこと。自分に合う一着に出会い、気持ちが前向きになること。

そして、その一着を使い捨てるのではなく、誰かと共有し、循環させていくこと。

こうした考え方は、Glass Rockが掲げる「共創を通じた社会課題解決」や「持続可能な未来の実現」という思想と重なります。その展示スペースGlass Rock Galleryへの出店を通して、ファッションの新しい価値と選択のあり方を、虎ノ門から提案します。

◆ 空間デザイン・プランニング

パートナーとして「株式会社地球中心デザイン研究所」に加え、資源循環の実現に取り組む株式会社博展のクリエイティブコレクティブチーム「CIRCULAR DESIGN ROOM」のメンバーを起用。上質でクリエイティビティに富んだ店舗環境を実現しています。サステナビリティの観点を取り入れ、環境負荷の低減と体験価値を融合した空間をデザインしています。

ファッションレンタルをより自分らしく、日常に取り入れやすい選択肢としていただけるよう、プロのスタイリストに相談しながら、自分に合う一着を選べる有料パーソナルスタイリングサービスの提供やオープンを記念したキャンペーンの実施を予定しています。詳細は、改めて後日プレスリリースを発信予定です。

店舗概要

「服を愛しているから、借りるんだ。」をストアコンセプトに掲げ、環境配慮を前提に、スマートにレンタルできる“選択の場”を提供します。

名称：AnotherADdress TOKYO in Glass Rock Gallery

場所：虎ノ門ヒルズ Glass Rock Gallery

所在地：東京都港区虎ノ門1丁目22－1 グラスロック B1F

展開開始日：2026年6月24日（水）

営業時間：10:00～20:00

展開内容：ファッションレンタルアイテム・アナザーアドレスのアップサイクルブランド「reADdress」の展示試着、サービス案内、スタイリング相談、有料パーソナルスタイリング予約

展開点数：約300点予定

※展開内容は変更となる場合がございます。