サッカーワールドカップを対象としたスポーツくじ「ＷＩＮＮＥＲ」　オランダ戦直前！日本代表初戦「オランダvs日本」の１試合予想と日本代表の成績予想の投票状況をご紹介！

独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は、カナダ、メキシコ、アメリカの３カ国共同で開催されるサッカーワールドカップを対象としたスポーツくじ「ＷＩＮＮＥＲ」を販売中です。

全１０４試合を対象に販売する「１試合予想くじ」は、日本代表戦はもちろん、応援するチーム、気になる選手のいるチームなど、お好きな１試合ごとにお求めいただけます。

また、「１試合予想くじ」に加えて、日本代表の成績や優勝チームを予想する「競技会予想くじ」も現在販売中です。

スポーツくじは、ワールドカップが開催される今だからこその楽しみ方を提供してまいります。

本日は、６月１５日（月）（日本時間）に行われる日本代表の初戦 「オランダvs日本」 の１試合予想と、日本代表の成績予想の投票状況を紹介いたします。

■日本のグループステージ各試合と最終成績予想の「ＷＩＮＮＥＲ」 販売予定 （※表記は日本時間）

〔１試合予想〕 （９０分間の試合結果を予想するくじ）

〔競技会予想〕

■「オランダvs日本」 の投票状況 （６月1２日（金）１０時時点）※1

グループステージ第１戦 「オランダvs日本」の１試合予想くじの日本の勝利予想は４７％※２。また、１番人気の投票は、「オランダ １-２ 日本」で、払戻倍率（オッズ）は４．０倍です。

■日本代表の成績予想の投票状況 （６月１２日（金）１０時時点）※1

日本代表の成績予想は、１番人気の投票は「ベスト３２」で、払戻倍率（オッズ）は２．４倍！また、実現すれば史上初となる「ベスト８」進出の払戻倍率（オッズ）は３．１倍、「優勝」の払戻倍率（オッズ）は１０．２倍です。

※１ ６月１２日（金）１０時時点の投票状況です。払戻倍率（オッズ）は、投票状況により販売終了まで変動します。

払戻倍率（オッズ）は、スポーツくじオフィシャルサイト（https://www.toto-dream.com/）で随時更新しています。

※２ 日本代表が勝利する投票内容（Ｎｏ．８～Ｎｏ．１４）に投票された割合の合計です。

■「オランダｖｓ日本」 の投票状況 （６月１２日(金)１０時時点）

■「サッカーＷ杯 ２０２６ 日本代表の成績予想」 の投票状況 （６月１２日(金)１０時時点）

■サッカーワールドカップを対象とした「ＷＩＮＮＥＲ」の販売予定 （※表記は日本時間）

〔１試合予想〕

〔競技会予想〕

■サッカーワールドカップを対象とした「ｔｏｔｏ」や「ＢＩＧ」も販売中です！

前回大会に続き、ワールドカップのグループステージを対象としたｔｏｔｏ・ＢＩＧも販売中です。

１３試合の結果を予想する「ｔｏｔｏ」のほか、気軽にお楽しみいただけるよう、５試合の予想で簡単に購入できる「ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ」や、３試合（６チーム）のゴール数を予想する「ｔｏｔｏＧＯＡＬ３」を販売いたします。また、予想いらずで高額当せんが狙える「ＢＩＧ」も販売いたします。

指定試合等の詳細は、スポーツくじオフィシャルサイト （https://www.toto-dream.com/）をご覧ください。

■「ＷＩＮＮＥＲ」販売概要※３

「ＷＩＮＮＥＲ」の売上の一部は、スポーツ振興のための助成金として活用されることに加えて、JリーグやB.LEAGUEのクラブチームに還元され、選手等のための環境整備やクラブ強化などに充当されます。

■スポーツくじについて

スポーツくじの売上金から、当せん払戻金、経費等を除いた収益の２/３がスポーツ振興の助成に充てられており、この助成金が日本のスポーツを育てる大切なパワーになっています。

スポーツくじの収益による助成は、２００２年から実施しており、これまでに約３，１０４億円の助成を行っています（２０２６年度は配分額を合算）。

助成金は、グラウンドの芝生化などのスポーツ施設の整備、地域のスポーツ教室・大会の開催や未来のトップアスリートの育成などに役立てられています。

これからも、多くのお客様にくじを楽しんでいただけるよう、商品や販売方法等の工夫を行うとともに、効果的な助成を実施することで、日本のスポーツ振興に貢献してまいります。

引き続き、スポーツくじをよろしくお願いいたします。

＜参考＞スポーツ応援サイトGROWING（https://www.toto-growing.com/）