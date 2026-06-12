最大67%が助成対象に！寿司職人育成の飲食塾、法人向け相談窓口を開設

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

「飲食塾」は、寿司をはじめとする職人技術の教育内製化や人材不足に悩む飲食企業様向けに、厚生労働省の「人材開発支援助成金」を活用した費用シミュレーションや、最適な受講スケジュールを提案する専門相談窓口を開設いたします。個人の経験に依存しがちだった伝統的な教育体制の課題に対し、国の支援制度を活用しやすい受講環境を整えることで、企業様の教育コストと現場の負担を抑え、再現性の高い人材育成の仕組み化を支援します。

深刻な人手不足と“教育の属人化”という業界課題

現在、インバウンド（訪日外国人観光客）の爆発的な高まりによって、国内の飲食現場における日本食・寿司の需要は急拡大しています。また、世界的な日本食ブームも背景にあり、国内外で「職人技術」の価値が再評価されています。しかしその一方で、国内の飲食現場は極めて深刻な人手不足に直面しています。

この課題の根底にあるのが、飲食店の現場特有の「教育の属人化」です。多くの企業では、職人の育成が各店舗の店長や個人の経験・感覚に依存しており、「一人前になるまで膨大な時間がかかる」「教育にかかりきりになり、現場の営業人員が削られる」という痛点が発生しています。

こうした状況を打破すべく、厚生労働省は現在、日本の労働生産性向上や未経験者の学び直しを後押しする「人材開発支援助成金」を強力に推進しています。当塾の短期集中型の体系的カリキュラムは、同助成金の支給要件（※）を満たした研修として活用が可能です。そこで、企業様が「自社の採用・教育スケジュールに合わせてどのようにカリキュラムを組み込めるか」を具体的に相談でき、同時に「助成金が適用された場合の実質負担額」もスムーズに把握できるよう、本相談窓口を開設いたしました。

飲食塾が企業研修として選ばれる「3つの仕組み」

１. 再現性高く育成できる「教育の標準化」

個人の感覚に頼るのではなく、未経験者でも段階を追って確実に習得できる体系化カリキュラムとして標準化。基礎技術から実践的なカウンター接客・店舗運営スキルまでを網羅したカリキュラムにより、3ヶ月という短期間で現場配属が可能なレベルまで到達できます。

２. 現場の営業を止めない「教育分離型モデル」

店舗営業を行いながら業務の合間に教育する従来型とは異なり、研修期間中は飲食塾にて基礎技術を集中的に習得。自社の店長やベテラン職人の教育負担を完全にゼロにし、現場は店舗運営と売上最大化に集中させることができます。

３. 助成金活用による「教育コストの最適化」（最大約67%の費用削減）

厚生労働省の「人材開発支援助成金」を適正に活用して当塾の講座を受講することで、企業が負担する研修費用（学費＋道具代）の「経費助成」に加え、研修期間中に発生する「賃金助成」の2つの支給が受けられます。

【具体的な試算例：寿司職人コース（1名受講の場合）】

・本来の総費用（学費＋道具代） 1,370,000円

・国から支給される助成金合計 920,000円 （内訳：経費助成金 500,000円 ＋ 賃金助成金 420,000円）

⇒ 企業様の実質負担額：450,000円（約67％のコスト削減）

※上記の試算は、雇用保険適用事業主、中小企業要件、所定条件（週5日／1日7時間／3か月研修）をすべて満たして適正に受講・申請された場合の計算例です。条件により変動する場合があるため、詳細は開設した専門窓口にてシミュレーションを行います。

「法人向け助成金活用・職人育成 専門相談窓口」の概要

詳しく見る :https://gf-support.com/inshokujuku/jyoseikin

経営者様や人事担当者様の課題をヒアリングし、制度を賢く活用した受講プランと費用シミュレーションをご提示します。

窓口内容

採用・教育課題のヒアリング、費用シミュレーションの提示、受講スケジュールやプランの提案 (※新規採用スタッフだけでなく、既存スタッフの研修、正社員登用時にも活用可能。雇用形態による制限等は窓口で個別に確認いたします）

対応業態

寿司職人コースのほか、焼き鳥、ラーメンなど、自社の展開する業態に合わせたプランのご相談が可能です。

相談費用

無料（事前予約制／オンライン面談またはお電話）

相談希望・お問い合わせ

専用問い合わせフォームよりお申し込みください。

https://r0c14.share.hsforms.com/2zMRSdFRVQyirRJj6NCG5fg

※具体的な研修が未定の段階での「自社が助成金の要件に該当するかどうかの確認」や、「まずは費用シミュレーションだけ知りたい」というご相談も大歓迎です。検討段階の企業様もお気軽にお問い合わせください。

飲食塾について

お問い合わせはこちら :https://r0c14.share.hsforms.com/2zMRSdFRVQyirRJj6NCG5fg

G-FACTORY株式会社が運営する「飲食塾」は、わずか数カ月でプロの和食料理人を育成する短期集中型のスクールです。寿司・焼き鳥・ラーメンの3コースを開講中。授業の一環として実店舗「守破離」での営業を行い、調理技術から店舗運営までを実践的に学びます。

寿司職人コース（受講期間3カ月）：https://gf-support.com/inshokujyuku/course/sushi

焼き鳥職人コース（受講期間2カ月）：https://gf-support.com/inshokujuku/course/yakitori

ラーメン職人コース（受講期間10日）：https://gf-support.com/inshokujuku/course/ramen

《会社概要》

本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階

代表者 代表取締役社長 片平 雅之

設立 2003年5月20日

資本金 56,227,500円 （資本準備金50,000,000円）

市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）

コーポレートサイト https://g-fac.jp/

メディアサイト https://gf-support.com/media



■本件に関するお問い合わせ

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

担当部署 管理本部

ＴＥＬ：03-5325-6868

mail：info@g-fac.jp