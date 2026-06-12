Amazonギフトカード総額1,800,000円以上分が当たる！Locca新規ご契約者様限定！『参加賞つき！Loccaくじ』

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、『参加賞つき！ Loccaくじ』を2026年6月12日（金）から開始いたします。

本キャンペーン期間中にLoccaを新規でご契約いただくと、Amazonギフトカード総額1,800,000円以上分が当たる『参加賞つき！Loccaくじ』にご参加いただけます。

■参加賞つき！Loccaくじについて

6月12日（金）～ 9月4日（金）のキャンペーン期間中に、Loccaを新規でご契約いただくと、Amazonギフトカード総額1,800,000円以上分が当たる『参加賞つき！ Loccaくじ』にご参加いただけます。

＜キャンペーン期間＞

2026年6月12日（金）～ 2026年9月4日（金）

＜参加方法＞

ご契約・お支払方法の登録が完了後、マイページTOPに抽選ポップアップが表示されます。

抽選ポップアップをタップすると抽選が始まります。

＜対象者＞

Loccaを上記期間中に新規でご契約いただき、10月4日（日）までにサーバーのお受取り完了の確認が取れた方

※プレゼントの抽選は当社との間のご契約、1契約につき1回のみとさせていただきます。

※2026年10月5日（月）時点でサーバーお受取り完了の確認が取れない場合、又は解約手続き中・解約済みのお客様は、当選権を失効するものとし、賞品の発送を見送ることになりますのであらかじめご了承ください。

＜抽選・当選通知について＞

当選賞品は、抽選後すぐにご確認いただけます。抽選後、翌日までに当選内容の確認メールをご登録メールアドレスへお送りいたします。（ご登録メールアドレスはマイページよりご確認ください。）

＜賞品発送について＞

Amazonギフトカードが当選された方

6月下旬以降、ウォーターサーバーのお届けが完了した方を対象に順次おこないます。

プレミアムモールクーポンが当選された方

クーポンコードは抽選完了後の画面に表示されます。スクリーンショット等で保存いただくか、当選内容確認メールをご確認ください。

＜参加賞つき！Loccaくじ特設ページ＞

https://locca.premium-water.net/lc/cp/2026summer_am/

■プレゼント内容

Amazonギフトカード Amazonギフトカード Amazonギフトカード

5,000円分 3,000円分 500円分

（毎週15名様・計180名様） （毎週16名様・計192名様） （毎週70名様・計804名様）

プレミアムモール

特別10%OFFクーポン

（参加いただいた方全員）

※お客様のご都合により、以下の対応はできかねますのでご了承ください。

（i）当選したプレゼントを他のプレゼントと交換すること

（ii）プレゼントを返品すること

（iii）プレゼントを換金すること

（iv）プレゼントの時価等をもって月額費用等に充当すること

※Amazon.co.jpは、本キャンペーンのスポンサーではありません。

※Amazon、Amazon.co.jp及びそのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※本キャンペーンの内容・プレゼント期間は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■Loccaについて

Loccaは、プレミアムウォーター株式会社が提供する浄水型ウォーターサーバーブランドです。ウォーターサーバーをレンタルして、水道水を注ぐだけでおいしいお水を“いつでも、たっぷり、好きなだけ”飲むことができます。ご自宅やオフィスのお好きな場所に設置でき、手軽に冷水・温水を利用できるのはもちろん、高性能フィルターやUV殺菌LED、エコモードが搭載されているため、外出時や就寝時もきれいなお水を保ちながら電気代を節約する家計にもやさしいウォーターサーバーです。

詳しくは公式 Web サイト（https://locca-water.net/）をご覧ください。

Locca 公式Webサイト ：https://locca-water.net/

Locca公式X(旧Twitter) ：https://twitter.com/Locca_water

Locca公式Instagram ：https://www.instagram.com/locca_water/

Locca公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@locca_official_life