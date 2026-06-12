【アスタミューゼ×Relic】10億件のデータから日本の生き残る道を解き明かす戦略書 、『日本再起動：日本企業の勝ち筋と戦略的不可欠性』RelicPublishingより本日刊行

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗、代表取締役CTO：大庭亮）が展開する出版レーベル「RelicPublishing」より、アスタミューゼ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永井歩、以下「アスタミューゼ」）エグゼクティブ・チーフ・サイエンティスト 川口伸明による待望の最新刊『日本再起動：日本企業の勝ち筋と戦略的不可欠性──データドリブンで設計する、テクノロジー覇権時代の生存戦略』を2026年6月12日に刊行しました。

本書は、世界最大級のイノベーション・データベースに基づく10億件超の一次情報を活用し、テクノロジー覇権時代における日本企業の勝ち筋を「戦略的不可欠性」という視点から描き出した、類例のない産業戦略書です。

■本書刊行の背景と「共創」の意義

日本は「失われた30年」の間、決して努力を怠ってきたわけではありません。しかし、その努力の多くが既存のルールの内側での「改善」に偏り、前提条件そのものを書き換える力を持つには至りませんでした。AI、量子技術、バイオ、次世代エネルギーといった、産業競争力と安全保障が一体化した「ディープテック覇権」への移行が進む今、日本企業には世界のサプライチェーンにおいて「日本なしでは回らない位置」を築くことが求められています。

Relicは創業以来、数多くの新規事業開発を支援し、多様なパートナーとの共創を通じてイノベーションを社会に実装してまいりました。本書は、著者が所属するアスタミューゼ株式会社の膨大なデータと、Relicが推進する「1人1冊・1事業」構想による知見の可視化が融合することで誕生しました。変化を自分ごととして捉え、自らの手で未来を創り出そうとするすべての挑戦者に、進むべき指針を提供いたします。

■本書の主な内容と特徴

10億件超の一次データが導く「戦略的不可欠性（チョークポイント）」の可視化

特許1.2億件、論文2.6億件、グラント700万件といった圧倒的なイノベーション一次情報に独自のアルゴリズムを適用。勘や報道に頼ることなく、光格子時計、ペロブスカイト太陽電池、核融合炉心部など、日本が先回りして押さえるべき「抜けない要所」を科学的に特定しています。

政策・経営・投資を横断する「日本再設計」の視点

17の戦略分野と8つの横断的基盤を単なる政策メニューとしてではなく、「危機管理投資国家」への転換を示す設計図として読み解きます。AI・量子から宇宙・海洋・物流・地政学までを一冊に束ね、各章末には企業や投資家への具体的な示唆を収録しています。

読後すぐに自社戦略の棚卸しができる、購入者特典「実践ワークシート」

本書内に掲載されているQRコードより、読者限定特典『戦略的不可欠性を設計する実践ワークシート』がダウンロード可能です。自社の強みの棚卸しから地政学リスクの可視化まで、直感的に自社の現在地を把握できるシンプルで実践的なワーク形式を採用しています。

■ データの権威性とアスタミューゼ独自の分析について

本書の最大の強みは、世界193ヵ国・10億件を超える世界最大級の無形資産データベース（特許・論文・グラント・スタートアップ投資等）に基づく客観的な裏付けにあります。

単なる情報の羅列ではなく、アスタミューゼが20年かけて磨き上げた独自のアルゴリズムにより、技術の成長性や市場の空白領域を可視化・スコアリングして分析。一般的な市場調査や生成AIによる二次情報の要約では決して到達できない、ディープなインサイトを導出しています。

本書は、この圧倒的な情報量を「どの工程・どの部材で不可欠な存在（チョークポイント）になるべきか」という実務的な問いに接続しました。政府が掲げる成長投資分野の重要性をデータで証明し、日本企業がテクノロジー覇権時代を生き抜くための「具体的かつ即戦力となる産業戦略の設計図」を提供します。

【書籍情報】

タイトル：日本再起動：日本企業の勝ち筋と戦略的不可欠性──データドリブンで設計する、テクノロジー覇権時代の生存戦略

著者：川口伸明（アスタミューゼ株式会社 エグゼクティブ・チーフ・サイエンティスト）

発売日：2026年6月12日

定価：電子書籍1,000円（税抜）

発行：株式会社Relic

Amazon URL :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4FVYLLY

【著者プロフィール】

アスタミューゼ株式会社 テクノロジーインテリジェンス本部 エグゼクティブ・チーフ・サイエンティスト

川口 伸明 氏

< 略歴 >

1959年、大阪生まれ。大阪府立天王寺高等学校卒。1989年、東京大学大学院薬学系研究科修了、薬学博士（分子生物学・発生細胞化学）。博士号取得直後に起業、地球環境や文明の未来に関する国際会議プロデューサーなどを経て、2001年より、知財の多変量解析、シードベンチャー投資、事業プロデュースなどに携わる。2011年末、アスタミューゼ入社。企業・大学・官公庁の研究開発・事業化の戦略コンサルティング、有望成長領域176・社会課題105の策定、世界の研究・技術・グローバル市場の定量評価、未来推定・萌芽探索、社会課題重要度（マテリアリティ）定量化などのロジック開発に関わる。2022年より、JST「クラウド光格子時計による時空間情報基盤の構築」（東大、理研）PJに参画、潜在的アプリケーションの探索および知財戦略策定に取組む。2020年10月、東京都庁「ポスト・コロナにおける東京の構造改革～DXを推進力として～」有識者会議提言に参加。2021年5月、経産省博覧会推進室「大阪・関西万博 日本政府館コンセプト」ヒアリング等で提言。おもな著書は『2080年への未来地図』(技術評論社／2024年) 、『2060 未来創造の白地図』(技術評論社／2020年) 、『生体データ活用の最前線』(共著、サイエンス＆テクノロジー社／2017年)、『人工知能を用いた五感・認知機能の可視化とメカニズム解明』（共著、技術情報協会／2021年）ほか多数。

川口伸明 著書のご紹介

川口による著書『2080年への未来地図』、『2060 未来創造の白地図』（いずれも技術評論社）は、慶應義塾大学院経営管理研究科（慶應ビジネススクール）をはじめとする教育機関の指定図書、ならびに業種を問わず多数の企業において推奨図書・研修資料として採用されています。また、大学入試問題の出典としても活用されるなど、産学双方から高い評価を得ています。生成AIの急速な普及により社会構造の不確実性が増す中、単なる技術予測を超え、データから描き出される『今から生きたい未来をデザインしていくための手がかり』を提示する本シリーズは、今まさにビジネスの最前線で求められています。

『2060 未来創造の白地図』 (技術評論社 / 2020年)

▼ 書籍詳細（技術評論社 公式サイト）

https://gihyo.jp/book/2020/978-4-297-11159-5

『2080年への未来地図』 (技術評論社 / 2024年)

▼書籍詳細ページ（技術評論社 公式サイト）

https://gihyo.jp/book/2024/978-4-297-14065-6

■出版レーベル「RelicPublishing」について

RelicPublishingは、イノベーション創出に資する知的資本の価値を社会に届ける出版レーベルです。

勇ましく高尚な生涯こそが、後世への最大遺物である（内村鑑三）──社名の由来であるこの思想のもと、私たちは不確実な未来に挑む企業の「あくなき挑戦」こそが、後世に残すべき最大の遺産（relic）であると考えます。従来に囚われない出版の仕組みで「知の流通」を活性化し、日本の事業開発を加速させることを目指します。

■「1人1冊・1事業」構想とは：実践知を資産化する独自の組織開発構想

Relicは、全社員が自らの実践知を言語化した「書籍」の執筆（1人1冊）と、主体的な「事業」の創出（1人1事業）に挑戦する、独自の組織開発構想を推進しています。本構想は、創業以来の「すべてのメンバーが事業家であり、かつ専門家である」という組織思想を、戦略的に制度化したものです。

本構想を社会に実装するインフラとして、生成AIやノーコード技術を活用し非エンジニアを含む全社員の事業立ち上げを支援する戦略子会社「株式会社SenQAI」と、そのプロセスで得られた知見を体系化し発信する出版レーベル「RelicPublishing」を設立しました。

事業化と出版という両輪を通じて、個人の挑戦を組織の知的資本へと昇華させることで、ナレッジの継承や共創機会の創出を加速させ、Relicの持続的成長を支える基盤として展開しています。

■事業共創カンパニーRelicについて

Relicは、日本を代表する大企業を中心に新規事業やオープンイノベーション、AXやDXを構想で終わらせず、収益化・中核事業化やカーブアウト/出向起業等のあらゆる出口戦略まで共にやり切る「事業共創カンパニー」です。大企業特有の壁や制約をRelicが事業主体となる独自の出島共創スキーム(C)で突破し、ビジネス・テクノロジー・クリエイティブを完備する日本最大級のBTC組織が、戦略から実装・グロースまで一気通貫で実行します。自社でも多様な事業やスタートアップを生み出し売上高100億円を突破した事業家集団であり、AIやハードウェアを始めディープテック領域まで幅広く対応する専門家集団でもある事業共創組織が、独自のプロダクトや運営するVC/CVCファンドからの出資も含めた統合的なイノベーションマネジメントを提供します。新規事業領域におけるリーディングカンパニーとして国内シェアNo.1(※)を誇り、全国18都道府県に構える拠点から5,000社超の事業開発や共同事業/JVに携わってきた、唯一無二の事業共創パートナーです。

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

■アスタミューゼ株式会社について

未来創造・社会課題解決に繋がる新規事業・イノベーションの創出・投資を理念として、20年で国内大手企業だけでも400社以上を支援。インパクトのある事業や売上100億円以上の規模の新規事業等を多数創出。戦略支援・ノウハウ提供だけではなく、世界最大級の技術/無形資産、成長市場/社会課題/バリューチェーンに関連するデータ基盤を構築し、各領域/技術毎の専門家が在籍する事で、公開情報のみの生成AIやブレストでは生み出せないアイデアやインサイトを導出するアルゴリズム、AIエージェントも提供。また、新規事業・イノベーション支援だけではなく、官公庁、事業会社、投資家/VCに対し、未来推定、M&A支援、技術/非財務評価、人材育成支援等の実績も多数。

■アスタミューゼ株式会社会社概要

会社名：アスタミューゼ株式会社

代表者：代表取締役社長 永井 歩

所在地： 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1 KANDA SQUARE 11F We Work

設立：2005年9月2日

事業内容：新規事業・イノベーション創出支援事業、未来創造・未来推定支援事業投資運用支援事業、投資・M&A・事業連携支援事業、データ・スコアリング販売事業

コーポレートサイト： https://www.astamuse.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 書籍の内容・著者への取材・アスタミューゼのデータに関するお問い合わせ

アスタミューゼ株式会社 広報担当

https://www.astamuse.co.jp/contact/

■ 出版・流通・Relicの事業共創に関するお問い合わせ

株式会社Relic広報担当：佐藤知世

MOBILE：050-1753-0912

E-MAIL：pr@relic.co.jp

株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業（スタートアップ投資、VCファンド運営、CVC設立・運用支援、共同事業/JV創出等）、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

事業内容：https://relic.co.jp/services/