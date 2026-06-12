いなばウェルネスフーズ 動物病院専用の「投薬用ちゅ～る」をリニューアル！
いなば食品株式会社
CIAO 投薬用ちゅ～る まぐろ
CIAO 投薬用ちゅ～る とりささみ
いなば 投薬用ちゅ～る とりささみ
■商品特徴
- 使い残しを防げる、便利な6gの小容量サイズへリニューアル！
- 内容量の変更により使い切りやすい！
- 通常の3倍の粘度※で錠剤や粉薬をしっかりと覆い、お薬の時間を美味しくサポート。
※猫ちゃん用CIAO 投薬用ちゅ～る まぐろ/とりささみはCIAO ちゅ～る まぐろ/とりささみ比 わんちゃん用はいなば エネルギーちゅ～る比
- 乳酸菌EC-12（フェカリス菌）を1,000億個配合(※配合時の理論値)し、猫ちゃん・わんちゃんのおなかの健康維持に配慮。
- 猫ちゃん用のCIAO 投薬用ちゅ～る まぐろ/とりささみには、タウリンを配合。
いなばウェルネスフーズ株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、動物病院専用の「投薬用ちゅ～る」をリニューアルいたしました。
通常のちゅ～るに比べて粘度を3倍に高めることで、錠剤や粉薬をしっかりと包み込み、スムーズな投薬をサポートする商品です。
今回のリニューアルでは、1本12g入りの旧サイズから、使い残しを防げる6gの小容量サイズへ変更しました。
CIAO 投薬用ちゅ～る まぐろ
CIAO 投薬用ちゅ～る とりささみ
いなば 投薬用ちゅ～る とりささみ
■商品特徴
- 使い残しを防げる、便利な6gの小容量サイズへリニューアル！
- 内容量の変更により使い切りやすい！
- 通常の3倍の粘度※で錠剤や粉薬をしっかりと覆い、お薬の時間を美味しくサポート。
※猫ちゃん用CIAO 投薬用ちゅ～る まぐろ/とりささみはCIAO ちゅ～る まぐろ/とりささみ比 わんちゃん用はいなば エネルギーちゅ～る比
- 乳酸菌EC-12（フェカリス菌）を1,000億個配合(※配合時の理論値)し、猫ちゃん・わんちゃんのおなかの健康維持に配慮。
- 猫ちゃん用のCIAO 投薬用ちゅ～る まぐろ/とりささみには、タウリンを配合。
「投薬用ちゅ～る」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/wellness/)
いなばウェルネスフーズHP→ いなばウェルネスフーズ株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/wellness/)
いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)
いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)