いなばウェルネスフーズ　動物病院専用の「投薬用ちゅ～る」をリニューアル！

いなば食品株式会社

いなばウェルネスフーズ株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、動物病院専用の「投薬用ちゅ～る」をリニューアルいたしました。

通常のちゅ～るに比べて粘度を3倍に高めることで、錠剤や粉薬をしっかりと包み込み、スムーズな投薬をサポートする商品です。

今回のリニューアルでは、1本12g入りの旧サイズから、使い残しを防げる6gの小容量サイズへ変更しました。

CIAO 投薬用ちゅ～る まぐろCIAO 投薬用ちゅ～る とりささみいなば 投薬用ちゅ～る とりささみ■商品特徴- 使い残しを防げる、便利な6gの小容量サイズへリニューアル！- 内容量の変更により使い切りやすい！- 通常の3倍の粘度※で錠剤や粉薬をしっかりと覆い、お薬の時間を美味しくサポート。※猫ちゃん用CIAO 投薬用ちゅ～る まぐろ/とりささみはCIAO ちゅ～る まぐろ/とりささみ比 わんちゃん用はいなば エネルギーちゅ～る比- 乳酸菌EC-12（フェカリス菌）を1,000億個配合(※配合時の理論値)し、猫ちゃん・わんちゃんのおなかの健康維持に配慮。- 猫ちゃん用のCIAO 投薬用ちゅ～る まぐろ/とりささみには、タウリンを配合。

「投薬用ちゅ～る」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/wellness/)

いなばウェルネスフーズHP→ いなばウェルネスフーズ株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/wellness/)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)