いなばウェルネスフーズ　動物病院専用の「投薬用ちゅ～る」をリニューアル！

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いなば食品株式会社

いなばウェルネスフーズ株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比　会長：稲葉優子）は、動物病院専用の「投薬用ちゅ～る」をリニューアルいたしました。




通常のちゅ～るに比べて粘度を3倍に高めることで、錠剤や粉薬をしっかりと包み込み、スムーズな投薬をサポートする商品です。




今回のリニューアルでは、1本12g入りの旧サイズから、使い残しを防げる6gの小容量サイズへ変更しました。



CIAO 投薬用ちゅ～る まぐろ

CIAO 投薬用ちゅ～る とりささみ

いなば 投薬用ちゅ～る とりささみ





■商品特徴
- 使い残しを防げる、便利な6gの小容量サイズへリニューアル！
- 内容量の変更により使い切りやすい！
- 通常の3倍の粘度※で錠剤や粉薬をしっかりと覆い、お薬の時間を美味しくサポート。
※猫ちゃん用CIAO 投薬用ちゅ～る まぐろ/とりささみはCIAO ちゅ～る まぐろ/とりささみ比　わんちゃん用はいなば エネルギーちゅ～る比
- 乳酸菌EC-12（フェカリス菌）を1,000億個配合(※配合時の理論値)し、猫ちゃん・わんちゃんのおなかの健康維持に配慮。
- 猫ちゃん用のCIAO 投薬用ちゅ～る まぐろ/とりささみには、タウリンを配合。



「投薬用ちゅ～る」の商品情報　いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/wellness/)


いなばウェルネスフーズHP→ いなばウェルネスフーズ株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/wellness/)


いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)


いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)