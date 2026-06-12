ムートンのプロが来店【昭和西川】大阪高島屋6階にてムートン販売会＜6月17日（水）～23日（火）＞～初夏に体感する上質な寝心地～

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は、2026年6月17日（水）～23日（火）の期間、大阪高島屋6階にてムートン販売会を開催します。会期中はムートンのプロが来店し、ムートンの魅力や選び方を店頭でご案内。初夏の寝具選びに、実際に手に取りながらムートンならではの風合いや心地よさをお確かめいただけます。

上質な睡眠環境を支えるムートン

やわらかな風合いと快適な感触を備え、毎日の睡眠環境を心地よく整える昭和西川のムートンシーツ。オーストラリア産の厳選原皮を用い、専門工場で丁寧に仕上げた寝具です。

機能性からお手入れ方法まで、プロがご案内

期間中はムートンのプロが来店し、商品の特長や選び方、ご家庭でのお手入れ方法などを店頭でご案内します。気になる点を直接相談しながら、ご自身に合う一枚をじっくりお選びいただけます。

店頭で確かめる、ムートンの心地よさ

季節の変わり目は、毎日の眠りや寝具を見直すきっかけになる時期。店頭で実際に手に取りながら、ムートンならではの風合いや心地よさをお試しいただけます。初夏の寝具選びの機会として、ぜひ店頭でその魅力をお確かめください。

【昭和西川ムートン販売会開催概要】

会場：〒542-8510 大阪市中央区難波5丁目1番5号

大阪高島屋6階 POP UP STATION[6F1]（エスカレータ前）

会期：2026年6月17日（水）～23日（火）午前10時～午後8時 ※最終日は午後7時閉場

電話：06-6631-1101（代表）

＜期間中、タカシマヤのクレジットカード、友の会「お買い物カード」で昭和西川のムートンシーツをご購入のお客様はご優待価格にて承ります＞

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/