鰻の成瀬、7月1日よりグランドメニューをリニューアル

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

2026年6月12日

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社（本社：滋賀県高島市、代表取締役社長：山本昌弘）が展開する「うまい鰻を腹いっぱい！」をコンセプトとした鰻専門店「鰻の成瀬」は、2026年7月1日（水）より全国店舗にてグランドメニューをリニューアルいたします。

今回のリニューアルでは、お客様にとってより選びやすく、わかりやすい商品構成を目指し、グランドメニューを全面的に見直しました。

「うまい鰻を腹いっぱい！」というコンセプトはそのままに、価格帯や量の違いをより分かりやすく整理し、お客様の利用シーンやお好みに合わせて選びやすいラインアップへとしました。

グランドメニューをリニューアル

鰻の成瀬では、「うまい鰻を腹いっぱい！」をコンセプトに、本格的な鰻をより身近な価格で提供してまいりました。

今回のグランドメニュー刷新では、より多くのお客様に鰻を楽しんでいただけるよう、商品構成を見直しました。日常のお食事から週末のご褒美、ご家族での団らんまで、さまざまなシーンでご利用いただけるメニューへと進化いたします。



新グランドメニュー



【うな重】

松 2,900円（税込）

梅 1,900円（税込）竹 2,500円（税込）

より選びやすく、わかりやすいメニューへ

今回のメニューリニューアルでは、お客様が価格だけでなく利用シーンや食べたい量に応じて選びやすい商品構成を目指しました。

「今日は気軽に鰻を楽しみたい」「しっかり鰻を味わいたい」など、それぞれのニーズに応じて選択できるラインアップとなっています。

鰻の成瀬は、これからも日常使いからご家族でのお食事まで、幅広いシーンでご利用いただける店舗づくりを進めてまいります。

ニホンウナギへのこだわり

鰻の成瀬では、日本で古くから親しまれてきたニホンウナギを使用しています。

ニホンウナギは、きめ細かな身質と上品な脂のり、ふっくらとした食感が特長です。

厳選した養殖環境のもとで育てられた鰻を使用し、徹底した品質管理のもとでお客様へ提供しています。

代表メッセージ

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

代表取締役社長 山本 昌弘



鰻の成瀬では創業以来、「うまい鰻を腹いっぱい！」をコンセプトに、本格的な鰻をより身近な価格で提供することで、鰻の大衆化に挑戦してまいりました。

近年では、気軽に鰻を楽しめる店舗が増え、鰻を日常的に楽しむ文化が少しずつ広がってきていることを嬉しく感じています。

今回のグランドメニュー刷新は、その流れをさらに前進させるための取り組みです。お客様にとってより選びやすく、わかりやすい商品構成を目指し、日常のお食事からご家族での団らん、ちょっとしたご褒美まで、それぞれのシーンに合わせてお選びいただけるラインアップへと見直しました。

これからも品質へのこだわりはそのままに、「うまい鰻を腹いっぱい！」をより多くのお客様へお届けできるよう挑戦を続けてまいります。

＜会社概要＞

会 社 名 フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

代 表 山本昌弘

本 社 滋賀県高島市今津町桜町2-1-3

東京 支社 東京都港区芝浦3丁目14-18キャナルスクエア芝浦3階

設 立 2020年9月20日

社 員 100名（アルバイト含む）

H P https://fbi-consulting.jp/

事業 内容 フランチャイズ本部支援、FCシステム開発、FCブランド立ち上げアドバイス、

加盟店資金調達支援など