Voicyとファンベースカンパニーが「音声を活用した企業・ブランドのファンコミュニケーションの推進」に向け包括的アライアンスを締結

株式会社Voicy

株式会社Voicy（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：緒方憲太郎、以下「Voicy」）と、株式会社ファンベースカンパニー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO / CHO：津田匡保、以下「ファンベースカンパニー」）は、「音声を活用した企業・ブランドのファンコミュニケーションの推進」を共通テーマとした包括的アライアンスを2026年6月12日に締結しました。両社の強みを掛け合わせ、ファンの声を分析した上で「ファンとの関係づくり」を音声を通じて実現する共同ソリューションの開発・提供に取り組んでまいります。また、アライアンス締結を記念し、2026年7月7日（火）には両社共催ウェビナーの開催も予定しております。

■ 背景：AI時代の「可処分時間」は、耳にある

生成AIの普及により、スクリーンに向き合う時間は加速度的に増加しています。マーケティングの現場でも、テキストや動画のコンテンツが飽和する中、生活者が「もう画面を見たくない」と感じるシーンが増えています。

一方、通勤・家事・運動といった「ながら時間」における可処分時間は「耳」にしか残されていません。声は、トーン・間・感情がそのまま届く最も親密なメディアであり、企業の「人」の魅力を伝え、ファンとの深い信頼関係を築くことに適しています。

Voicyでは実際に、パーソナリティ個人に月額課金するプレミアムリスナーが年々増加しており、「声」を通じて人がファンになる経済圏が形成されています。2025年に開催されたリアルイベント「Voicyファンフェスタ2025」では全8公演(約2,400席。チケット代金4,800円～100,000円)が完売し、NPS（顧客推奨度）は58.1を記録しました。

こうした「声がファンをつくる」という現象を、企業のファンベース試作に応用するべく、800社以上のファンベースプロジェクト支援実績を持つファンベースカンパニーとの包括的アライアンスの締結に至りました。

■ アライアンスの概要

本アライアンスでは、ファンベースカンパニーが持つファン調査・分析メソドロジーと、Voicyが持つ音声プラットフォームおよびファンダム形成の知見を融合し、以下の3つの領域で協業してまいります。

- 「声でファンとのいい関係をつくる」共同ソリューションの提供ファンベースカンパニーによるファン調査・分析に基づき、企業の「誰に・何を・どう届けるか」を設計した上で、Voicyの法人向け音声配信サービス「VoicyPro」による音声配信を組み合わせたソリューションを共同で提供してまいります。ファンを理解せずに音声配信を始めた結果、ファンのニーズを満たせないコンテンツになるケースは少なくありません。本アライアンスでは、ファン分析に基づいた音声コンテンツ設計を行うことで、LTVの向上、継続率向上につながるファンコミュニケーションの実現を目指します。- 共同での啓発活動・ウェビナーの開催「声でファンとのいい関係をつくる」という新しいテーマの市場啓発に向けて、両社共催のセミナー・ウェビナーを開催してまいります。第1弾として、2026年7月7日（火）に両社共催ウェビナー（オンライン開催）を予定しています。ファンベースの基礎、音声を活用したファンとの信頼関係構築の事例、両社の共同ソリューションについてご紹介します。また、10月には企業のファンコミュニケーション・音声発信をテーマとした大型イベントの開催も検討しております。詳細は別途お知らせいたします。【参考】共催ウェビナー（2026年7月7日開催予定）テーマ：声でファンとのいい関係をつくるー音声配信によるファンベース実践の可能性開催日程：2026年7月7日（火）12:00-13:00開催形式：オンライン（無料）対象：マーケティング・広報・ブランディング担当者、経営層申込はこちら：https://fanbase-voicy-seminar2607.peatix.com- ファンベースカンパニーの公式音声番組の立ち上げ（予告）アライアンスの一環として、ファンベースカンパニー代表の津田匡保をはじめとする同社メンバーが、「ファン」を入り口に人間や社会を読み解き、音声で届ける公式番組の立ち上げを進めております。詳細は、ファンベースカンパニーから2026年7月以降に別途お知らせいたします。

■ 各社担当者コメント

■ ファンベースカンパニー 代表取締役CEO / CHO 津田匡保 コメント

ファンベース実践において最も重要なのは、いかにして顧客に「情緒価値」を感じていただけるかです。当社はこれまでの800以上のプロジェクト実践を通じて、「中の人（=社員）」の熱量が顧客に伝播し、「共感」や「愛着」などの情緒価値が高まっていくかを数え切れないくらい見てきました。

音声は話者の人柄や想いが伝わりやすく、情報量が爆発的に増えているAI時代において、ファンベースの考え方と音声メディアの相性は非常に良いと考えています。

Voicyさんとのアライアンスを通じて、「声でファンとのいい関係をつくるを作る」という新しいファンベースの実践を広げてまいります。

■ Voicy 法人ソリューション責任者 土井遼平 コメント

Voicyでは、「声」が人と人の間に深い信頼関係を作ることを目の当たりにしてきました。パーソナリティの声を毎日聴くことで、リスナーはその人のファンになり、課金し、イベントに足を運ぶ。これは商品やブランドへのロイヤルティとは異なる、「人」への愛着に基づくファンダムです。

ファンベースカンパニーさんは「ファンとの長く続くいい関係性」をベースにした経営を、800以上のプロジェクトで支援してこられた、まさにファンの専門家です。

両社が組むことで、企業の中の「人」の魅力がより伝わり、さらにファンとなることで、ブランドへの信頼をさらに深めるという、これまでにない価値を提供できると考えています。

■ 株式会社ファンベースカンパニー 会社概要

会社名：株式会社ファンベースカンパニー

所在地：東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 新東京ビル SAAI

設立：2019年5月

代表者：代表取締役CEO / CHO：津田匡保

公式サイト：https://www.fanbasecompany.com/

■ 株式会社Voicy 会社概要

会社名：株式会社Voicy

所在地：東京都渋谷区南平台町2-17 A-PLACE渋谷南平台3階

設立：2016年2月

代表者：代表取締役CEO：緒方憲太郎

公式サイト：https://corp.voicy.jp/