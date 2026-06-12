＼世界に1つだけのオリジナル「忍者めし」が作れる！／ UHA味覚糖大阪本社2階「UHA PARK & CAFE」にて「忍者めし」オリジナルプリントサービス開始！2026年6月15日(月)より発売

ＵＨＡ味覚糖株式会社

UHA味覚糖株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山田泰正）は、本社ビル2階のどなたでもご利用できるショップ＆カフェ「UHA PARK&CAFE」にて、「忍者めし 巨峰」のパッケージにオリジナルプリントができる新サービスを、2026年6月15日（月）より開始いたします。

【「忍者めし」オリジナルプリントサービス】

本サービスでは、「忍者めし 巨峰」のパッケージに登場するキャラクターの顔部分を、ご自身の顔写真からAIで生成したイラストに差し替えた“オリジナル忍者めし”を作成いただけます。

カメラで撮影した顔写真、もしくはフォトアルバム内の画像をアプリに取り込み、「〇〇めし」に入れたいテキストを入力してアップロードすると、AI処理によってイラスト化され、パッケージにプリントされます。生成されるイラストは、似顔絵風・劇画風・プリクラ風の全3種類から選択ができ、お好みのイラストをお選びいただけます。

また、商品名部分も3文字まで自由に変更でき、ユニークで遊び心あふれるカスタマイズが可能です。完成したイラストは、その場で「忍者めし」に印刷し、透明のポーチに入れてお渡しします。ポーチはバッグなどに取り付けて持ち歩くことができるため、SNS映えするアイテムとしてもおすすめです。「UHA PARK & CAFE」でしか購入できない、世界に1つだけの「忍者めし」を是非試してみてください。

【商品概要】

◆商品名

「忍者めし」オリジナルプリントサービス

◆プラン内容・価格

１.忍者めしプリント 単品プラン

[お申込みから商品のお渡しまでの所要時間：約30分]

オリジナル忍者めし１個＋通常忍者めし１個＋ケース付き

価格 1,100円（税込）

２.忍者めしプリント セットプラン

[お申込みから商品のお渡しまでの所要時間：約2時間]

オリジナル忍者めし９個＋通常忍者めし１個＋ケース1個付き

価格 5,170円（税込）

◆発売日

2026年6月15日（月）より

◆販売場所

UHA PARK & CAFE

忍者めしプリント 単品プラン忍者めしプリント セットプラン

【ご利用の流れ】

「忍者めし」オリジナルプリントサービスでは、UHA PARK& CAFEの店頭でアプリのQRコードを読み取り、ご自身のスマートフォンから簡単なステップ（１.～３.）でご利用いただけます。

ご注文状況により、お渡し時間は変動いたします。正確な待ち時間は、受付レジ前の表示をご確認ください。 制作中、一度お店を離れて後でお戻りいただくことも可能です。

【「忍者めし」オリジナルプリントサービス利用に関するご注意】

本サービスをご利用いただくにあたり、以下の内容を御確認のうえ、ご同意いただきます。

【重要なお願い：ご利用いただけない画像】

以下の画像やお写真では、サービスをお作り（提供できません。予めご了承ください。

◆著作権侵害：アニメ・コミック・映画・ゲーム等のキャラクター、イラスト。複写物

◆肖像権・パブリシティ権侵害：著名人（芸能人・アーティスト・スポーツ選手等）の撮影

◆商標権・意匠権侵害：企業・団体のロゴ・マーク・ブランド名が含まれる写真やイラスト

◆その他：第三者の権利を侵害するおそれのある画像、公序良俗に反する画像

ユーザーが権利者の許可なく作成した動画をSNS等に投稿し、その結果として著作権・肖像権侵害などに関する訴訟や請求等の紛争が発生した場合、当社は一切の責任を負わず、すべての責任はユーザーご自身に帰属します。また、ユーザーが権利者の許可なく作成した動画をSNS等に投稿し、その結果としてUHA味覚糖株式会社（以下「当社」といいます）との関係で著作権・肖像権侵害などに関する訴訟や請求等の紛争が発生した場合、その損害の賠償責任等はユーザーが負うものとします。

【重要なお願い：営利目的・転売の禁止】

◆個人利用限定：本サービスは個人利用の範囲内でのみ使用するものとし、営利目的での使用（販売、配布、広告利用等）はできません。

◆転売等の禁止：生成された画像やプリント物の転売、譲渡、再販売、オークション出品等の行為は固くお断りいたします。

【忍者めしブランド】

「忍者めし」は、忍者にとっての携帯食であった「兵糧丸」をコンセプトに日々、ストレスや時間に追われている現代忍者のための小腹満たしとして開発されました。現代版忍者食である「忍者めし」は素材の旨味を閉じ込めたハード食感で噛みごたえのあるグミです。よく噛むことで満腹感を得られるため、小腹満たしにも最適です。巨峰やラムネなどのラインナップを展開しています。

シリーズとして忍者めしのハードな食感はそのままにグミの形が「∞」型の「忍者めし鋼」も発売中。そのまま噛んだり、折りたたんで噛んだり、無限大の噛み方をお楽しみいただけます。

＜忍者めしブランドサイト＞

https://www.uha-mikakuto.co.jp/ninjameshi/

＜店舗情報＞

店名：UHA PARK&CAFE

住所：〒540-0016大阪市中央区神崎町4-12

営業時間：9:00～18:00（17:30ラストオーダー）

定休日：年末年始、お盆休み ※臨時休業はHPをご確認ください。

HP：https://www.uha-mikakuto.co.jp/parkandcafe/