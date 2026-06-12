沖縄発ダンス＆ボーカルユニット・JUICYJUICY、新境地に挑んだサマーバラード「MIDSUMMER」を配信リリース

アソビシステム株式会社

アソビシステムが2021年に開催した沖縄県在住者限定オーディションから誕生したダンス＆ボーカルユニット・JUICYJUICY（ジューシージューシー）が、2026年6月12日（金）に4thデジタルシングル「MIDSUMMER」を配信リリース。

JUICYJUICYは、平良さな（15）、比嘉さあら（14）、伊波れいり（16）、上間あみ（15）の4名からなる、平均年齢15歳（2026年6月現在）のティーンエイジャーによるダンス＆ボーカルユニット。グループ名は、沖縄の郷土料理である炊き込みご飯“ジューシー”に由来し、さまざまな個性が混ざり合いひとつになることで、老若男女に愛されるグループになりたいという想いから名付けられた。

今作は、4月に配信された「Dive Into The World」に続く、夏曲連続リリース第2弾。甘く切ないメロディに、感情の揺れを映し出すラップパートを織り交ぜ、沖縄の海辺で過ごす夏の記憶や、素直になれない恋心を描いた一曲となっている。作詞・作曲は前作に続き、2001年よりBENNIE Kのメンバーとして活動し、現在はコンポーザー／サウンドプロデューサーとして活動するYUKI JOLLY ROGERが担当。幼い頃の夏の記憶と、今を生きる4人の姿が重なり合うような世界観で、JUICYJUICYの新たな表情を感じさせるサマーバラードが完成した。

なお、JUICYJUICYは6月20日（土）開催の『OKINAWA COLLECTION 2026』に出演予定。彼女たちが織りなすエモーショナルなサウンドを是非味わってほしい。

■サウンドプロデューサーYUKI JOLLY ROGERコメント

輝く海、スコール、ブルーシールアイス。沖縄で暮らす人々にとって日常的な風景も、「特別な誰か」と過ごす事で非日常に変わる、そんな瞬間の心模様を歌詞にしました。以前に提供した楽曲「Dive Into The World」はフレッシュさを軸にしていましたが、今作では少し大人びた表情にもフォーカスし、彼女たちの新たな魅力を感じられるサウンドに仕上がっています。JUICYJUICYの楽曲を初めて聴く方にも、ぜひ聴いていただきたい一曲です。

＜リリース概要＞

JUICYJUICY 4th Digital Single「MIDSUMMER」

配信日：2026年6月12日（金）

配信URL：https://lnk.to/MIDSUMMER_SG

＜JUICYJUICY Profile＞

きゃりーぱみゅぱみゅ・新しい学校のリーダーズ・FRUITS ZIPPERなど、原宿から世界で活躍するアーティストを多数送り出してきたアソビシステムが、2021年に沖縄県内オーディションを開催。そのオーディションを勝ち抜き、約3年半の育成期間を経て選抜された4名で結成されたのがダンス＆ボーカルユニット“JUICYJUICY”。

グループ名に込められた想いは、沖縄の郷土料理で炊き込みご飯の“ジューシー”から。個性（具材）が違う4人のメンバーが混ざり合い1つになることで、老若男女に愛されるグループ（ひと品）になって欲しいと名付けられた。

メンバーの平均年齢は15歳（2026年6月現在）。キラキラの現役ティーンエイジャー。

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