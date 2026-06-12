アディダス、日本企画のランニングアパレルコレクション「DAY//Ø」第2弾となる新作が登場　「ADIZERO EVO SL EXO」新カラーも同時発売

アディダス ジャパン株式会社

URL : https://www.adidas.jp/ウェア・服-day_o-ランニング(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-day_o-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾 孝平）は、ライフスタイルとランニングをシームレスに繋ぐアパレルコレクション「DAY//Ø（デイオー）」の2026年秋冬コレクションと、軽量ランニングシューズ「ADIZERO EVO SL EXO（アディゼロ エヴォ エスエル エクソ）」の新カラーを、2026年6月12日（金）より発売いたします。

「DAY//Ø」は、「洗練されたデザイン」「型にはまらないシルエットとスタイリング」「ランナーに必要な機能性」という3つの軸をもとに、日本で企画・開発され、今年1月より発売を開始したアパレルコレクションです。今シーズンはこれらのコンセプトをさらに発展させ、素材とシルエットをアップデート。より快適で動きやすい着用感を実現するとともに、ランニングシーンからライフスタイルまでシームレスに溶け込むコレクションへと進化しました。さらに、軽量性・速乾性・収納性といった、ランナーのパフォーマンスを支える細部の機能性にも徹底的にこだわった、現代のランニングスタイルにフィットしたコレクションです。

また、今年2月に発売した「ADIZERO EVO SL EXO」から新カラーが登場。「EVO SL EXO」は、アディゼロシリーズ最軽量のトレーニングシューズ「ADIZERO EVO SL」から、フィット感と耐久性をさらに高めたアップデートモデルです。軽量性はそのままに、アッパーシステム「エクソスケルトンフィットシステム」を搭載することで、高い安定性とダイナミックな推進力を実現。大胆なデザインと緻密なサポート性を兼ね備え、ライフスタイルからアクティブなトレーニングまで、あらゆるシーンでランナーの一歩を後押しします。

アディダスは、パフォーマンスとライフスタイルの垣根を超え、あらゆる人にとって“走ること”を身近で自由なものにすることを目指しています。その一環として、ランニングを日常の一部として楽しむ「ライフスタイルランニング」を通じ、“走ることを通じて仲間とつながり、自分らしさを表現する”という新しいランニングの価値を提案してきました。これからも、イノベーションとデザイン性を融合させたプロダクトを通じ、一人ひとりのライフスタイルに寄り添ったランニングスタイルをサポートします。

「DAY//Ø（デイオー）」

日本で企画・開発を行う本コレクションは、「WHERE IT ALL BEGINS.（全てが0から始まる。）」をコンセプトに制作されました。企画担当者は「ランニングにおけるDAY1に向かう多くの人をサポートしたいという願いをコンセプト名に込めています。今シーズンは立体裁断によるシルエットと軽量で吸水速乾に優れた素材を使用することで、厳しい暑さの中でも、より快適にランニングを楽しんで頂けるアップデートを施しています。」とコメントしています。

■搭載機能

ジャケット

軽量ナイロン素材をベースに、通気性を高めるパンチングメッシュ仕様を採用。さらに部分的に東レの高通気素材「DotAir(R)（ドットエア）」を使用することで、運動時の蒸れを軽減します。

パッカブル仕様により携帯性があり、ランニング中や移動時の急な環境変化にも対応する一着です。

Tシャツ

吸水速乾機能がある素材を採用し、肌面には凹凸構造の点接触設計によって、汗による貼りつきや濡れ感を軽減。快適な着心地が持続し、長時間の着用でもストレスを感じにくい仕様となっています。

ショーツ

ジャケット同様の軽量ナイロン素材を採用し、アクティブな動きにも対応。裾にはボンディング仕様を採用し、肌あたりの良い着用感に仕上げています。

さらにマルチポケット仕様により、ジェルやスマートフォン、小物などの収納ができ、より身軽なランニングをサポートします。

パンツ

適度な厚みを持つ二重織のストレッチウーブン素材を採用し、日常からランニングまで幅広いシーンに対応。素材の伸縮性と立体的なパターン設計により、動きやすさと洗練されたシルエットを両立しています。

加えて小物を収納できるマルチポケット仕様や、フィット感を調整できる裾のドローコード付きで、機能的です。

リフレクティブ仕様

すべてのアイテムには、視認性とデザイン性を兼ね備えたリフレクティブ仕様のスリーストライプスグラフィックと「DAY//Ø」アイコンを採用したデザイン。

■ 商品情報

【発売日】2026年6月12日（金）

【商品ページ】https://www.adidas.jp/ウェア・服-day_o-ランニング(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-day_o-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

【商品概要】

DAY//Ø WOVEN JACKET

・自店販売価格：16,500円（税込）

・品番｜カラー（左）：KU8451（M）｜ブラック

：KU8452（M）｜グレーストレータ

：KU8453（M）｜オービットグレー

・品番｜カラー（右）：KU8466（W）｜ナイトグレー

：KU8467（W）｜グレーストレータ

：KU8468（W）｜オービットグレー

DAY//Ø LONG SLEEVE TEE

・自店販売価格：11,000円（税込）

・品番｜カラー（左）：KU8460（M）｜ナイトグレ―

：KU8461（M）｜グレーストレータ

：KU8462（M）｜オービットグレー

・品番｜カラー（右）：KU8475（W）｜ナイトグレー

：KU8476（W）｜グレーストレータ

：KU8477（W）｜オービットグレー

DAY//Ø WOVEN SHIRT

・自店販売価格：9,900円（税込）

・品番｜カラー（左）：KU8463（M）｜ナイトグレ―

：KU8464（M）｜グレーストレータ

：KU8465（M）｜オービットグレー

・品番｜カラー（右）：KU8478（W）｜ナイトグレー

：KU8479（W）｜オービットグレー

：KU8480（W）｜ セミターボ

DAY//Ø WOVEN LONG PANTS

・自店販売価格：15,400円（税込）

・品番｜カラー（左）：KU8454（M）｜ブラック

：KU8455（M）｜グレーストレータ

：KU8456（M）｜ライトブラウン

・品番｜カラー（右）：KU8469（W）｜ナイトグレー

：KU8470（W）｜グレーストレータ

：KU8471（W）｜ セミターボ

DAY//Ø WOVEN SHORTS

・自店販売価格：8,800円（税込）

・品番｜カラー（左）：KU8457（M）｜ブラック

：KU8458（M）｜グレーストレータ

：KU8459（M）｜ライトブラウン

・品番｜カラー（右）：KU8472（W）｜ナイトグレー

：KU8473（W）｜グレーストレータ

：KU8474（W）｜オービットグレー

「ADIZERO EVO SL EXO」

世界中のランナーが支持する雑誌『Runner’s World』の「2025 ベストシューズアワード」※に選出された「EVO SL」からフィット感と耐久性をさらに高めたアップデートモデル「EVO SL EXO」の新カラーが登場。EVOシリーズの軽量性とスピード感はそのままに、日常のランニングからアクティブなライフスタイルまでランナーの新しいデイリーシューズとして設計され、快適なパフォーマンス体験を提供します。

※『Runner’s World』の「2025 ベストシューズアワード」におけるベストランニングシューズとして選出

■ 搭載機能

新アッパーシステム「エクソスケルトンフィットシステム」

足の動きを立体的に捉える外部構造（エクソスケルトン）が、かかとからミッドフットにかけて的確なサポートを発揮し、走行時のブレを抑制。これにより、軽快さを維持しながら、高い安定性と推進力を生み出すフィット感を実現しました。

「ライトストライク プロ」

アディダスのランニングテクノロジーの中でも軽量かつ反発性の高いフォーム素材の「ライトストライク プロ」は、最大のクッション性と多くのエネルギー反発でバネのような推進力をもたらし、これまでにない走りを生み出します。

耐久性に優れた「ウーブンシェル」

耐久性に優れた「ウーブンシェル」が足全体を包み込むことで、柔らかな履き心地としなやかなサポート性を両立しています。

■ 商品情報

【発売日】2026年6月12日（金）より順次発売開始

【商品ページ】https://www.adidas.jp/アディゼロ_エヴォ_sl_exo(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BC%E3%83%AD_%E3%82%A8%E3%83%B4%E3%82%A9_sl_exo)

【商品概要】

ADIZERO EVO SL EXO

・自店販売価格：19,800円（税込）

品番：KJ4763 (M)／カラー：フットウェアホワイト/コアブラック/アイアンメタリック品番：KJ4782(W)／カラー：フットウェアホワイト/コアブラック/アイアンメタリック品番：KJ4764 (M)／カラー：コアブラック/フットウェアホワイト/アイアンメタリック品番：KJ4783(W)／カラー：コアブラック/フットウェアホワイト/アイアンメタリック品番：KJ0430(M)／カラー：コアホワイト/ユーティリティブラック/グレーツー品番：KJ0440(W)／カラー：クラウドホワイト/グレーフォー/ワンダーシルバー

取扱店舗

・アディダス ブランドセンター 渋谷

・アディダス オリジナルス フラッグシップ ストア 原宿

・アディダス ブランドコアストア・オリジナルズコアストア 各店（※一部店舗を除く）

・ アディダス アプリ https://www.adidas.jp/mobileapps

・ アディダス オンラインショップ https://www.adidas.jp/(https://www.adidas.jp/mobileapps)

- アディダス ランニング https://www.adidas.jp/running

- ランニング 関連商品 https://www.adidas.jp/ランニング(https://www.adidas.jp/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

- ランニング シューズ https://www.adidas.jp/シューズ・靴-ランニング(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

- ランニング ウェア https://www.adidas.jp/ウェア・服-ランニング(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

- ランニング アクセサリー https://www.adidas.jp/アクセサリー-ランニング(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)

・ その他全国のアディダスお取り扱い店舗

※一部店舗によってお取り扱い商品が異なります。

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