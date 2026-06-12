京都の林業を3泊4日で体験しよう！
京都府
林業機械操縦体験の様子（令和7年度）
伐倒体験の様子（令和6年度）
■ 京都府では、府内の林業就業者を増やすため、林業に興味のある方に京都府立林業大学校、京都の林業現場及び地域の魅力を体感いただく3泊4日の体験会を開催します。
■ 6月5日から7月10日まで参加者を募集します。
１ 募集期間
令和8年6月5日（金）～令和8年7月10日（金）
２ 対象者
府内での林業就業に関心を持っている高校生、大学生、社会人
※概ね40歳未満
３ 受入人数
20名（応募多数の場合は選考）
４ 応募方法
参加申込書に必要事項を記入の上、メール又はＦＡＸで以下の申込先に申込
※メールでの申込の際は、件名を「京都の林業の魅力丸ごと体験参加申込」とし、本文に氏名、電話番号を記載
（申込先）
京都府農林水産部林業振興課林業経営強化係
メール ringyoshinko@pref.kyoto.lg.jp ＦＡＸ 075-414-5010
（参加申込書配布先）
・京都府ホームページ「令和8年度 京都の林業 魅力丸ごと体験を開催します！」
ＵＲＬ：https://www.pref.kyoto.jp/rinmu/news/miryokutaiken.html
・京都府庁2号館4階 林業振興課
参考 体験会の概要（詳細は後日お知らせします。）
〇実施期間 令和8年8月4日（火）～7日（金）の3泊4日
〇開催場所 船井郡京丹波町内 ※交通費、宿泊費の支給あり
〇内 容 京丹波町内での林業作業体験、地域住民との交流会等
〇受入れ先 京都府立林業大学校、京都府船井郡京丹波町内の林業事業体
林業機械操縦体験の様子（令和7年度）
伐倒体験の様子（令和6年度）