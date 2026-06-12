京都の林業を3泊4日で体験しよう！

京都府

■ 京都府では、府内の林業就業者を増やすため、林業に興味のある方に京都府立林業大学校、京都の林業現場及び地域の魅力を体感いただく3泊4日の体験会を開催します。

■ 6月5日から7月10日まで参加者を募集します。

１ 募集期間

令和8年6月5日（金）～令和8年7月10日（金）

２ 対象者

府内での林業就業に関心を持っている高校生、大学生、社会人

※概ね40歳未満

３ 受入人数

20名（応募多数の場合は選考）

４ 応募方法

参加申込書に必要事項を記入の上、メール又はＦＡＸで以下の申込先に申込

※メールでの申込の際は、件名を「京都の林業の魅力丸ごと体験参加申込」とし、本文に氏名、電話番号を記載

（申込先）

京都府農林水産部林業振興課林業経営強化係

メール ringyoshinko@pref.kyoto.lg.jp ＦＡＸ 075-414-5010

（参加申込書配布先）

・京都府ホームページ「令和8年度 京都の林業 魅力丸ごと体験を開催します！」

ＵＲＬ：https://www.pref.kyoto.jp/rinmu/news/miryokutaiken.html

・京都府庁2号館4階 林業振興課

参考 体験会の概要（詳細は後日お知らせします。）

〇実施期間 令和8年8月4日（火）～7日（金）の3泊4日

〇開催場所 船井郡京丹波町内 ※交通費、宿泊費の支給あり

〇内 容 京丹波町内での林業作業体験、地域住民との交流会等

〇受入れ先 京都府立林業大学校、京都府船井郡京丹波町内の林業事業体

林業機械操縦体験の様子（令和7年度）伐倒体験の様子（令和6年度）