靴・バッグ修理・合鍵　リアット！ながの東急百貨店　長野県長野市に6月13日（土）オープン

イオン株式会社

リアット！ながの東急百貨店2026年6月13日（土）オープン！

洋服・バッグのお直しを行う「マジックミシン」、靴・バッグの修理を行う「リアット！」など全国に669店舗（2026年2月末現在）を展開するイオングループのリフォームスタジオ株式会社（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長：細谷哲平）は、リアット！ながの東急百貨店を2026年6月13日（土）にオープンいたします。

リアット！ながの東急百貨店は、長野県長野市の商業施設「ながの東急百貨店」1階に出店し、ご家庭では難しい靴・バッグのメンテナンス＆リペアサービスをご提案いたします。スーツケース・キャリーバッグのキャスター交換修理にも対応し、旅行や出張などで欠かせないアイテムのメンテナンスも承ります。さらに、合鍵作製や傘の修理など、日常のさまざまなお困りごとにも幅広く対応し、大切なお品物をより長くきれいな状態でご愛用いただけるようお手伝いいたします。

■リアット！ながの東急百貨店 店舗情報

〒380-8539 長野県長野市南千歳1-1-1 ながの東急百貨店 1階

電話：026-219-5500

営業時間：10:00～19:00 ※13:00～14:00、16:30～17:00は一時休業

定休日：火曜日・水曜日

■取扱いメニュー

靴修理、靴クレンジング＆ケア、バッグ修理、バッグクレンジング＆ケア、靴・バッグケア用品販売、

スーツケース・キャリーバッグのキャスター交換修理、合鍵作製、傘の修理

リアット！ながの東急百貨店取扱いメニュー

■オープン記念セール

開催期間：2026年6月13日（土）～7月12日（日）

セール内容：限定50本、防水スプレーを特別価格にて販売。

価格：1本 税込500円(税抜455円)

注意事項：無くなり次第終了となります。リアット！ながの東急百貨店限定セールです。

■お知らせ

リフォームスタジオ株式会社は、2026年2月21日に創業40周年を迎えました。これまで支えてくださったすべての皆さまに感謝をお伝えするべく、40周年記念企画を順次展開してまいります。

特設サイト：https://reform-s.com/anniversary/40th/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rs_40th(https://reform-s.com/anniversary/40th/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rs_40th)

【会社概要】

■ 商号：リフォームスタジオ株式会社 http://reform-s.com/

■ 代表者：代表取締役社長 細谷 哲平

■ 本店所在地：千葉県千葉市美浜区高洲3-21-1（イオンマリンピア専門館地下1階）

■ 設立：1986年2月21日

■ 資本金：1億6,000万円

■ 経営理念：私たちは、資源を大切にする社会、環境にやさしい社会を目指し、廃棄型生活

から「ものを大切にする心」を持った循環型生活への転換をすすめ、お客さまの「できたらいい

な」「あったらいいな」を実現していくことを使命とします。

■ 主な事業内容：

【1】アパレルのファッションリフォームサービスとこれに関するサービス業務

（店名：マジックミシン）https://www.magicmachine-rs.com/

【2】靴修理、バッグ修理、合鍵の複製とこれら関連品の販売業務

（店名：リアット！、ミスタークラフトマン、エコクラフト）https://riat-rs.com/

【3】レンタル収納スペース（店名：蔵Rent）

【4】コインランドリー（店名：Hare365）https://reform-s.com/hare365/

■リフォームスタジオの取り組み：https://reform-s.com/sdgs/mission/

リフォームスタジオでは、衣料品のリフォーム（仕立て直し）やリペア（修理）を、創業当初から行ってきました。年間で延べ約270万人のお客さまの愛用のお品物を長く使うお手伝いをさせていただき、その量は衣料品・靴・バッグなど年間1,200トンにのぼります。（洋服1着当たり、靴・鞄1点当たりの平均の重量に、年間の受注点数を乗じて算出しております）私たちは当社の各種サービスを通じて廃棄量の削減に取り組んでおります。