Black ChristmasVOL.7“隣の窓には笑顔があった。でも隣の星は燃えていた、二つの世界のクリスマス”を描く楽曲『Xmas fight』公開

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMYPROJECTは、生沢佑一がBLACK ZAPPAとして生まれ変わった新音源企画『BLACK CHRISTMAS（ブラッククリスマス）』タイトル曲VOL.7 『Xmas fight』を発表いたします。 2026年6月15日（月）AM0:00 より配信開始されます。

BLACK CHRISTMAS

配信サイト一覧：https://linkco.re/fvT704pC

■ 企画趣旨

BLACK CHRISTMAS

『BLACK CHRISTMAS』は、クリスマスソングの歴史を塗り替える一曲であり、今後ブランドとして拡張されていく可能性を秘めた企画です。

「綺麗で幸福なクリスマス」像への明確なアンチテーゼ、そして“人間の内面の闇”を深く追求するロック・サーカスとして、1年をかけて日韓のゲストボーカルと共にBlack Christmasの救いのない聖夜を世界中に届けていきます。

本企画は単なるアルバム制作ではなく、クリスマスという文化の暗部を抉り出す“時代への挑戦状”です。

7曲目『Xmas fight』は悪魔界の音楽王BLACK ZAPPA & 三味線と民謡の名取というバックボーンを持つシンガーCOKURiが降臨。

■ 配信曲情報

タイトル：Xmas fight

リリース日： 2026年6月15日（月）

形態：デジタル配信

参加アーティスト・クレジット

Vo. BLACK ZAPPA & COKURi

Songwriting BLACK ZAPPA

arranged by BLACK ZAPPA＆The Family Stones

Mix&Mastering HALKI

Guitar 是永巧一



＜楽曲紹介＞

隣の窓には笑顔があった。でも隣の星は燃えていた、二つの世界のクリスマス

同じ世界で片や幸せなクリスマス、もう一つは戦争の中のクリスマス、この同じ地球で両極端な

喜びと悲しみが同じ地球の上で同時進行している"Christmas never see the light"

■公開プラットフォーム＆公式チャンネル

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▶ TikTok (@dongramyproject)

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■アーティストプロフィール

BLACK ZAPPA

BLACK ZAPPA

聖夜は、崩壊した。

最愛を失った絶望の淵から、雷光のように現れた新たな存在――。

悪魔界の音楽王 BLACK ZAPPA が、日韓の若き才能たち“13人の使徒”を召喚し、この世界に降臨する。

美しさと残酷さが共存する禁断の音楽儀式。

その名は 『Black Christmas』。

これまでにないダークで壮大な世界観とともに、

BLACK ZAPPAは“最も美しく、最も残酷なクリスマス”を世界へと布教していく。

生沢佑一プロフィール

生沢 佑一（いくざわ ゆういち）

1974年に音楽活動を開始。1983年にソロデビュー後、ハードロックバンド「TWINZER」や「BLAZE」、「HARD ROCKS」など多くのユニットでボーカルを務める。他を圧倒する声と、幅広いジャンルを自在に歌いこなす表現力でファンを魅了し続けている。

2015年にはアニメ『妖怪ウォッチ』の主題歌「ゲラゲラポーのうた」をKing Cream Sodaのボーカルとして歌い、国民的ヒットに。第65回NHK紅白歌合戦にも出演し、老若男女問わず広くその歌声を届けた。

現在はソロ活動に加え、アニメ・ゲーム・舞台など多方面での楽曲提供や、アーティストのプロデュース・育成にも携わっており、唯一無二の“魂のボーカル”として進化を続けている。

【 生沢 佑一 公式SNS 】

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COKURi（こくり）

Faces Music llc.所属。東京都出身。

津軽三味線と日本民謡の名取りという伝統的なバックボーンを持つシンガー。ソロプロジェクト「胡栗 -COKURi-」では、Soul、R&B、Jazz、Rockなどの洋楽エッセンスと和の精神を融合させた、新たなJapanese Soul Musicを創り出している。

オリジナル楽曲に加え、童謡「かごめかごめ」や美空ひばりの「リンゴ追分」を英語と日本語を織り交ぜた独自のアレンジで披露。これらの楽曲は、ワシントンD.C.で開催されるNational Cherry Blossom Festivalやニューヨークでもパフォーマンスを行っている。

また、同事務所所属の女性3人によるSoulfulでエネルギッシュなJAPAFUNKコーラスグループ「Tokyo Funky Dolls」のメンバー「COKO」としても活動。日本人ならではの熱いパッションと華やかなエンターテインメント性で、あらゆる場所をDISCOへと変えるステージを展開している。観客と一体となるライブパフォーマンスは幅広い世代から支持を集めている。

これまでに赤坂BLITZ、新宿BLAZE、渋谷 PLEASURE PLEASUREなど300～500名規模の会場で毎年ワンマンライブを開催。さらに2～3か月に一度、100名規模の会場で定期的なワンマンライブを行うほか、企業パーティーや各種イベントにも多数出演している。ソロ活動とグループ活動を合わせ、年間100本以上のライブを実施。コロナ禍以前は毎年ニューヨークを訪れ、ハーレムのCotton ClubやVillage Underground、Cutting Roomなど数々の名門ライブハウスでパフォーマンスを行っていた。

また「WEST.」「INNOSENT in FORMAL」「アンティック-珈琲店-」など、様々なアーティストのレコーディングにバックコーラスとして参加している。

シンガーとしての活動に加え、イベントMCやナレーターとしても活躍。2019年12月には「Audi A1 Sportback」のCMにも起用された。

■レーベル概要

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）は、日本国内外での音楽配信およびマルチメディア企画を手がけるエンターテインメント企業です。日本地域での音楽配信をはじめ、世界各国の主要配信サイトへの楽曲流通を担い、グローバルな音楽展開を実現しています。

これまでに韓国ドラマ『私の夫と結婚して』のOSTをはじめとする楽曲において、日本地域での音楽配信および国内主要配信サイトへの楽曲流通を担当した実績を持ち、その経験を活かしたプロジェクト推進にも定評があります。

アーティストの個性や作品世界を最大限に活かした企画を展開し、音楽と物語を融合させた新たなエンターテインメントの形を提案。今回の「BLACK ZAPPA & THE FAMILY STONES」では、レーベルとして企画から配信、メディア展開まで総合的にプロデュースを行います。