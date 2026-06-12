ヴァン クリーフ＆アーペルの伝統を受け継ぐフレグランス コレクション〈レ クラシック〉登場

川辺株式会社

ヴァン クリーフ＆アーペルは1970年代から1990年代に発表した、伝統を受け継ぐ香り〈レ クラシック コレクション〉から、「ジェム オーデパルファム」「ツァー オーデトワレ」が、2026年6月23日発売いたします。

伝統を受け継いで。〈レ クラシック コレクション〉において、メゾンは1970年代から1990年代に発表した香りに改めて光を当てます。純粋なフォルムを描くボトルは、オリジナルへの敬意を表してボトルのカラーはそのまま、ラベルにも当時のタイポグラフィを用いています。

タイムレスで揺るぎない個性を語るヴァン クリーフ＆アーペルの〈レ クラシック〉は、宝石のように身にまとうフレグランスです。肌に直接のせることで、その人のシルエットを優美に際立たせ、装いに洗練を添えます。

このヴァン クリーフ＆アーペルの〈レ クラシック〉から、「ジェム」「ツァー」が、新登場いたします。

A new bottle design that celebrates Van Cleef & Arpels’ heritage

メゾンの伝統を祝う新しいボトルデザイン

シグネチャーの香りはそのままに、装いを一新しました。これらの香りのタイムレスな魅力を反映し、伝統と現代性を融合させた、ピュアで建築的なラインのボトルをデザインしました。シルバープレートのバンドの上に、ブラックのキャップがあしらわれています。

歴史への敬意から、各フレグランスの名前は、当時と同じフォントで記され、揺るぎない存在感を放っています。また、ガラスにはヴァン クリーフ＆アーペルのモノグラムが控えめに刻まれています 。

メゾンのヘリテージへのオマージュとして、新しいボトルにはオリジナルを彷彿とさせるカラーが採用されています。「ジェム」はその希少な調香の⾊彩を映し出し、「ツァー」はエメラルドグリーンのラッカーで仕上げています。

An ode to two emblematic fragrances

象徴的なフレグランスへのオマージュ

ヴァン クリーフ＆アーペルは、その歴史に足跡を残した2つのフレグランスを称えます。1987年に誕生した「ジェム」は、宝石のように多面的な輝きを放つシプレの香りです。そして、1989年に創作された「ツァー」はアロマティック ウッディの香りで、アール‧デコ様式の発展を支えた東洋の影響を想起させます。

Gem ジェム

アルベルト‧モリヤスとロジェ‧ペレグリーノが創作した「ジェム」は、多面的にカットされた宝石のように輝く、フルーティ フローラル シプレーのフレグランスです。

トップノートでは、ピーチ、プラム、マンダリンが溶け合い、みずみずしく弾けるような香りを演出します。さらにカルダモンが、意外性のある鮮やかなアクセントを添えます。

続いて広がるのは、豊かなフローラルノート。イランイラン、ローズ、チュベローズ、カーネーションが、それぞれの個性を鮮やかに表現します。ある時は華やかで官能的に、またある時は繊細で透き通るように。それらが重なり合い、奥行きに満ちたテクスチャーが豊かなブーケを織りなします。そして、ほのかにバニラを感じさせるウッディベースが、この香りにさらなる神秘的な深みを与えています。

ヴァン クリーフ＆アーペル レ クラシック ジェム オーデパルファム 100ml 44,990円 *税込価格

2026年6月23日発売

Tsar ツァー

調香師フィリップ‧ブセットンが生み出した、このアロマティック ウッディの香りは、肌の上で花開くようにその独創性を現します。ベルガモットのトップノートが鮮烈なフレッシュさをもたらし、やがてローズマリー、タイム、ラベンダーにスパイスのアクセントを添えた繊細なハートノートへと移り変わります。そこに重なるジャスミンとゼラニウムが香りをまろやかに包み込み、これらの豊かなノートがアンバーの温もりによって引き立てられます。そしてベチバーやサンダルウッドの気品あふれるウッディノート広がり、このフレグランスに、この上なくエレガントなオーラを授けます。

ヴァン クリーフ＆アーペル レ クラシック ツァー オーデトワレ 100ml 44,990円*税込価格

2026年6月23日発売

取扱店舗

新宿高島屋 ヴァン クリーフ＆アーペル フレグランス コーナーショップ

大阪高島屋 ヴァン クリーフ＆アーペル フレグランス コーナーショップ

#VanCleefArpels

＜ヴァン クリーフ＆アーペル＞フレグランス POP UP EVENT

■会期：2026年7月1日（水）～ 7月7日（火）

■場所：大阪高島屋 1階 化粧品売場POPUPスペース

ヴァン クリーフ＆アーペル フレグランスの最新作の世界観をご体験いただけます。期間中、ご購入いただきましたお客様には、特典をご用意しております。

〈パーソナライズ扇子プレゼントイベント〉

フレグランスを75ml以上ご購入いただいたお客様へ、アーティストが扇子にお好みのイラストを描く「パーソナライズ扇子」のプレゼントイベントも開催いたします。

7月4日（土）12:00～17:00

7月5日（日）12:00～17:00

（※先着順、無くなり次第終了）

*数に限りがありますので、ご了承ください。

パーソナライズ扇子イメージ画像