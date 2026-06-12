文鳥ファン必見！「池袋文鳥博」京王百貨店新宿店で開催♪

株式会社ことりカフェ

東京都上野桜木の鳥カフェ「ことりカフェ」（東京都台東区上野桜木1-8-6・代表取締役 川部志穂）プロデュースによる、文鳥好きのための文鳥グッズオンリーの物販イベント「池袋文鳥博」が、ジュンク堂書店池袋本店（東京都豊島区南池袋2-15-5）2階POP UPスペースで初開催いたします。

人気作家さんやメーカーグッズが所狭しと店頭に並びます♪ 順次新作が追加されますので、ぜひリピートしてくださいね。

イラストは辻佐織氏。ふろしき文鳥グッズも豊富に並びます。ジュンク堂書店池袋本店＝地下1Fから地上9階までビル1棟が書店になっている巨大な書店ビルの2階で展開。

タイトル 池袋文鳥博

会期 6月11日（水）⇒8月16日（日）

時間 10：00-22：00 （期間中定休日なし）

会場 ジュンク堂書店 池袋本店 2階 POP-UPスペース

企画 株式会社ことりカフェ