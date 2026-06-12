文鳥ファン必見！「池袋文鳥博」京王百貨店新宿店で開催♪

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株式会社ことりカフェ

東京都上野桜木の鳥カフェ「ことりカフェ」（東京都台東区上野桜木1-8-6・代表取締役　川部志穂）プロデュースによる、文鳥好きのための文鳥グッズオンリーの物販イベント「池袋文鳥博」が、ジュンク堂書店池袋本店（東京都豊島区南池袋2-15-5）2階POP UPスペースで初開催いたします。


人気作家さんやメーカーグッズが所狭しと店頭に並びます♪　順次新作が追加されますので、ぜひリピートしてくださいね。




イラストは辻佐織氏。ふろしき文鳥グッズも豊富に並びます。


ジュンク堂書店池袋本店＝地下1Fから地上9階までビル1棟が書店になっている巨大な書店ビルの2階で展開。

タイトル　池袋文鳥博


会期　6月11日（水）⇒8月16日（日）


時間　10：00-22：00　（期間中定休日なし）


会場　ジュンク堂書店　池袋本店　2階　POP-UPスペース


企画　株式会社ことりカフェ