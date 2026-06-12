小樽市と株式会社ケイシイシイ、熱中症対策のための「指定暑熱避難施設」に関する協定を締結
小樽市（市長：迫 俊哉）と、株式会社ケイシイシイ（本社：千歳市、代表取締役社長：上村 成門）は、気候変動適応法第21条第3項の規定に基づき、熱中症による市民および観光客等の健康被害を防止するため、「指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）」の指定に関する協定を令和8年5月13日に締結いたしました。
本協定により、株式会社ケイシイシイが運営する「ルタオ運河プラザ店」の一番庫休憩スペースが指定暑熱避難施設として登録され、暑さを避けて休憩できる滞在場所として一般に開放されます。また、水分補給のため、お申し出いただいた方には飲料水を提供いたします。
ルタオ運河プラザ店 フリースペース
■ 協定締結の背景と目的
近年、地球温暖化に伴う深刻な気候変動により、夏季の熱中症リスクが高まっています。本協定は、気候変動適応法に基づき、市民や小樽市を訪れる方々が熱中症による被害に遭わないよう、一時的に暑さをしのげる避難施設（クーリングシェルター）を確保・運営することを目的としています。
■ 対象施設および開放概要
「ルタオ運河プラザ店」の以下のエリアを、指定暑熱避難施設として適切に維持管理し、開放いたします。
・対象施設名称： ルタオ運河プラザ店
・所在地： 小樽市色内2丁目1番20号
・一般に供する部分（避難エリア）： 一番庫休憩スペース
・受入可能見込人数： 20人
・開放日・曜日： 月曜日から日曜日まで（無休）
・開放時間帯： 午前10時から午後10時まで
■ 運用について
1. 定期開放（熱中症特別警戒情報 発表時以外）：毎年度6月1日から9月30日までの期間、上記の開放日・時間帯において、暑さを避けるための滞在場所として一般開放します。
2. 熱中症特別警戒情報 発表時の対応：北海道を対象とする「熱中症特別警戒情報」が発表された際、小樽市からの伝達を受け、当該発表期間中、対象施設を確実に一般開放し、利用者の対応にあたります。
■店舗情報
店舗名：ルタオ運河プラザ店
住 所：北海道小樽市色内2丁目1番20号
電話番号：0120-31-4521（9:00-18:00）
営業時間：［一番庫］
フリースペース 10:00‐22:00
テイクアウトコーナー 10:00‐22:00（l.o.21:00 ）
バーコーナー 13:00‐22:00（l.o.21:00 ）
※パルフェ、カクテルは18時からのご用意です。
※バーはワンオーダー制です
［二番庫］
SHOP 10:00‐18:00
［三番庫］
CAFE 10:00‐18:00（l.o.17:30 ）
フード提供時間11:00‐15:00
店舗ページ :
https://www.letao-brand.jp/shop/unga/
■会社概要
会社名：株式会社ケイシイシイ
代表者：代表取締役社長 上村 成門
本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90
創業：1996年4月
資本金：8,000万円
事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業株式会社ケイシイシイは「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。
企業サイト :
https://kcc-co.jp/