小樽市と株式会社ケイシイシイ、熱中症対策のための「指定暑熱避難施設」に関する協定を締結

株式会社ケイシイシイ

小樽市（市長：迫 俊哉）と、株式会社ケイシイシイ（本社：千歳市、代表取締役社長：上村 成門）は、気候変動適応法第21条第3項の規定に基づき、熱中症による市民および観光客等の健康被害を防止するため、「指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）」の指定に関する協定を令和8年5月13日に締結いたしました。

本協定により、株式会社ケイシイシイが運営する「ルタオ運河プラザ店」の一番庫休憩スペースが指定暑熱避難施設として登録され、暑さを避けて休憩できる滞在場所として一般に開放されます。また、水分補給のため、お申し出いただいた方には飲料水を提供いたします。

■ 協定締結の背景と目的

ルタオ運河プラザ店 フリースペース

近年、地球温暖化に伴う深刻な気候変動により、夏季の熱中症リスクが高まっています。本協定は、気候変動適応法に基づき、市民や小樽市を訪れる方々が熱中症による被害に遭わないよう、一時的に暑さをしのげる避難施設（クーリングシェルター）を確保・運営することを目的としています。

■ 対象施設および開放概要

「ルタオ運河プラザ店」の以下のエリアを、指定暑熱避難施設として適切に維持管理し、開放いたします。

・対象施設名称： ルタオ運河プラザ店

・所在地： 小樽市色内2丁目1番20号

・一般に供する部分（避難エリア）： 一番庫休憩スペース

・受入可能見込人数： 20人

・開放日・曜日： 月曜日から日曜日まで（無休）

・開放時間帯： 午前10時から午後10時まで

■ 運用について

1. 定期開放（熱中症特別警戒情報 発表時以外）：毎年度6月1日から9月30日までの期間、上記の開放日・時間帯において、暑さを避けるための滞在場所として一般開放します。

2. 熱中症特別警戒情報 発表時の対応：北海道を対象とする「熱中症特別警戒情報」が発表された際、小樽市からの伝達を受け、当該発表期間中、対象施設を確実に一般開放し、利用者の対応にあたります。

■店舗情報

店舗名：ルタオ運河プラザ店

住 所：北海道小樽市色内2丁目1番20号

電話番号：0120-31-4521（9:00-18:00）

営業時間：［一番庫］

フリースペース 10:00‐22:00

テイクアウトコーナー 10:00‐22:00（l.o.21:00 ）

バーコーナー 13:00‐22:00（l.o.21:00 ）

※パルフェ、カクテルは18時からのご用意です。

※バーはワンオーダー制です

［二番庫］

SHOP 10:00‐18:00

［三番庫］

CAFE 10:00‐18:00（l.o.17:30 ）

フード提供時間11:00‐15:00

■会社概要

店舗ページ :https://www.letao-brand.jp/shop/unga/

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業株式会社ケイシイシイは「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。

企業サイト :https://kcc-co.jp/