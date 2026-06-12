【初級クラス】はじめてでもできる「SNS縦型ショート動画の基本と撮影実践セミナー」を7/1開催

公益財団法人佐賀県産業振興機構

さが県産品流通デザイン公社（所在地：佐賀市、所長：石井法子）では、県内事業者の情報発信力向上を目的に、「SNS 縦型ショート動画の基本と撮影実践セミナー」を開催します。

「動画をやってみたいけど何を撮ればいいかわからない」

「編集が難しそう」

「投稿してもなかなか見てもらえない」

そんなお悩みをお持ちの方に、今回のセミナーでは、縦型ショート動画の基本から撮影、編集、構成づくりまでを実践形式でお伝えします。実際にスマートフォンを使って撮影や編集にも挑戦していただくため、「明日からすぐに投稿できる」内容となっています。

SNSで自社の商品やサービスの魅力をもっと伝えたい方、動画発信を始めたい方はぜひご参加ください。

募集要項

【初級クラス】はじめてでもできる!SNS 縦型ショート動画の基本と撮影実践セミナー

~これからSNSにおける動画投稿を始めたい方／動画作成の基本を学びたい方~

日時:令和8年7月1日(水) 14:00～16:00

場所:SAGACHIKA（佐賀県庁新館地下1階）

講師:さが県産品流通デザイン公社公式SNS「さがぴん」担当永田

定員:20名程度

対象:県内事業者

内容:

・縦型ショート動画の基本と役割

・公社公式SNS「さがぴん」の投稿を例に構成・撮影のポイント解説

・無料アプリ「Edits」で簡単編集

・実践ワーク（撮影・編集）＋フィードバック

※事前に「Edits」アプリをダウンロードしてご参加ください。

iPhone:https://apps.apple.com/jp/app/edits-ビデオ編集者/id6738967378(https://apps.apple.com/jp/app/edits-%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E7%B7%A8%E9%9B%86%E8%80%85/id6738967378)

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.basel&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.basel&pcampaignid=web_share)

▼申込先▼

https://forms.gle/gXe26sGG2sD4ePiJ7

注意事項

・参加費: 無料

・参加:1社につき２名まで。

・申込締切: 令和8年6月26日(金) 12時

※定員になり次第締め切ります。

※持参されたスマホを使用していただきます。

※Wi-Fi環境はありますが、接続が不安定な場合や、速度が低下することがあります。

※お申込み後、6月29日（月）12時までに受付確認の連絡がない場合は、お手数ですが下記までお問い

合わせください。

▼お問合せ先▼

さが県産品流通デザイン公社（担当:永田・高原）

佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号（佐賀県庁新館9階）

TEL:0952-20-5602

mail:sagapin_saga@sagapin.jp

さが県産品流通デザイン公社について

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29年（2017年）4月に設立した支援機関です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

※支援する事業者:佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

■公式ホームページ「SAGAPIN」:https://sagapin.jp/