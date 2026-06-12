銀行保証付私募債の引受け（株式会社オオタ）
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ
（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：５０百万円
- 発 行 日 ：令和８年６月１２日（金）
- 発行期間：３年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
- 連 絡 先 ：０８７-８４５-４５４５
- 代 表 者 ：太田 機
- 業 種 ：ステンレス、各種鋼材加工
- 資 本 金 ：１０百万円
- 売 上 高 ：８１３百万円（令和８年３月期）
- コメント： 当社は１９４３年の創業以来、日本の製造業の革新に挑戦し続けています。
今、板金・溶接から海外展開まで事業を拡大する中で、最新技術と職人技を 融合させ、お客さまの課題解決を通じて感動を発信し、従業員と取引先を含 む関わる人々の成功を支え、地元を大切にしながら世界へ広がるグループへ 成長してまいります。
株式会社 中国銀行
電話番号：０８６-２２３-３１１１
当行は、６月１２日（金）に、株式会社オオタの銀行保証付私募債の引受けと財務代理人を務めることになりました。
１．銀行保証付私募債の内容- 銘 柄 名 ：株式会社オオタ 第３回無担保社債
（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：５０百万円
- 発 行 日 ：令和８年６月１２日（金）
- 発行期間：３年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
２．当社の概要- 所 在 地 ：香川県高松市牟礼町大町１２５２番地
- 連 絡 先 ：０８７-８４５-４５４５
- 代 表 者 ：太田 機
- 業 種 ：ステンレス、各種鋼材加工
- 資 本 金 ：１０百万円
- 売 上 高 ：８１３百万円（令和８年３月期）
- コメント： 当社は１９４３年の創業以来、日本の製造業の革新に挑戦し続けています。
今、板金・溶接から海外展開まで事業を拡大する中で、最新技術と職人技を 融合させ、お客さまの課題解決を通じて感動を発信し、従業員と取引先を含 む関わる人々の成功を支え、地元を大切にしながら世界へ広がるグループへ 成長してまいります。
株式会社 中国銀行
電話番号：０８６-２２３-３１１１
広報センター 岡嶋（内線２２５５）