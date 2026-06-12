株式会社Parkour Japanは自社の専門知識とSalesforceを活用して一次対応時間を最大80%削減する見込みと発表

株式会社Parkour Japan

株式会社Parkour Japan（本社：東京都世田谷区、代表取締役：溝橋 正輝、以下「Parkour Japan」）は本日、Salesforceのテクノロジーと自社のAIエージェント設計ノウハウを活用し、Web問い合わせ対応における担当者の負荷を軽減する体制を実現したことを発表しました。Parkour Japanが独自に開発したAIエージェント「Ren（レン）」は、Webサイトに常駐し、自社がSalesforceプラットフォームからより迅速な成果を得て、最大の価値を引き出す支援を行っています。

Renイメージ

Parkour Japanのカスタマーサクセス（CS）担当者は、Webからの問い合わせが来るたびに都度判断し返答する構造であり、問い合わせが増えるほど人の負荷が増え、CSの本質的な仕事に集中できないという課題に直面していました。Parkour Japanは、Agentforce上に推論すべき範囲を絞り込んだAIエージェント「Ren」を導入し、FAQへの即時回答や解決できない場合のCase自動起票を24時間365日行う仕組みを構築しました。AgentforceとParkour Japanの専門知識とイノベーションの活用により、Parkour Japanは「判断のうち確定できるものをすべてAIが引き受ける」ことで、一次対応にかかる時間を最大80%削減することを見込んでいます。

「Renのオンボーディングで最も時間をかけたのは、何をRenに任せて、何を人間が判断するかの境界設計でした。最初から全部答えさせようとすると、どこかで信頼を失う。確定できることを確定させ、それ以外は即座に人へつなぐ--この設計があって初めて、Renは現場で使われ続けることができます」と、Parkour JapanのCAIOである阿萬は述べています。

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長 浦野 敦資氏は次のように述べています。「AIの進化が急速にビジネス環境を変化させる中、多くの企業がよりパーソナライズされた顧客体験や業務の自動化を求めています。Parkour Japan様は、SalesforceのAgentforceと自身の専門性を組み合わせることで、自社による変化への迅速な対応と将来的な成長の基盤づくりを支援されています。今後の取り組みを通じて、より大きな価値が創出されていくことを期待しています。」

■追加リソース

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Salesforce による Agentforce の発表について(https://www.salesforce.com/jp/news/press-releases/2024/09/12/agentforce-announcement/)詳しく知る

◼️お問い合わせ

株式会社Parkour Japan

広報担当【n.uehara@parkourjapan.com】

■ 会社概要

社名：株式会社Parkour Japan（パルクールジャパン）

所在地：東京都世田谷区

代表取締役：溝橋 正輝

事業内容：人材開発（BI・AI人材育成）、AIエージェント導入支援、AI Copan

URL：https://parkourjapan.com/

※「Salesforce」「Agentforce」は、米国Salesforce, Inc.の商標または登録商標です。その他、本文中に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



