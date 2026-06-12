トイプードルのカプリちゃんの魅力がぎっしり！″愛犬だけの本″になる出版サービス「うちのこ写真集」シリーズ第15弾『小さな天使 カプリStill with us』の特設ページを公開

アッカ・コミュニケーションズ合同会社

フォトブック『小さな天使 カプリStill with us』の魅力を凝縮した「公式特設ページ」を6月1日より一般公開！

公式特設ページURL：https://reiwasyuppan.jp/books/uchinoko-15/

書籍紹介

詳細を見る :https://reiwasyuppan.jp/books/uchinoko-15/

令和出版の『うちのこ写真集シリーズ』第15弾は、トイプードルのカプリちゃんです。

モデルペットプロフィール：カプリ

おとなしくて、控えめで、可愛くて、

天使のようで、チャーミングな女の子──

この本は、悲しみを語るためのものではありません。

保護犬だったカプリと出会い、

たくさんの笑顔と、癒しと、

「生きていてよかった」と思える時間をもらった記録です。

ペットショップだけが、出会いじゃない。

里親になるという選択肢が、こんなにも豊かで、

幸せな日々を連れてきてくれることをカプリは教えてくれました。

年齢や事情で、飼えない方も沢山いらっしゃると思います。

カプリの笑顔や仕草を通して、手に取ってくださった方の心がふっとやわらぎ、

少しでも幸せな気持ちになってもらえたら、という願いで作りました。

※この写真集は令和出版の「みんなで創る出版プロジェクト」のプロジェクト、"うちのこ写真集(https://reiwasyuppan.jp/uchinokopro/publish/)"の一冊として出版されました

うちのこ写真集とは？

掲載ページの一部をご紹介

「うちのこ写真集」は、あなたの愛するペットの写真を一冊の写真集に仕上げて出版できるサービス。

動物の種類は問わず、複数のペットの写真も1冊に掲載可能です。

フォトブックとは異なり、完成した写真集は書籍としてAmazonで全国販売！

国会図書館にも寄贈するため、半永久的に本として残ることになります。

表紙イメージ見開きイメージうちのこ写真集でできること

お客様単位でペットの写真集が作れるサービスとなります。

例えばわんちゃん1頭のみの写真でもOKですし、

兄弟犬・先住犬・ねこちゃんといったほかのペットとの写真も掲載可能です。

サービス内容：

- 写真集の出版- 完成本の製本・送付- 国会図書館への寄贈（希望者のみ）

対象：

ペット（犬・猫ほかどんな動物でも）／わんちゃん２匹で・ワン友と参加もOK

出版費用：50,000円(税別) ※出版・製本・送料含む

うちのこ写真集の詳細はこちら :https://reiwasyuppan.jp/uchinokopro/publish/

書籍情報

書名：小さな天使 カプリ Still with us（うちのこ写真集シリーズ）

著者：ikuko

発行人：伊藤 みゆき

発行元：令和出版

発売日：2026年3月31日

判型：A4スクエア判63ページ

定価（印刷書籍版）：1,500円本体＋税（税込1,650円）

ISBN：978-4909993335

販売：Amazon

Amazon：https://reiwasyuppan.jp/uchinoko-15

令和出版について

詳細を見る :https://reiwasyuppan.jp/uchinoko-15

【令和出版】 https://reiwasyuppan.jp/

令和出版では書籍の出版だけでなく、著者のブランディングを高める施策をウェブマーケティングの面からもしっかりサポートいたします。

▼書籍出版

POD出版を活用することで従来の自費出版に比べ、初期費用を大幅に抑えた低コストでの出版が可能

（POD出版とは？ https://reiwasyuppan.jp/pod-publishing/ ）

紙の本と電子書籍の両方で出版（表紙、組版、図の制作、入稿データ制作全て含む）

日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインの7カ国に対応

多言語での出版が可能

▼マーケティング支援

書籍専用のランディングページ（WEBサイト）の構築によるブランド構築支援

プレスリリース作成、配信

PRカードの制作

▼お問い合わせ先

・資料請求：https://reiwasyuppan.jp/request/

・お問い合わせ：https://reiwasyuppan.jp/contact/

＜電話番号：令和出版専用＞

050-3187-8210（平日 10:00～18:00）

※ 音声ガイダンスが流れます。

▼運営会社

【アッカ・コミュニケーションズ合同会社】 https://www.accacom.jp/

会社名 ：アッカ・コミュニケーションズ合同会社

代表者 ：代表社員 伊藤みゆき

所在地 ：107-0062 東京都港区南青山2-22-14

設立 ：2011年7月7日

TEL ：050-3159-6003（代表）

▼事業内容

・ホームページ制作・ネットショップ支援・コンサルティング

・セミナー事業・企業研修

・インターネットメディア・広告代理業

・書籍の企画・制作・出版業務

【本件に関するお問い合わせ先】

令和出版 広報

https://reiwasyuppan.jp/contact/