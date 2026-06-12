ニューヨーク発アンダーウェアブランド「PSD」、5つのマインドセットで選ぶ新提案を発表 ～6月12日より記念キャンペーンを開催～

カスタムプロデュース株式会社

米国ニューヨーク発の自己表現型アンダーウェアブランド「PSD」（日本総代理店：カスタムプロデュース株式会社）において、その日の気分や目的に合わせて選ぶ新しいライフスタイル提案を発表しました。本発表に伴い、2026年6月12日（金）より公式オンラインストア等にて、オリジナルポーチがもらえる記念キャンペーンを開始いたします。

下着は「隠すもの」から「自分を高めるエンジン」へ

従来、アンダーウェアを選ぶ基準は「サイズ」や「無難な色」になりがちであり、下着は「隠すもの」という認識が一般的でした。しかし、多様化する現代において、肌に最も近い場所から自分自身のアイデンティティやカルチャーを表現したいというニーズが高まっています。

「PSD」の特徴と得られるベネフィット

「PSD」は『WEAR YOUR LIFE（人生を、履く。）』をコンセプトに掲げ、アンダーウェアを単なる衣類ではなく「自分を高めるエンジン」として再定義しました。主な特徴は以下の通りです。

● 世界基準の高い機能性： 優れた伸縮性と通気性を備えており、NBAのスター選手をはじめ、世界中のトップアスリートやアーティストに愛用されています。

● 5つのマインドセットに基づくデザイン選択： 現代人の心理に合わせた5つのカテゴリーから、その日の気分や意志に沿ってデザインを選ぶことができます。

これによりユーザーは、勝負の日のモチベーションを底上げしたり、ブレない軸を保つための精神的なサポートを下着から得ることが可能になります。

5つのマインドセット概要

「PSD」では、以下の5つの人物像とメッセージに基づいて製品を展開しています。

キャンペーン概要

挑戦者（Challenger）:新しい一歩を踏み出す勇気、ポジティブなエネルギーをチャージしたい日に勝負師（Competitor）:絶対に勝ちにいきたい瞬間、「現役モード」へのスイッチを入れたいときに。成功者（Successor）:揺るぎない自信を纏う。プレミアムなデザインでステータスを高めたい日に。戦略家（Strategist）：冷静沈着に一手を。クリエイティブな思考や、ブレない軸を保ちたいときに。表現者(Expressionist）：唯一無二のアイデンティティ。アニメやアートなど多彩なカルチャーと融合し、自分らしさを全面に出したい日に。5つのマインドセット＆商品一覧>> :https://psdunderwear-jp.com/blogs/news/%E3%81%95%E3%81%82-%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%88%86%E3%82%92%E5%B1%A5%E3%81%8F

この「マインドセットで選ぶ楽しさ」をより多くの方に体感していただくため、期間限定の購入特典キャンペーンを実施いたします。

開催期間：

2026年6月12日（金）10:00 ～ 6月28日（日）

対象店舗：

・PSD公式オンラインストア (https://psdunderwear-jp.com/)

・PSD公式楽天市場店 (https://www.rakuten.co.jp/psd-official-store/)

条件：期間中、対象店舗にて1回のご注文につき5,500円（税込）以上ご購入いただいたお客様

特典：先着100名様に、出張や旅行、ジムへの持ち運びに便利な「PSDオリジナル・キャリーポーチ（巾着型）」を商品と同梱してプレゼント。（※先着順のため、予定数に達し次第終了となります）

PSD 人気＆注目商品

HOOTERS UNI BLK

\3,520（税込）

MONEY SHOTS

\3,300 （税込）

WF GOLDIE

\3,300 （税込）

MARNER TROPICS

\3,520 （税込）

PSD公式オンラインストア :https://psdunderwear-jp.com/PSD公式楽天市場店 :https://www.rakuten.co.jp/psd-official-store/

PSDとは

『WEAR YOUR LIFE (人生を履く。)』

ニューヨークで誕生した「PSD」は、スポーツ、音楽、ポップカルチャーを融合させた全米で大人気の次世代アンダーウェアブランドです。「Wear Your Life.」を掲げ、単なる衣類ではなく自己表現のギアとしてアンダーウェアを再定義。2007年の創業以来、革新的なデザインと高い機能性でZ世代やトップアスリートを中心に支持を広げてきました。ストリートの熱量を日常に届け、パフォーマンスの常識を塗り替えます。