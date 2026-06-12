【無料ウェビナー】『kubell社に学ぶ 事業貢献するデータマネジメント組織の構築と進化』を、7月22日、7月23日に開催

株式会社パワー・インタラクティブ

株式会社パワー・インタラクティブは、無料ウェビナー『kubell社に学ぶ 事業貢献するデータマネジメント組織の構築と進化』を、7月22日にライブ開催、7月23日に録画配信を行います。

■無料ウェビナー

『kubell社に学ぶ 事業貢献するデータマネジメント組織の構築と進化』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seleiRAAWGhb(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seleiRAAWGhb?utm_source=pr20260722&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)

国内のビジネスチャット市場を牽引してきたChatwork株式会社は、2024年7月、株式会社kubell（クベル）へと社名を変更しました。この変更は、同社がビジネスチャットの会社からBPaaS（Business Process as a Service）を中心に多様なSaaSサービスを提供する「マルチプロダクト企業」へと大きく転換したことを象徴しています。

同社のデータ利活用を推進する「データソリューション推進ユニット」の役割も、「Chatworkのデータを分析する」から、「マルチプロダクトを横断したデータ基盤とオペレーションを構築する」へと転換を迫られました。

今回のセミナーは、「データソリューション推進ユニット」の立ち上げから牽引するユニット長の池田様をゲストにお迎えします。同ユニットが事業戦略の転換とともにいかに進化してきたか、さらに今後AIを見据えた取り組みをどのように進めていくのか、講演＋Liveインタビュー形式で深堀りしていきます。

＝こんな方におすすめ＝- 部門間のデータサイロ化を解消し、全社的な収益最大化を目指している部長・役員層の方- 事業戦略を実現するための組織づくりに取り組んでいる事業責任者、マネジメント層の方- マーケティング、営業、カスタマーサクセスを一気通貫したデータマネジメントを進めたいマネジメント層の方

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┗●ウェビナー詳細はこちら

『kubell社に学ぶ 事業貢献するデータマネジメント組織の構築と進化』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seleiRAAWGhb(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seleiRAAWGhb?utm_source=pr20260722&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)

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■講座概要

『kubell社に学ぶ 事業貢献するデータマネジメント組織の構築と進化』

日時：

ライブ配信）2026年7月22日（水）12:00～12:50

録画配信） 2026年7月23日（木）12:00～12:50

録画配信） 2026年7月23日（木）18:00～18:50

開催形式：ライブ配信＆録画配信

受講料：無料

主催：株式会社パワー・インタラクティブ

※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願いします。

■セミナー内容

第1部：講演

- データソリューション推進ユニットがのぞむ、「競合優位性を築くデータオペレーショナルエクセレンスの実現- 「データソリューション推進ユニット」の役割と進化- マルチプロダクト戦略における「データの勝ち筋」- 「AIにミスリードさせない」データ基盤づくり

第2部：Liveインタビュー＋ディスカッション

「データソリューション推進ユニット」進化のポイント

※講演内容は変更になる場合があります。

■ゲスト

株式会社kubell（旧 Chatwork株式会社）

ビジネスディビジョン データソリューション推進ユニット ユニット長

池田 裕一 氏

東京大学大学院を卒業後、システムエンジニアとして富士通に入社。その後、リクルートに入社。ビッグデータの専門組織にて、HR領域サービスにおけるデータ施策の開発リーディングや自然言語処理/グラフ理論といった技術開拓を担当。レコメンドシステムやデータに基づく業務支援といったデータソリューション組織のマネージャーを務める。2021年にkubell（当時 Chatwork）に入社。データソリューション推進ユニットのユニット長としてデータ、CRMシステム、BizOps領域を管掌。2015年に副業として起業し、ドキュメントのAI校正・校閲サービスの事業開発に従事。

■インタビュアー

株式会社パワー・インタラクティブ

取締役/執行役員

広富 克子

神戸大学経営学部卒業。住友ビジネスコンサルテイング株式会社入社。マーケティングリサーチ・コンサルティング業務を中心に活動し、その後AJS（オール日本スーパーマーケット協会）にて、プライベートブランドの商品開発・営業に従事。2003年10月、株式会社パワー・インタラクティブ入社。2006年4月、取締役執行役員に就任。全社営業戦略を統括する。

■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。

【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――

株式会社パワー・インタラクティブ 担当：広富

E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp

URL： http://www.powerweb.co.jp/

関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/

【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――

会社名 株式会社パワー・インタラクティブ

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