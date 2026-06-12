関西初出店「チャンバーフェローズPOP-UP STORE」阪急メンズ大阪にてオープン

株式会社ランドウェル

株式会社ランドウェル（東京都港区北青山、代表取締役：土屋芳隆）が展開するファッションブランド「Chamberfellows（チャンバーフェローズ）」は、2026年6月24日（水）から7月20日（月・祝）まで、阪急メンズ大阪 B1F イベントスペースにて期間限定ポップアップストア「チャンバーフェローズPOP-UP STORE」をオープンいたします。

”粋-IKI” 直感を信じ、潔さとしなやかさを持った生き様。

「Chamberfellows（チャンバーフェローズ）」が、‘’粋‘’という日本独自の美意識を現代の装いで体現したラインナップを、関西で初めてお披露目いたします。

会場では、ブランドを象徴するセットアップをはじめ、春夏シーズンのアウターやショーツ、シャツなど幅広いアイテムをご紹介いたします。また、本ポップアップにて初披露となる浴衣コレクションも展開いたします。ブランドの世界観を実際にご体感いただける特別な機会となります。ぜひ会場へお立ち寄りください。

【概要】

■ チャンバーフェローズ POP-UP STORE

期間：2026年6月24日（水）～7月20日（月・祝）

会場：阪急メンズ大阪 B1F イベントスペース

〒530-0017大阪府大阪市北区角田町7番10号

営業時間

平日 11:00～20:00

土・日・祝 10:00～20:00

Light Tailored と Blue（海）

軽やかな仕立てと海を想起させるブルーを基調に、現代における“粋”を表現いたしました。

クラシックなテーラードアイテムを軽快に再構築。伝統的なたたずまいと季節が求める解放感を融合させたスタイルをご提案いたします。

トーキョー・サマーウールスーツ

\198,000

世界的な都市TOKYOを拠点に、グローバルで活躍する男たちに着てほしいスタンダードスーツ。都市に似合う色、グレーに絞って2つのトーンをラインナップしております。

生地は名門CANONICO社でも取り扱いやすいsuper 110’sのサマーウール素材。ジャケットは幅が細いノッチドラペルの2つボタン、パッドは薄めにして都会的でモードな印象に。揃いのスラックスはノープリーツのレギュラーシルエットで。現代的な王道スーツを求めている方におすすめの一着です。

チェルシー・ショートスリーブストレッチシャツ

\30,800

「年間の半分以上は着ている」。そう話すブランドディレクター、土屋芳隆のユニフォームともいえるコットンストレッチシャツ。

25FWでラインナップしていたものを、薄手の生地に置き換え半袖で仕立てた夏のチェルシーシャツです。夏は身体にまとわりつかないように、程よいレギュラーフィットでお作りしております。

チャンバー・ポロシャツ

\28,600

ドライタッチが特徴のUSAコットンを用いて、日本の生地メーカーが編み立てた天竺（メリヤス）生地で作ったポロシャツ。

台襟付きの共布の襟は、首に沿ってきれいに立ち上がる姿を追求して設計いたしました。裾にシャツ風のガゼットを付けてちょっとした遊び心を。オフタイムだけでなく、カジュアルなビジネススタイルにも活躍します。

アサクサ・ユカタ

\46,200

日本の伝統や粋を少しでも伝えていきたいという思いから、図版から独自で制作した生地で浴衣をつくりました。

生地は歌舞伎や古典芸能の衣装、祭り半纏などを手がける江戸元禄年間から続く”石山染交”に制作を依頼。注染と呼ばれる伝統的で手間のかかる技法で作った生地は、表裏ともに柄が美しいのが特徴です。

■ Chamberfellowsについて

Chamberfellowsとは、“小さな部屋に集う仲間たち”を語源とし、人生を楽しみ尽くす大人たちが自然と惹かれ合い、共鳴し合う場を意味します。

ファッションやカルチャーを若い頃から楽しみ、今なお質の高いライフスタイルを追求する新シニア層に向けて、「年齢に応じた上質さ」と「さりげない遊び心」を提案しています。

服を纏うことを通して、自分の人生にふさわしいスタイルと仲間に出会える――そんなブランドを目指しています。

Chamberfellows南青山店

住所： 東京都港区南青山5丁目4-47 （表参道駅A5出口より徒歩3分）

TEL：03-6433-5028 FAX：03-6433-5298

営業時間：11:00-19:00 定休日：水曜日

HP：www.chamberfellows.jp

IG: https://www.instagram.com/chamberfellows/