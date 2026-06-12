8000組以上の親子の実践から生まれたペアレント・トレーニング入門書。子どもの困った行動に「脳に届く言葉」で向き合う『発達障害・グレーゾーン 子育て大変だと思ったら これ、言ってみて！』新刊発売

株式会社パステルコミュニケーション

株式会社パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）は、発達科学コミュニケーション代表・吉野加容子による新刊『発達障害・グレーゾーン 子育て大変だと思ったら これ、言ってみて！』（東洋経済新報社）を、2026年6月17日に発売いたします。

本書は、「何度言っても伝わらない」「叱ってばかりで苦しい」「診断がつくほどではないけれど育てにくい」と悩む親御さんに向けて、子どもの行動を“わがまま”や“怠け”ではなく、脳の特性として理解し、家庭で今日から実践できる声かけと関わり方にまとめた、ペアレント・トレーニング入門の1冊です。

発達障害やグレーゾーン、不登校・登校しぶり、かんしゃくなど、家庭の中で抱え込まれやすい子育ての悩みに対し、本書は「親の努力不足」ではなく「言葉が脳に届いているか」という新しい視点を提示します。

■ 「何度言っても伝わらない」は、親のせいでも子どもの怠けでもない

『5分でやめるって言ったよね？』と何度言っても動画をやめない」……本当は怒りたくないのに、毎日の困りごとでつい強い言葉をかけて自己嫌悪に陥ってしまう親御さんは少なくありません。 本書では、発達障害・グレーゾーンの子に一般的な言葉が効きにくい理由を、脳科学・教育学・心理学の視点からやさしく解説。わがまま・怠け・性格の問題に見えていた行動を、“脳の個性（クセ）”として見直します。

■ 言葉の意味ではなく、「脳にどう届いたか」で子どもの反応が変わる

「子どもは、言葉の意味だけで動いているわけではありません」。その言葉が、脳にどう届いたかによって、次の反応が変わります。 発達障害・グレーゾーンの子どもに必要なのは、一般的なしつけを強めることではなく、「その子の脳に届く言葉」です。安心感の土台をつくる「3S（笑顔で、ゆっくりと、やさしい声で）」を基本に、親の言葉の選び方を少し変えるだけで、子どもは自然と動き出します。

■ 「肯定→提案→待つ→肯定」のサンドイッチで、家庭の毎日は変えられる

特別な教材は使わず、家庭で今日から使える「発達科学コミュニケーション」の具体的手法を紹介しています。 親の指示や提案を前後の肯定で挟む「魔法の4ステップ（肯定のサンドイッチ）」や、伝わる言葉に変換する「言い換え5つのスイッチ」、失敗を強い脳を育てるチャンスに変える「ホームカウンセリング」まで、37のリアルな実例（起床・お風呂・登校・宿題・ゲームなど）たっぷりで学べます。

【脳に届く言い換え Before/After の例】

×「早くお風呂に入って！」 → ○「今日は何を持って入ろうか？」

×「あと半分、頑張って！」 → ○「もう半分もやったんだね！」

×「宿題をやりなさい！」 → ○「まず1問だけ、一緒にやってみよう」

■ 診断の有無より大切なのは、今の困りごとを減らすこと

「できない」を責めるのではなく、「まだ知らないだけ」に捉え方を少し変えられたとき、親子の会話も、子どもの自己肯定感も動き出します。特性は「直すもの」ではなく、「使われ方の違い」で未来の強み（個性）になります。 “困りごと”で終わらせず、お子さんの特性を個性として活かしていくための、最初の一歩を踏み出してみませんか。

■ 目次（一部抜粋）

第1章 親の言葉が変わると、子どもの脳が育つ！

（発達障害よりも見逃されやすい「グレーゾーン」など）

第2章 わが子の行動を激変させる、魔法の4ステップ

（肯定は半分、否定は2倍の強さで伝わると考えよう など）

第3章 実践！ 親の言葉のスイッチで子どもの脳と行動が変わる！

（脳に届く「言葉の言い換え」5つのスイッチ、事例集37 など）

第4章 「困った」ときこそ、子どもの脳が育つとき ──ホームカウンセリング

（「困った！」ケーススタディ全10ケース など）

第5章 発達の特性は、活かされたとき「個性」になる

（グレーゾーンキッズが発揮しやすい「7つの力」 など）

■ 著者より

「子どもは、言葉の意味だけで動いているわけではありません。その言葉が、脳にどう届いたかによって反応が変わります。『何度言っても伝わらない』と感じている親御さんにこそ、まずはご自身を責めるのではなく、言葉の届け方を少し変えてみてほしいと思っています。子どもの困った行動は、親子の関わりを変えるチャンスでもあります。この本が、毎日頑張っている親御さんの安心と、子どもの成長の一歩につながれば嬉しいです」

■ 書籍情報

書名：『発達障害・グレーゾーン 子育て大変だと思ったら これ、言ってみて！』

著者：吉野加容子

出版社：東洋経済新報社

発売日：2026年6月17日

定価：1,870円（税込）

判型・ページ数：A5判／288ページ

ISBN：9784492224281

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4492224289(https://www.amazon.co.jp/dp/4492224289)

東洋経済新報社 https://str.toyokeizai.net/books/9784492224281/(https://str.toyokeizai.net/books/9784492224281/)

■ 著者プロフィール

吉野加容子

発達科学コミュニケーション代表。学術博士。脳科学をベースに、家庭でできる子どもの発達支援を専門とする。大学院や企業での脳科学研究、医療機関における発達支援の現場経験を経て、脳科学・教育学・心理学の知見を、日常の声かけと関わり方に落とし込んだ独自メソッド「発達科学コミュニケーション」を体系化。20年以上にわたり、発達に悩む親子への相談支援や講座を行ってきた。

公式サイト「パステル総研」では、家庭で実践できる声かけや発達支援の事例を発信。近著に『発達障害とグレーゾーン 子どもの未来を変えるお母さんの教室』（青春出版社）、『発達障害・グレーゾーンの育てにくい子が3ヶ月で変わる 非常識なおうち発達支援』（パステル出版）がある。

■ 会社概要

会社名：株式会社パステルコミュニケーション

所在地：東京都豊島区

代表者：代表取締役 吉野加容子

事業内容：発達科学コミュニケーションの講座運営、子育て・発達支援に関する情報発信、教材・コンテンツの企画制作

URL：https://www.youtube.com/@pastel.researc(https://www.youtube.com/@pastel.research)

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