「ネオン浮世絵 ゴジラ」シリーズより、新作《札幌》を加えたジークレー版画3作品が登場！ネオンに染まる都市に再び“怪獣王”現る――6月12日より発売開始

株式会社版三

日本の伝統美と現代カルチャーをつなぐ株式会社版三（代表取締役 坂井英治）は、人気シリーズ「ネオン浮世絵 ゴジラ」のジークレー版画3作品を、6月12日より版三オンラインショップ「浮世絵工房」にて発売いたします。

本商品は、これまでファブリックボードとして展開し好評を博した「新宿」「大阪」に、新作「札幌」を加えたラインナップ。ゴジラが現代都市に突如出現する光景を、“ネオン浮世絵”という独自の世界観で描き出したアート作品です。

■浮世絵とサイバーパンクが融合した“ネオン浮世絵”

本シリーズは、日本の伝統美術である浮世絵の構図や空気感に、ネオン煌めく現代都市のサイバーパンク的表現を融合させたアートシリーズです。

闇夜にぼんやりと浮かび上がるゴジラ、ネオン看板の光、そしてその異変に気づく少女――。

どこか映画のワンシーンを思わせるドラマ性と、“日常の中に潜む非日常”を描いたホラー的演出が、本シリーズの大きな魅力となっています。

さらに、本作は和紙に刷り上げたジークレー版画として制作。和紙ならではのやわらかな質感と、落ち着きのある色彩表現が融合することで、鮮烈なネオン表現の中にもどこか懐かしく幻想的な空気感を生み出しています。

■新作「札幌之図」が登場

『ゴジラvsキングギドラ』へのオマージュも

新作「ネオン浮世絵 ゴジラ札幌之図 ジークレー版画」は、札幌・すすきのを舞台にした作品です。

『ゴジラvsキングギドラ』（1991年）で、ゴジラが札幌テレビ塔や大通公園周辺で激闘を繰り広げた名シーンへのオマージュとして制作されており、劇中を想起させる要素を随所に散りばめています。

夜の街を彩る看板群には、劇中名称をモチーフにしたパロディ表現を配置。さらに背景にはキングギドラのシルエットを忍ばせるなど、映画ファンなら思わず見入ってしまうディテールも見どころです。

また、ゴジラの存在に気づく少女は、劇中キャラクター「エミー・カノー」をイメージして描かれており、作品世界にさらなる奥行きを与えています。

■ラインナップ紹介

・ネオン浮世絵 ゴジラ新宿之図 ジークレー版画

“新宿東宝ゴジラ”をモチーフに、ネオンが照り返す新宿の夜を描いた作品。ホテルの奥に浮かび上がるゴジラに気づく少女の姿が、静かな恐怖と高揚感を演出します。

・ネオン浮世絵 ゴジラ大阪之図 ジークレー版画

道頓堀のネオン街にゴジラが出現した様子を描いた作品。都市の喧騒と怪獣の存在感が交錯し、独特の非日常感を生み出しています。

・ネオン浮世絵 ゴジラ札幌之図 ジークレー版画

すすきのの夜景と『ゴジラvsキングギドラ』へのオマージュを融合した新作。映画愛と遊び心が詰め込まれた一枚です。

本シリーズは、ゴジラファンはもちろん、浮世絵や和モダンアート、サイバーパンク表現を好むアートファンにもおすすめの作品です。

日本的情緒と現代的ビジュアルが交差する“ネオン浮世絵”の世界を、ぜひお楽しみください。

【ゴジラ浮世絵の商品一覧】

https://www.ukiyoework.com/view/category/godzilla

【商品概要】

ネオン浮世絵 ゴジラ新宿之図 ジークレー版画

販売価格：18,000円（税別）

販売元：株式会社 版三

サイズ：(絵)縦26.9cm × 横15.4cm

(額)縦41.6cm × 横25.3cm

素材(額装部分)：木製、アクリル、樹脂(裏板)

和紙(絵)：純手漉和紙(越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所・山口製紙所)

技法：ジークレー版画

＜販売ページURL＞

https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000398

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ネオン浮世絵 ゴジラ大阪之図 ジークレー版画

販売価格：18,000円（税別）

販売元：株式会社 版三

サイズ：(絵)縦26.9cm × 横15.4cm

(額)縦41.6cm × 横25.3cm

素材(額装部分)：木製、アクリル、樹脂(裏板)

和紙(絵)：純手漉和紙(越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所・山口製紙所)

技法：ジークレー版画

＜販売ページURL＞

https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000397

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ネオン浮世絵 ゴジラ札幌之図 ジークレー版画

販売価格：18,000円（税別）

販売元：株式会社 版三

サイズ：(絵)縦26.9cm × 横15.4cm

(額)縦41.6cm × 横25.3cm

素材(額装部分)：木製、アクリル、樹脂(裏板)

和紙(絵)：純手漉和紙(越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所・山口製紙所)

技法：ジークレー版画

＜販売ページURL＞

https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000396

TM & (C) TOHO CO., LTD.

【作家紹介】

版三絵師・江幡喜之

株式会社 版三で浮世絵のデザインを担当。近年は鉄腕アトムのNFTアートコラボ、企業用浮世絵アイコンなど、浮世絵のテイストを活かしたアートの制作など幅広く活動。

浮世絵工房内の商品でも未来少年コナン浮世絵、ゴジラネオン浮世絵、藤子・F・不二雄 生誕90周年記念、ゲゲゲ浮世絵などの作品を手掛ける。

オンラインショップ：浮世絵工房 https://www.ukiyoework.com/