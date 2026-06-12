「なぜできないのか？」という一言が社員を潰す！パワハラ上司へのエレガントなリベンジ法を解説（参加費無料）

株式会社Goldratt Japan

Goldratt Japanは2026年6月18日、弊社主催で開催している無料セミナー「TOCクラブ」において、「『なぜできないのか？』という一言が社員を潰す～パワハラ上司へのエレガントなTOC流リベンジ法～」と題した講演をオンラインで配信します。実際に「なぜできないのか？」という上司の問いに自信を失いそうになった経験を持つ実践者が、TOC（制約理論）流の「問いの技術」を解説します。

「なぜ、言った通りにできないの？」 ――。大半のビジネスパーソンは、上司からそう言われて、悔しい思いをした経験があるでしょう。上司からの問い詰めに対し、こちらも感情で返してしまっては泥仕合になります。だからといって、黙って耐えていては心がすり減るだけです。

その一方で、自分に対する「なぜできないのか？」という問いは、「自分には能力がないからダメなのだ」と思わせ、その人自身を強く責めてしまう言葉の凶器になり得ます。

本セミナーでは、この「なぜできないのか？」という上司の問いに自信を失いそうになった経験を持つ実践者が、理不尽な職場に蔓延する「誤った前提」を論理的にひも解き、人を責めずに前提を変える、TOC流の問いの技術を解説します。

・「なぜできないのか？」が、メンバーの思考を停止させる致命的なメカニズム

・犯人探しをやめ、問題の根っこに目を向けるTOC流プロセス

・みんなが納得する行動を導き出す「温かいロジック」の正体とは？

・失敗なんかない～思ったようにいかない逆境を成功に変える「5つのステップ」～

相手を悪者にせず、みんなが前を向ける解決策を導き出すこのアプローチは、「なぜ何度言っても動いてくれないのか」と頭を抱える上司にとっても、今日から問いかけを変えるヒントになるはずです。

当日は、以下のような思いを持っている方に特におすすめの内容です。

・上司からのキツイ問いや理不尽な指示に、ロジカルかつスマートに対処したい

・職場の人間関係や感情論に振り回されず、自分の仕事で圧倒的な成果を出したい

・「自分の進め方の何が誤っているのか」を客観的に分析する視点を手に入れたい

・部下や後輩が動けない本当の理由を、感情論ではなく構造として理解したい

「無能感」を「希望」に塗り替えることのできた本人にしか語れないリアルな話が満載のセミナーです。見逃し配信も予定していますので、ぜひお誘い合わせのうえご参加ください。

■開催要項

◆「なぜできないのか？」という一言が社員を潰す

～パワハラ上司へのエレガントなTOC流リベンジ法～

日 時：2026年6月18日（木）18:30～20:00 (18:15から接続開始)

定 員：1000名

開催方法：オンラインツール「zoom」でライブ配信します

■お申し込み方法

ご参加いただく際は、事前のご登録をお願いします（無料）。

下記のウェブサイトから、参加申し込みを行ってください。

https://jp.goldrattgroup.jp/a/15405H01660B460/1011(https://jp.goldrattgroup.jp/a/15405H01660B460/1011)

※申し込み完了メールが届かない場合は、別フォルダーに振り分けられている可能性がありま

すので「info@tocclub.net」からのメールは受信できるように設定ください。

※参加方法については、前日と当日にお申込みのメール宛てにご案内致します。

■ゴールドラットグループについて

ゴールドラットグループは、世界で1000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者エリヤフ・ゴールドラット博士が母国のイスラエルで創業した企業グループです。同グループは全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」を活用して、お客様の経営改革を支援しています。日々進化するTOCの知識体系を駆使して、世界中のお客様にブレイクスルーをもたらしています。私たちは、ゴールドラット博士が提唱した「月曜日が楽しみな会社にしよう！」を合い言葉に企業活動を展開しています。

https://www.goldratt.co.jp/(https://www.goldratt.co.jp/)

■TOCクラブについて

TOCクラブは、全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」に関連する最新情報・事例を発信することを目的として月に1～2回、平日の夕方に開催している無料セミナーです（オンライン/リアル）。企業のマネジメント層を中心に行政関係者や教育関係者など、さまざまな分野の方々に参加いただいています。世の中を良くしようという志のある方であれば、誰でも無料で参加いただけますので、ご興味のある方は以下のウェブサイトよりお申し込みください。

https://www.tocclub.net/(https://www.tocclub.net/)