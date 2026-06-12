株式会社COTEN、業界横断で労働市場の構造変革に挑む「ジェンダーインクルーシブ・コンソーシアム」を2026年9月始動

株式会社COTEN

株式会社COTEN（本社：福岡県福岡市、代表取締役：深井龍之介）は、業界横断で労働市場の構造変革に挑む企業共同体「ジェンダーインクルーシブ・コンソーシアム」を、2026年9月に始動します。

ジェンダーインクルーシブ・コンソーシアムは、人文知に基づく労働市場の構造理解を業界横断で共有し、各社の施策を社会規範の変革へと接続するための、月額参加型の企業共同体です。

【なぜ「コンソーシアム」か】社内で孤独な戦いを強いられている担当者へ

日本のジェンダーギャップに本気で向き合う担当者の多くが、社内で孤独な戦いを強いられています。「自社だけ取り組んでも市場は変わらない」「経営層に構造的な必要性をどう伝えればよいか分からない」--その背景にあるのは、ジェンダーギャップが一社の制度改革では解決しえない「労働市場全体の構造問題」であるという事実です。革新的な制度を一社が整えても、採用市場・キャリアパス・社会規範といった外部構造が変わらなければ、その効果は限定的なものに留まります。だからこそ、業界を超えた連帯と、構造理解を共有する仲間の存在が必要です。

本コンソーシアムは、業界の常識を更新していく「企業共同体」として、構造理解に基づく認知の転換を共有する場です。アクションだけでは社会は変わりません。構造理解に基づく認知の転換を共有した企業群が動き出すことで、はじめて社会は動き始めます。

【プロジェクト概要】Co-Labとコンソーシアム、二層構造で社会変革を駆動する

ジェンダーインクルーシブ・コンソーシアムは、COTENが約4年にわたり積み上げてきた人文知ベースの構造研究と、リーディングカンパニー群と推進してきた共創プロジェクト「Co-Lab」での実践知を土台に、より広い企業群へとその知見を開いていく場です。

担当者レベルからまず動き始めたい企業が、月額参加型で構造理解を深め、他社事例に触れ、自社の現場に持ち帰って施策化するためのプラットフォームとして設計されています。Co-Labが「経営者がコミットするフルコミット型・コホートの企業連合」であるのに対し、本コンソーシアムは「オープン・フロー型の企業共同体」。両者は連動しており、コンソーシアムでの構造理解を経て、より深くコミットしたい企業はCo-Labへと接続していく流れを想定しています。

【これまでの積み上げと、本コンソーシアムが目指すスケール】

- COTENが研究・編纂したジェンダーインクルーシブ調査音源（GI音源）は、現時点で40社以上の法人で活用されています。- Co-Labでは、2026年度から「学ぶ場」から「作る場・実装する場」へとフェーズを移しています。- 本コンソーシアムは、中長期的には上場企業の約3～5%にあたる200社規模への拡大を視野に入れています。これは、歴史的・社会科学的な分析に基づく、再現性のある変革のスケール感です。

【提供価値】参加企業に継続的に提供するもの

参加企業には、以下を継続的に提供します。

【COTENの役割】"人文知"による構造の言語化と接続

- COTENがジェンダーインクルーシブについて調査した内容の提供- 人文知に基づく構造理解につながる情報の継続的アップデート（社会科学・歴史研究・実証データ）- 業界横断の他社担当者との対話・ノウハウ共有の場- 言語化・構造理解のためのワークショップ参加- 社会に向けた取り組み発信イベントへの参加機会

COTENは、社会学・歴史学・哲学などの人文知を起点に、見えにくい社会構造を言語化することを役割としています。本コンソーシアムにおいても、参加企業の皆さんが日々の現場で感じる違和感を、再現性のある構造として描き直し、各社の施策がどう接続し合えるかを支える伴走者として関わります。

【今後の展開】

2026年9月(予定)よりキックオフを開催し、2ヶ月に一回の構造理解セッションや業界横断ダイアログ、年次の成果共有を実施予定です。中長期的には、参加企業の中から、より深くコミットする企業をCo-Labへと接続するパイプラインとして機能させていきます。

参加費用・参加要件等の詳細につきましては、お問い合わせください。

【COTEN CEO深井龍之介 コメント】

「ジェンダーギャップは『一社の問題』ではなく『労働市場の構造問題』です。約4年かけて調査を重ねるなかで見えてきたのは、どんなに先進的な企業が単独で制度を変えても、採用市場や業界慣行というより大きな構造が変わらない限り、その効果は限定的だということでした。だからこそ、構造を理解した企業同士が連帯することにしか希望はない。そう確信しています。

本コンソーシアムは、その認知の転換を共有する仲間と出会うための場です。日本の労働市場の構造を本気で変えていきたい企業の皆さんと、実装に向けて深く潜っていきたいと願っています。」

【お問い合わせ先】

株式会社COTEN コンソーシアム事務局

（問い合わせURL：https://coten-gender-inclusive.channel.io）

＜株式会社COTEN 会社概要＞

社名：株式会社COTEN（コテン）

設立：2016年2月

代表者：代表取締役 深井 龍之介

本社所在地：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

URL：https://coten.co.jp/

Purpose：人文知と社会の架け橋になる

事業内容：

- ポッドキャスト「歴史を面白く学ぶコテンラジオ（COTEN RADIO）」の制作・配信- 世界史データベースの研究開発- 企業向け人文知研修プログラムの提供- 企業向け人文知研究所立ち上げ支援- 社会変革のための企業連合（Co-Lab）・企業共同体（ジェンダーインクルーシブ・コンソーシアム）の運営

＜COTEN 関連リンク＞

- X（旧Twitter）：https://twitter.com/CotenInc- note：https://note.com/coten_inc

＜歴史を面白く学ぶコテンラジオ＞

- Podcast：https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1450522865- Spotify：https://open.spotify.com/show/3qiAapMhh8UgWVfDWTSq2f- YouTube：https://www.youtube.com/c/cotenradio