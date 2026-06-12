【現役ナースモデル 青木美沙子さん監修！】過酷な現場で働くあなたへ。心ときめく機能美ナースウェアが新登場！

株式会社ニッセンホールディングス

株式会社ニッセン（本社：京都市南区、代表取締役社長：羽渕淳）は、医療・介護従事者向けウェアブランド「Nursereine（ナースレーヌ）」より、現役看護師でありロリータモデルとして活躍する青木美沙子さんとコラボレーションした新作ナースウェアを、2026年6月12日より予約販売を開始いたします。 本商品は、「可愛い服が好きだが職場では浮きたくない」と悩む医療従事者に向け、医療現場で必須の機能性と青木美佐子さんの世界観である「大人クラシカル」な可愛さを両立したアイテムです。

開発ストーリー

青木美沙子ｘNursereine :https://www.nissen.co.jp/s/medical-uniforms/NS26SU101/

～「可愛い」は、過酷な現場を戦うためのお守り～

現在のナースウェア市場は、「手頃だけれど無難な作業着」か「デザイン性は高いが高額なブランドウェア」という二極化状態にあります。 そんな中、プロジェクトの原動力となったのは、青木美沙子さんの「可愛いナース服を着ることは、看護師自身の精神的健康を維持し、患者へもポジティブなエネルギーを与える」という信念でした。命と向き合う過酷な現場において、身に纏うウェアは単なる制服ではなく、モチベーションを支える大切な存在です。現場で働く方々にポジティブなエネルギーを届けたいという想いから、何度も施策を重ね、機能美とときめきの絶妙なバランスを追求したナースウェアを提案いたします。

監修者プロフィール（青木美佐子さん）

青木美沙子（あおき みさこ）

ロリータモデル兼現役看護師。 日本のロリータファッション界を牽引するトップモデルとして国内外で活躍する傍ら、現在も看護師として訪問看護の現場に従事し続けている。自身の経験を活かし、医療現場における「機能性」と女性心をくすぐる「可愛さ」を両立させる商品開発にも多数携わる。「カワイイ」を力に変え、自分らしく生きる姿が多くの女性から支持を集めている。

商品の特徴

１. 職場に馴染む「隠れロリータ」デザイン

医療現場で必須の清潔感をキープする一方で、背裏や折り返した袖口のオリジナル柄（テディベア等）、さりげないリボンモチーフなど、着用者だけが楽しめる秘密の可愛さをプラス。過酷な現場で頑張るナースの心をそっと落ち着かせる「お守り」になります。

２. 現役ナース監修。妥協のない「働きやすさ」

看護の実現場で働く青木美沙子さんのリアルな経験に基づき、「着脱のしやすさ」「ポケットの最適な配置」「動きやすいストレッチ性」などを徹底監修。防汚加工や工業洗濯対応など、タフな機能性も備えた、実用的で最高水準のワークウェアです。

商品概要

https://www.nissen.co.jp/item/CIH0426C0018

青木美沙子ｘNursereine 前ファスナースクラブ

商品番号：CIH0426C0018

サイズ：8サイズ（S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L）

カラー：3色（ネイビー、チャコールグレー、

ダスティピンク）

基本価格：\4,939～\5,489（税込）

※基本価格は販売開始当初の価格です。

イベントのお知らせ

商品ページはこちら :https://www.nissen.co.jp/item/CIH0426C0018

2026年7月8日（水）に東京ビッグサイトで開催される「NURSE MATSURI ナースまつり2026」に出展いたします。白衣ファッションショー「Nurse Decoration 2026」のオープニングには、青木美沙子さんが当社とのコラボ商品を着用して登場！

華麗でキュートなランウェイの姿に、どうぞご期待ください。

さらに当日、ニッセンNursereineブースでは青木美沙子さんをお迎えし、今回のコラボ商品をご紹介いたします。発売記念のお買上ノベルティをご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください！

ご来場をお待ちしております。

【イベント概要】

青木美沙子ニッセンNursereineコラボ

「こっそりときめき白衣」お披露目ファッションショー

日時 ： 7月8日（水）15：30～16：30

場所 ： 東京ビッグサイト西展示場

参加費 ： 入場無料（要事前登録）

事前登録フォーム ： https://nurse-matsuri.com/form2026(https://nurse-matsuri.com/form2026)

参加対象 ： 看護学生、看護師および医療、看護に興味ある方

▼ 青木美沙子ｘNursereine 特設ページはこちら ：

https://www.nissen.co.jp/s/medical-uniforms/NS26SU101/

会社概要

社名 : 株式会社ニッセン

本社所在地 : 〒601-8412 京都市南区西九条院町26番地

代表者 : 代表取締役社長 羽渕 淳

設立 : 2007年6月21日

事業内容 : 婦人服を中心とした衣料品、インテリア雑貨などのインターネット・カタログ通信販売

●nissen,informationサイト https://info.nissen.co.jp/(https://info.nissen.co.jp/)

●nissen,オンラインショップ https://www.nissen.co.jp/