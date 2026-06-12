LegalOn、シンガポールでのサービス提供開始

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・グループ CEO 角田 望、以下：LegalOn Technologies）が提供する、法務特化型AIエージェント搭載のProfessional AI for Legal「LegalOn」（https://www.legalontech.com/jp/(https://www.legalontech.com/jp/?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=pr_20260612)）は、日本・米国・EUに続く4つ目のデータ拠点として、シンガポールでの提供体制を整備し、同国におけるサービス提供を開始しました。

これにより、お客様のデータをシンガポール国内で保管・管理し、アジア太平洋地域で事業を展開するお客様がより安全かつ快適に「LegalOn」を利用できる環境を提供します。

■シンガポールでのサービス本格提供開始の背景と概要

企業によるクラウドサービスやAIサービスの活用がグローバルに広がるなか、各国・地域におけるデータ保護規制やガバナンスへの対応は、企業にとって重要な経営課題となっています。特に法務業務では、契約書や法務相談、案件情報など機密性の高い情報を扱うため、サービス導入時に「データがどこに保存・管理されるのか」は重要な判断材料の一つとなっています。実際に、アジア太平洋地域においても、重要データを域内で保存・管理したいというセキュリティニーズが高まっています。

また、シンガポールは同地域におけるビジネス・テクノロジーの主要ハブの一つであり、グローバル企業が地域事業を展開する拠点としても位置付けられています。

このような背景を踏まえLegalOn Technologiesは、地理的距離に起因するサービス利用時の通信遅延（レイテンシ）を抑え、より高品質で安心してお使いいただけるサービスを提供すべく、日本・米国・EUに続くあらたなデータ拠点として、シンガポールでの提供体制を整備し、同国における「LegalOn」の提供を開始しました。「LegalOn」をはじめとする、当社が提供するProfessional AIは、2026年3月末現在でグローバルにおいて8,500社を超える企業に利用されています。シンガポールで提供する「LegalOn」は、米国で提供しているサービスと同等の機能をご利用いただけます。







■本対応により実現すること

今回の対応により、シンガポールを含むアジア太平洋地域のお客様に「LegalOn」を提供できるようになりました。また、データの保管場所をシンガポール国内に置くことで、APAC域内で「LegalOn」を操作した際の待ち時間（レスポンス時間）の短縮を実現してまいります。日常的に利用する法務業務支援サービスとして、より快適な利用環境を提供します。



■今後の展望

LegalOn Technologiesは今後も、各国・地域におけるデータ保護やガバナンスへの要請を踏まえ、お客様がそれぞれの事業環境に応じたデータ管理体制のもとで「LegalOn」をより安全かつ快適に活用できるサービス提供体制の整備を進めてまいります。



■「LegalOn」について（ URL：https://www.legalontech.com/jp/ (https://www.legalontech.com/jp/?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=pr_20260612)）

法務特化型AIエージェント搭載のProfessional AI for Legal「LegalOn」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、法務起点で企業を成長させるサービスです。「LegalOn」に搭載されている法務特化型AIエージェント「LegalOnアシスタント」が、法務相談、マターマネジメント、リーガルリサーチ、契約書レビュー、契約書管理など、法務業務における煩雑な確認作業や正確性が求められるタスクをサポート。弁護士監修コンテンツや外部情報と連携しながら自律的に処理を行い、業務を行う中で自然とナレッジが蓄積される環境を実現します。「LegalOn」は法務チームのために開発されたProfessional AIとしてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたProfessional AI for Legalのグローバルリーディングカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、法務特化型AIエージェント搭載の「LegalOn」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2026年3月末時点で8,500社を突破しています。また、事業領域を拡大し次世代ガバナンス・プラットフォーム「GovernOn（ガバオン）」なども提供しています。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。





社名 ：株式会社LegalOn Technologies（リーガルオンテクノロジーズ）

設立 ：2017年4月

代表 ：代表取締役 執行役員・グループ CEO 角田 望

事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発

所在地 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

資本金等：201.5億円（資本準備金等含）