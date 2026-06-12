【6/1より】【東京都】最大800万円,助成率2/3！「宿泊事業者向け省力化推進事業」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
東京都の大人気助成金「宿泊事業者向け省力化推進事業」の公募が開始します！
書類提出期間：令和8年6月10日（水曜日）～7月17日（金曜日）
省力化機器等の導入を希望する宿泊事業者に対して、最大800万円(助成率2/3)を助成します。
ナビットでは本助成金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
〇本助成金の詳細はこちら
https://joseikin-now.jp/?p=88830
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認定経営革新等支援機関
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
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