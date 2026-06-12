【ライブ配信/ZOOM】「リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説」セミナー開催！7月22日（水）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

主催：(株)シーエムシー・リサーチ（https://cmcre.com/）より、

注目のライブ配信セミナー開催のお知らせです。

🎓 講師：福井 正博 氏（立命館大学 理工学部 電子情報工学科 教授）

📆 開催日時：2026年7月22日（水）10:30～16:30

🖥️ Zoom配信（資料付）

💬 テーマ：「リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説」

―― EV・HEV・PHEVに不可欠なBMS技術を基礎から体系的に学び、高精度な残量推定・劣化診断・寿命予測手法を習得

受講料

・一般：55,000円（税込）

・メルマガ会員：49,500円（税込）

・アカデミック：26,400円（税込）

詳細・お申込みはこちら :https://cmcre.com/archives/144769/

🧠 質疑応答の時間もございます。

研究・業務での活用に向け、ぜひご参加ください！

【セミナーで得られる知識】

・リチウムイオン電池の基本特性

・蓄電池のモデル化手法

・BMS（バッテリーマネジメントシステム）の基本構成

・残量推定技術の基礎と実装方法

・劣化診断・寿命予測の基本技術

・EV・HEV・PHEV向け電池管理技術

【セミナー対象者】

・初学者

・若手技術者

1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説

～ 動作原理、モデル化と制御手法を中心に電池別、用途別観点を入れてEVとHEVとPHEV ～

開催日時：2026年7月22日（水）10：30～16：30

参 加 費：55,000円（税込） ※ 資料付

＊ メルマガ登録者は49,500円（税込）

＊ アカデミック価格は26,400円（税込）

講 師：福井 正博 氏

立命館大学 理工学部 電子情報工学科 教授

セミナーの趣旨

近年、高エネルギー蓄積デバイスとしてリチウムイオン蓄電池が注目されているが、温度特性や劣化特性の把握が難しいなど、効果的なBMS（バッテリーマネジメント）手法が求められている。

本セミナーでは、蓄電池のモデル化手法を理解し、効果的な残量予測や劣化予測に関する基本的な方法を習得することを目的とする。電池シミュレーション、カルマンフィルタを用いた残量推定、逐次最小二乗法を用いた内部状態推定などの定式化の方法とMATLABを使った実装方法について解説する。蓄電池劣化に関しても、基本的な劣化のメカニズムを理解した上で、その診断方法について解説する。劣化診断や寿命予測に関する最新技術ついても紹介する。

※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。

折り返し、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。

お申し込みはこちら :https://cmcre.com/archives/144769/

3）セミナープログラムの紹介

（途中休憩をはさみます）

1．イントロ

1-1 リチウムイオン蓄電池の動作原理

2．蓄電池のモデル化

2-1 蓄電池の電気的特性、等価回路表現

2-2 ナイキスト図から等価回路モデル抽出

2-3 MATLABを用いた電池シミュレーションの構築

3．高精度残量計

3-1 カルマンフィルタを用いた高精度残量推定手法

3-2 MATLABを用いたカルマンフィルタ実装

4．劣化のモデル化と診断技術

4-1 蓄電池の劣化現象とモデル化

4-2 逐次最小二乗法（RLS）による劣化診断

4-3 ナイキスト図の変化と劣化

5．劣化診断や寿命予測に関する最新技術

4）講師紹介

福井 正博 氏

立命館大学 理工学部 電子情報工学科 教授

【講師経歴】

1983年 大阪大学大学院博士前期課程（電子工学専攻）修了、同年松下電器産業(株)入社。1989年～1991年 カリフォルニア大学バークレー校客員研究員。2003年 立命館大学理工学部教授。2004年 スーパーヒューマン知能システム研究センター長。

自動配置配線、高位合成、モジュールおよびセル合成等の半導体CADおよびシステムLSI設計手法の研究開発に従事。近年は低電力設計、スマートグリッド、数学的システム最適化技術など、地球環境に貢献する電子技術の研究に取り組んでいる。

【著書】

・「ビジュアルに学ぶディジタル回路設計」（コロナ社）

・「LSIとは何だろうか 半導体のしくみからつくり方まで」（森北出版）

・「スマートグリッドと蓄電技術」（コロナ社）

【専門分野】

集積回路設計技術、ディジタルシステム設計、蓄電池シミュレーション、電池回路

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/144769/

5）近日開催ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内

〇電池工場を活用しての電池技術者養成講座：第1回 リチウムイオン電池の製造技術-基礎編（三元系正極と黒鉛負極系）

2026年6月15日（月）～6月19日（金）

※当該講座は、宿泊を伴う5日間の実習講習講座です！

https://cmcre.com/archives/143540/

〇ディスプレイの超曲面化技術とペロブスカイト太陽電池への応用の可能性

～ 更にはナノ分解能外観検査機EDスコープ活用へ ～

2026年6月18日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143566/

〇ファインバブルの基礎と活用事例

2026年6月19日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142490/

〇よくわかる「硅素化学製品」の基本と応用 ～ 体系的に学ぶ、シリコンからシリコーンまで ～

2026年6月23日（火）13：00～16:30

https://cmcre.com/archives/143361/

〇メタノール社会の青写真 ～ カーボンニュートラルに向けて ～

2026年6月24日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142381/

〇サーキュラーエコノミーに対応するプラスチックのリサイクル、バイオマス利用、生分解性付与の動向

2026年6月25日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142503/

〇カーボンニュートラルのためのSOFC／SOEC技術

～ 基礎原理から最新評価技術まで ～

2026年6月26日（金）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/144558/

〇フッ素フリーで実現可能な撥水・撥油処理技術

ぬれの基礎と液体の滑落性を向上させるための表面設計指針と実例

2026年6月30日（火）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/138252/

〇世界における再生医療及び足場材料の研究開発現状

2026年7月1日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143687/

〇半導体パッケージ技術の基礎講座

～ パッケージ形態の変遷、製造工程と用いられる装置・材料、最新トレンドまで ～

2026年7月2日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143857/

〇生成AI時代の思考力：C3思考法 ～ 創造的・批判的思考法からプレゼン技法まで ～

2026年7月3日（金）10：30～16:30

https://cmcre.com/archives/144656/

〇半導体製造における後工程・実装・設計の基礎

2026年7月3日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/144543/

〇金属3Dプリンタにおける粉末材料および金属粉末の産業応用

2026年7月7日（火）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/143625/

〇非フッ素系撥水・撥油コーティングの基礎と応用、開発動向

2026年7月8日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/141003/

〇微生物活性解析装置を用いた微生物動態計測と研究への応用

2026年7月15日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/144702/

〇リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説

… 動作原理、モデル化と制御手法を中心に電池別、用途別観点を入れてEV とHEVとPHEV

2026年7月22日（水）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/144769/

☆開催予定のウェビナー一覧はこちら :https://cmcre.com/archives/2804/

先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町：https://cmcre.com/）では、各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っております。

6）関連書籍のご案内☆発行書籍の一覧はこちら :https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/

以上