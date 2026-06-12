株式会社AKURAS

株式会社AKURAS（本社：東京都中央区）は、このたび、仮想通貨詐欺や投資詐欺に関する調査支援サービスの案内および被害防止に向けた情報発信を行う公式サイト（https://aku-ras.co.jp/）を公開いたしました。

近年、SNSやマッチングアプリ、オンライン上の投資コミュニティなどを通じた投資勧誘が広がる中、仮想通貨詐欺や投資詐欺による被害が深刻化しています。

こうした状況を受け、当社では公式サイトを通じて、仮想通貨詐欺や投資詐欺に関する調査支援サービスの案内に加え、被害防止に役立つ情報発信を強化し、相談者が現状を正しく把握し、適切な判断を行うためのサポートを提供します。

今後も被害の未然防止および被害拡大の防止に向けて、正確な情報提供と調査支援の充実に取り組んでまいります。

公式サイト公開の背景

近年、仮想通貨や投資に関する詐欺トラブルの相談は増加傾向にあり、その手口も複雑化・巧妙化しています。

当社にも、「利益が出ているように表示されているものの出金できない」「出金のために税金や保証金の支払いを求められる」「投資サイトの運営者と連絡が取れなくなった」といった相談が寄せられています。

一方で、インターネット上には真偽が不明な情報も多く、被害に遭われた方や不安を抱えている方が、必要な情報へ適切にアクセスしづらい状況も見受けられます。

そこで当社は、仮想通貨詐欺や投資詐欺に関する情報を分かりやすく発信するとともに、調査支援サービスについて理解を深めていただくことを目的として、公式サイトを公開いたしました。

仮想通貨詐欺・投資詐欺の調査を通じて適切な判断を支援

トラブルが発生した際、多くの方が不安や焦りを抱え、十分な情報がないまま対応を迫られることがあります。

当社では、取引履歴や送金記録、投資サイトの運営情報などを調査し、状況の整理と事実確認をサポートしています。

仮想通貨詐欺調査や投資詐欺調査を通じて、相談者が現状を正しく理解し、今後の対応を検討するための情報収集を支援しています。

相談事例から見る近年の仮想通貨・投資詐欺の手口

当社に寄せられる相談の中でも、特に多く見られる事例をご紹介します。

- SNSを利用した投資勧誘SNSやマッチングアプリで知り合った相手から投資話を持ちかけられ、専用の投資サイトやアプリへ案内されるケース。最初は少額の利益が表示されるなど安心感を与えられるものの、その後出金できなくなるといった相談が寄せられています。- 出金できないトラブル取引画面上では利益や残高が表示されているにもかかわらず、出金申請を行うと手続きが進まなかったり、さまざまな理由を付けて出金を拒否されたりするケース。- 追加の支払いを求められる出金手続きの途中で、「税金」「保証金」「手数料」「認証費用」などの名目で追加の支払いを求められるケース。一度支払った後も、別の名目で繰り返し送金を要求されることがあります。- 著名人や企業を装った投資勧誘実在する企業や著名人の名前、写真、SNSアカウントなどを無断で使用し、信頼できる投資案件であるかのように見せかけて勧誘を行うケース。広告やSNS投稿を通じて投資グループへ誘導し、最終的に偽の投資サイトへ登録させる手口も確認されています。被害拡大を防ぐために重要な状況整理と情報収集

仮想通貨や投資に関するトラブルでは、「早く出金したい」「指示どおりに対応すれば資金を引き出せるかもしれない」と考え、追加の送金を行う事例があり、結果として被害が拡大してしまうケースが見受けられます。

こうした状況に直面した際は、焦って対応を進めるのではなく、まず現在の状況を整理し、事実関係を確認することが重要です。

取引履歴や送金記録、投資サイトの運営情報、担当者とのやり取りなどを整理することで、状況をより正確に把握しやすくなります。

また、

- 利用している投資サイトや運営会社に関する情報を確認できる- 取引履歴や送金記録を整理できる- 過去の事例と照らし合わせながら状況を確認できる- 今後の対応を検討するための情報を収集できる

といった点も、状況整理を行ううえで重要な要素となります。

トラブル発生時には、不安や焦りから判断を急いでしまうこともありますが、まずは十分な情報を集め、現状を正しく把握したうえで対応を検討することが大切です。

仮想通貨詐欺・投資詐欺の実態把握を支援する調査サービス

当社では、仮想通貨や投資に関するトラブルについて、状況の整理や事実確認をサポートする各種調査サービスを提供しています。

調査支援と情報発信を通じた社会貢献を目指して

- 仮想通貨ウォレット調査送金先のウォレット情報や取引履歴などを確認し、資金がどのように移動しているのかを調査します。- 投資サイト・運営会社調査利用している投資サイトや取引所について、運営会社の情報や公開されている情報を調査し、実態や信頼性の確認を行います。- 取引履歴・証拠資料の整理取引履歴や送金記録、担当者とのメッセージのやり取り、スクリーンショットなどを整理し、現在の状況を把握しやすい形にまとめます。- 初期リスク診断ご相談内容をもとに、過去の事例や典型的な詐欺の手口と照らし合わせながら、注意すべきポイントやリスクの有無を確認します。

当社は、仮想通貨詐欺調査会社として、調査支援サービスの提供だけでなく、仮想通貨詐欺や投資詐欺に関する情報発信にも力を入れてまいります。

投資トラブルに関する正しい知識や注意喚起情報を発信することで、被害の未然防止と被害拡大の防止に貢献していきます。

今後も専門的な調査と情報提供を通じて、利用者が安心して投資判断を行える環境づくりに取り組んでまいります。

会社概要

会社名：株式会社AKURAS

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&EBLD.6F

事業内容：

・仮想通貨詐欺調査

・投資詐欺調査

・投資関連トラブルの情報整理支援

・各種調査サービス

URL：https://aku-ras.co.jp/