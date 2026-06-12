コネクテッドTVのアテンションデータを取得するREVISIO 人気コンテンツの注視度を公開

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンの「アテンション（注視）」を測るREVISIO株式会社(旧TVISION INSIGHTS株式会社、所在地 :東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷 康士、以下REVISIO)は、各動画サービスのコネクテッドTV（以下CTV）アプリケーションにおける注視度データを用いて、人気コンテンツの視られ方を分析いたしました。注視度が高いほど、テレビの前の視聴者が画面にくぎづけになっていたことを表します。

REVISIO「OTTオリジナルコンテンツの話題作を分析」タイトル画像

今回は、2026年4月から配信が始まった各動画サービス（OTT）のコンテンツであるNetflix「九条の大罪」「地獄に堕ちるわよ」、Prime Video「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」を対象に分析しました。

OTTの話題作は高いアテンションを獲得

各作品の個人全体注視度は

- 「地獄に堕ちるわよ」59.3%- 「九条の大罪」 54.2%- 「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」55.4%

となり、いずれも各動画サービスの平均注視度（Netflix＝54.0%／PrimeVideo＝46.6％）および地上波同ジャンルの平均注視度（ドラマ＝47.6％／アニメ＝39.1％）を大きく上回る数値を記録いたしました。

Netflixコンテンツ注視度比較PrimeVideoコンテンツ注視度比較

これらの要因には

- OTTは地上波に比べて高い目的意識を持って視聴するユーザーが多い（有料であること、見たいコンテンツを選んでみることなどが理由）- オリジナル（独占配信）コンテンツは、そのOTTでしか見られない特別感により、目的意識がさらに高まる傾向がある

ことなどが考えられます。

コンテンツごとに「刺さる世代」が異なる結果に

続いて、各コンテンツごとに、属性別データ（Child、Teen、M1-3、F1-3の計8属性を抽出し

比較）を分析しました。それぞれ、高い注視を獲得した属性について解説します。

■「地獄に堕ちるわよ」

「大殺界」「地獄に堕ちるわよ!」の強烈ワードで一世を風靡(ふうび)した占い師・細木数子さんの素顔を描いた本作は、F3（女性50歳以上）の注視度が最も高い結果になりました。細木さんがテレビで活躍していた2000年代の時代背景をよく知る層からの支持が高かったということでしょう。また、本作は”一人の女性の壮絶な一代記”として大変見ごたえのあるもので、同じ時代やその地続きの社会を生きてきたシニア女性の心に響くものがあったのかもしれません。

「地獄に堕ちるわよ」属性別注視度■「九条の大罪」

原作は『闇金ウシジマくん』などで知られる漫画家・真鍋昌平さんの作品で、泥臭いアングラな世界観が特徴です。一見、男性支持が高まりそうなこの作品で、F1（女性20～34歳）の注視が高まったのはSNS世代であるF1層にとって身近な現代社会の歪みを描いたことが理由の一つでしょう。また、松村北斗さん（SixTONES）や町田啓太さんといった女性人気の高い若手俳優を起用したことも影響していると考えられます。

「九条の大罪」属性別注視度■「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」

『北斗の拳』といえば、1980年代『週刊少年ジャンプ』で連載されテレビアニメにもなった超人気作品です。今でも世代を問わず根強いファンがいますが、やはり最も注視していたのは連載当時に少年時代を過ごしたM3層（男性50歳以上）でした。また、本作では過去のアニメ版のキャストを一新し、最新の映像技術を駆使しつつ、原作の魅力を忠実に再現することにもこだわったそうです。往年のファンの期待を裏切らないクオリティが、M3層に刺さった要因でしょう。

「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」属性別注視度

本調査では、OTTオリジナル（独占配信）コンテンツが特定セグメントで質（注視）の高い視聴を獲得している実態を示す結果となりました。

従来、地上波テレビの視聴データとデジタルメディアのインプレッション等の指標は計測基準が異なるため、横断的な比較・分析が困難でした。本データは地上波とCTVを「注視度」という共通の尺度を用いて評価することで、この課題を解消します。本年は冬季オリンピック・WBC・サッカーワールドカップなど国際的なスポーツイベントがOTTでも広く配信されており、分析対象コンテンツの裾野が大幅に拡大しています。これらのビッグイベントを機に、OTT視聴データの戦略的活用をご検討ください。

詳細およびデータの活用方法については、弊社担当営業もしくはこちら(https://revisio.co.jp/contact)よりお気軽にお問い合わせください。

■調査概要

■参考資料

- 調査期間：2026年4月1日～5月24日- 測定指標：注視度（注視秒数÷滞在秒数）＝視聴者の視線がコンテンツに向けられていた時間の比率- 対象プラットフォーム：Netflix、Amazon Prime Video- 地上波比較対象：NTV・EX・TBS・TX・CX 民放地上波キー5局平均コネクテッドTV白書2026～テレビスクリーンの視聴実態～

ダウンロードはこちら(https://revisio.co.jp/download/x67PzUid)

コネクテッドTV白書2026イメージ画像

＜本件に関する問い合わせ先＞

REVISIO株式会社 広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com

Tel(担当直通) 050-5897-4931

【REVISIO株式会社について】

REVISIO株式会社（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自の注視データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリア2,000世帯・関西エリア600世帯の地上波全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。