【リフォーム産業フェア2026】建築業界の「WEB担当者育成の場」を披露！一般社団法人住宅建築WEB担当者育成協会がミライスタイルと隣接出展

一般社団法人住宅建築WEB担当者育成協会

一般社団法人住宅建築WEB担当者育成協会（所在地：茨城県つくばみらい市、代表理事：平野雄介、以下「WEB担協会」）は、2026年7月29日（水）～30日（木）に東京ビッグサイトで開催される「リフォーム産業フェア2026」において、当協会代表理事が代表を務める株式会社ミライスタイル（以下、ミライスタイル）とブースを隣接して共同出展することをお知らせいたします。

当協会は、会員企業モデルハウス視察ツアーや登録企業のWEB担当者向けセミナーなどを行っております。今回のリフォーム産業フェアへの出展では、株式会社ミライスタイルのブースと連動し、当協会が提供している実践的な学びの仕組みや活動内容を広くご紹介します。建築業界のWeb運用における『頼れる育成・相談の場』としての認知拡大を目指します。

【出展背景】社内で相談相手がいない…建築WEB担当者の「リアルな課題」に寄り添うコミュニティの必要性

近年、建築・リフォーム業界においてホームページやSNSなどのWEB運用は、集客の生命線とも言える重要な業務となっています。

しかしその一方で、多くの工務店・リフォーム会社では、WEB運用の実務を「1人」で担う担当者が少なくありません。

当協会には日頃から「社内にWEB運用のことを相談できる相手がいない」「自分のやっている施策が正しいのか不安」といった現場のリアルな声が多く寄せられています。

WEB運用は成果が出るまでに時間がかかるからこそ、1人で抱え込まずに、同じ境遇の仲間と情報交換できる「横のつながり」が必要です。

こうした背景から、当協会は今回のリフォーム産業フェアへの出展を企画いたしました。

WEB担協会×ミライスタイルが共同出展！「成果を生み出すWEB資産」を作るアプローチ

当協会ブースでは、協会の具体的な活動内容やサポート体制をご紹介します。

隣接する株式会社ミライスタイル（当協会代表理事・平野雄介が経営）のブースでは、全国250社以上のWEB集客を支援してきた実績をもとに、実践的なWEB運用のノウハウや最新事例をご紹介しています。

両ブースはどちらも「成果を生み出す自社のWEB資産を作る」という共通の目標に向かい、それぞれ異なる視点からアプローチを行っています。

【アプローチ】

・内製型（当協会ブース）：WEB担当者の育成・教育支援

・外注型（ミライスタイルブース）：確かな成果を出すWEB制作・運用支援

両面を一つの空間で体感いただくことで、建築業界のデジタルシフトをより確実かつ強力に後押しします。ぜひ両ブースにお立ち寄りください。

【ブースの特徴】課題の整理からプロへの相談までがスムーズに繋がる、連動型レイアウトを採用

今回の出展では、当協会ブースとミライスタイルブースを自由に行き来できる連動型レイアウトを採用しました。

当協会ブースで課題を整理いただいた後、隣接ブースでそのまま個別相談をお申し込みいただける動線を実現しています。

「課題の整理」から「プロへの相談」まで一度の来場でつながる設計です。

■ こんな方にお越しいただきたい

・社内でWEBのことを相談できる相手がいないWEB担当者の方

・自社の施策が正しい方向か不安を感じている方

・WEB担当者の育成環境を整えたい経営者・代表の方

・WEB集客の成果をより確実に高めたい工務店・リフォーム会社の方

■ 「リフォーム産業フェア2026」開催概要

日時：2026年７月29日（水）～30日（木） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西３・４ホール

入場料：無料

リフォーム産業フェア 公式サイト： https://the-bars.com/about/

事前予約URL：https://the-bars.com/visit/

【ミライスタイル ブースへのお立ち寄りについて】

当日のブースでは個別診断は行っておりません。

後日「個別相談」のご案内をいたします。

詳細はお問い合わせ先までご連絡ください。

■ 一般社団法人 住宅建築WEB担当者育成協会

代表理事：平野雄介

所在地：〒300-2417 茨城県つくばみらい市富士見が丘2-14-5

設立：令和7年8月8日

事業内容：

(1) 住宅・建築業界のWEB担当者育成に関する事業

(2) WEBに関するセミナーや研修の企画、開催事業

(3) WEBマーケティングに関するコンサルティング事業

(4) 人材育成・交流のための情報提供および交流会の開催

(5) 住宅・建築業界用WEBサイトの制作、運用、保守等に関する技能検定の実施

公式ホームページ：https://webtankyokai.net/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ミライスタイル 担当：筑波（つくば）

TEL：029-734-1307

E-mail：info@mirai-style.net