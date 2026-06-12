KOLC＋「デジタルツイン配置計画」を提供開始。三角コーン、足場、仮囲いをパラメトリックに生成可能に

株式会社コルク

株式会社コルク（東京都豊島区、代表取締役：堤 正雄）は、BIM/CIMクラウド「KOLC＋（コルクプラス）」において、Webブラウザだけで軽快に動作する3D配置計画ツールを提供開始したことをお知らせいたします。三角コーンや足場などの資材をラインを引くだけで配置でき、資材の間隔や高さをパラメトリックに調整しながら配置検討を実施することが可能になりました。

開発の経緯

建設・土木工事の施工計画において、足場や安全資材の配置検討は、現場の安全確保および施工効率を左右する極めて重要なフェーズです。例えば、足場の設置位置や高さのわずかな狂いが、施工時の重大なトラブルや手戻りにつながるケースは少なくありません。

これまで3次元空間で配置検討を行うには、インストール型のWindowsソフトウェアを使用するのが一般的でした。そのため、大規模な点群データやBIM/CIMモデルを活用しようとすると、データ共有やレビューの際に関係者間で大容量ファイルをやり取りせざるを得ず、現場への導入や迅速な合意形成において大きな足枷となっていました。

こうした「データの重さ」と「共有の手間」という現場の課題を解決すべく、当社はWebブラウザだけで軽快に動作し、シームレスな情報共有を可能にする3D配置計画ツールを開発いたしました。

新機能「デジタルツイン配置計画」の特徴

「3D図形」の種類

- PowerPointのような直感的な操作性PowerPointのオートシェイプのような手軽さで、三角コーンや足場などの資材をラインを引くだけで配置できます。編集履歴（Ctrl＋Z）にも対応しているため、Webブラウザ上でWindowsアプリのような直感的な編集が可能です。- パラメトリックなモデル生成配置した資材の間隔や高さは、数値入力でパラメトリックに調整が可能です。CADソフトウェアのように支柱モデル１つ１つを細かく微調整するような作業は一切不要です。- 資材モデルのレンダリング最適化Webブラウザで高速に描画するため、資材モデルのポリゴン数やメモリ消費を極限まで最適化しました。そのため、モデル表現がやや簡素になっています。- 大容量モデルもクラウド上で高速描画KOLC＋が持つ強みを活かし、大規模な点群データやBIM/CIMモデルもWebブラウザ上でスムーズに表示。一元管理された基盤モデル上で配置検討することで、より実効性の高いシミュレーションを実施できます。【デモ動画】枠組足場をラインに沿って生成し、「Ctrl＋Z」で戻してやり直している様子

今回のアップデートでは、枠組足場、仮囲い、三角コーン、プラフェンス、支柱、杭、土嚢、パイプ、3D矢印、3Dソリッド（多面体）を新たに追加可能になりました。その他、エリア（区画）、球体、円形、3Dメモにも対応しています。

配置図を「DXF形式」で出力可能に

枠組足場の支柱や三角コーンの位置、仮囲いのラインなどは、DXF形式（3DCAD／2DCAD）で出力できます。公共座標の場合は「絶対座標」で出力可能です。

簡易的な「数量算出」に対応

三角コーンの配置をDXFファイルで出力し、AutoCADで開いた様子。径やカラーも出力されます

三角コーンの個数や仮囲いのパネル数などを自動的に集計し、CSV形式で出力できるようになりました。現時点では簡易的な数量表ですが、今後、詳細な数量を出力できるように検討いたします。

リスト管理できる「チェックリスト」に対応

三角コーンの配置数を集計したCSVファイルの例。距離計測の結果も出力可能になり、検査結果シートとしても活用可能になりました

追加した図形やメモを「一覧表」で管理できるようになりました。3Dビューアと一覧表は同期しているため、どちら側でも編集できます。レビューや検査時にチェックリストとして活用しやすいように「状態」も記録できるようになりました。

複数人の指摘事項を統合できる「ビュー統合」に対応

【デモ動画】デジタルツインと一覧表を連動して指摘事項を追加し、カラー変更する様子一覧表では複数選択して「状態」を一括更新でき、レビューや検査時に活用可能です

複数人で指摘事項を記入したり、配置検討した際に、別々に保存したビューを１つの空間に統合してレビューできるようになりました。

編集履歴、矩形・90度スナップ、寸法入力に対応

複数人の指摘事項を１つの空間に統合するイメージ

点群図化ツール(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000081365.html)と同様に、編集履歴（Ctrl＋Z／Ctrl＋Y）、スナップ機能（矩形・90度）、寸法入力に対応しました。

「SIMA形式」で出力可能に

三角コーンを矩形スナップで追加した様子

3Dメモなどの「座標」と「ラベル」をSIMA形式で出力できるようになりました。他のソフトウェアに転記しやすくなります。

3Dモデルの「複製」に対応

KOLC＋では、3Dモデルを自由に追加して配置検討を実施できます。今回のアップデートで、3Dモデルを「Ctrl＋V」で複製できるようになりました。

3Dモデルの「スナップ移動」に対応

【デモ動画】3Dモデルを複数選択して、複製および配置している様子

3D重機モデルなどを配置する際に、直下のモデル面にスナップしながら配置できるようになりました。さらに、BIM/CIMモデル面の傾斜に合わせてモデルを自動回転できるモードも追加しました。これにより、配置検討を大幅にスムーズに実施できるようになりました。

「CSPI-EXPO 2026」にデモ展示いたします

【デモ動画】点群やBIM/CIMモデル面にスナップしながら配置している様子【デモ動画】BIM/CIMモデル面の傾斜に合わせてモデルを自動回転するモード- 第8回 国際 建設・測量展（CSPI-EXPO 2026）- 会期： 2026年6月17日(水)～20日(土) の4日間- 会場： 幕張メッセ- 入場料： 無料（展示会HPから来場登録が必要）KOLC＋の出展詳細はこちら ≫ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000081365.html

※ モデル提供：国土交通省 四国地方整備局 波川高架橋工事

■ KOLC＋（コルクプラス）とは

KOLC＋は、BIM/CIMモデルや点群をクラウド上で統合・共有・活用できる「BIM/CIMクラウド」です。国土交通省などの情報共有システム（ASP）としても利用でき、利用社数は500社以上になっています。国土交通省の「建築GX・DX推進事業」での補助対象ソフトウェアにも認定されています。

サービスサイト：https://kolcx.com(https://kolcx.com)

機能一覧：https://kolcx.com/feature/(https://kolcx.com/feature/)

■ 株式会社コルクの会社概要

所在地： 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル14階

代表者： 堤 正雄

事業内容： 建設業向けBIM/CIM共有クラウド「KOLC＋」の企画、開発、運営

会社HP： https://kolg.co.jp(https://kolg.co.jp)