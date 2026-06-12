【イベントレポート】資本金 100 万円で終活会社を経営せよ！麗澤大生が挑んだ終活ビジネスプレゼンを開催

株式会社ルリアン

学校法人廣池学園 麗澤大学（千葉県柏市、学長：徳永澄憲）と、相続・終活プラットフォーム事業を展開する株式会社ルリアン（京都府京都市、代表取締役会長兼 CEO：藤巻米隆)は、2026 年 6 月 5 日、同大の全学対象講義「相続におけるビジネスプラットフォーム論」において、学生による「終活株式会社」の企画発表会を開催いたしました。本発表会では、デジタルネイティブである Z 世代の学生たちが、４～５ 人ずつの 8 グループに分かれて仮想企業を設立。実際の企業さながらの組織と「資本金 100 万円」という条件のもと、従来の「身辺整理」の枠にとらわれない、前向きで実践的な終活ビジネスモデルを提案しました。本日は、本発表会の模様をレポートします。

資本金100万円で「終活株式会社」を設立!? 大学生が本気で挑むビジネスプラン

△発表会の冒頭で挨拶を行う麗澤大学 徳永澄憲学長

舞台となったのは、麗澤大学工学部内に国内初として設置された「相続工学研究センター」による全学対象講義の最終講義。本発表会の最大の特徴は、ただビジネスアイデア出し合うだけにとどまらない点にあります。学生たちは「CEO」「事業担当」「プラットフォーム担当」「マーケティング担当」「財務担当」といった実際の企業さながらの役職を分担。「資本金100万円を元手に、いかに利益を出し、社会に貢献していくか」という、リアリティのあるビジネスプランを構築して発表会に臨みました。

祖母の遺品整理から生まれたアイデアも。Z世代が提案する多彩な終活ビジネス

△発表会の趣旨に関して説明を行う株式会社ルリアン代表取締役社長の小西弘樹

本イベントでは、以下の8つの仮想企業（グループ）から多彩なビジネスアイデアが提案されました。

株式会社メモリアルサポート：継承しやすい未来型のお墓

株式会社ケアバンク：終活のための積み立て運用サービス

株式会社LOOP：遺品出品代行サービス ～RE:MEMORY～

株式会社カナエール：WISH LIST×夢をかなえる事業 LIVIT

株式会社春夏お団子：終活.com

株式会社 IIS Life：生前資産現金化サービス

株式会社未完旅行社：あなたの人生に、最後の冒険を。

株式会社ふぁあすとすてっぷ：終活セミナー

■デジタルネイティブ世代が考える、新しい「思い出の残し方」

発表されたアイデアの中で注目を集めたのが、デジタルツールや社会課題への視点を取り入れたサービスです。

「株式会社LOOP」が提案した遺品出品代行サービス「RE：MEMORY」は、終活における「不要な衣類やアクセサリーの所持問題」に着目しました。預かった品物をフリマアプリで代行出品し、販売利益の15%を手数料として受け取る仕組みです。サステナビリティやリユース意識の高まり、そしてフリマアプリ文化が定着した現代の市場環境を捉えたビジネスモデルです。

△展開する事業について発表を行う株式会社LOOPのメンバー

この事業は、メンバーのひとりが実際に祖母を亡くした際、大量の遺品整理に直面したという実体験から着想を得ています。「思い出の詰まった品々をただ処分するのではなく、次に必要とする人へ繋ぎたい」という強い思いから、遺族の精神的・物理的な負担を軽減しつつ、故人の生きた証に新たな価値を見出すビジネスへと昇華させました。

また、「株式会社カナエール」の「WISH LIST×夢をかなえる事業 LIVIT」は、人生でやり残したことを叶える体験型サービスです。家族旅行や憧れの体験などをオーダーメイドやパッケージプランとして提供します。さらに、夢を叶える瞬間をInstagramやTikTokなどのSNSで発信して新規顧客の獲得を狙うという、マーケティング戦略も発表されました。

■ 「お金」と「おひとりさま」問題に対するプラットフォーム構築

△展開する事業について発表を行う株式会社カナエールのメンバー

一方で、現実的な社会課題に対して実践的な解決策を提示した企画も登場しました。

「株式会社ケアバンク」が発表したのは、老後の終活資金に対する不安を解消するための「積み立て運用サービス」です。信託銀行などの定期積立の仕組みを活用しつつ、自社は資金預かりを行わず、公式LINEでの「やりたいこと診断」やAI終活アプリを提供します。金融機関へ顧客を送客することで手数料を得るという、プラットフォーム型のビジネスモデルです。

さらに、「株式会社 IIS Life」による「生前資産現金化サービス」は、身寄りのない高齢者が直面する空き家や遺品整理の課題にアプローチしました。資産を査定して現金化し、遺産を自社で相続するというスキームを発表しました。介護施設や不動産会社と連携して、独り身の高齢者をサポートする姿勢が示されました。

△展開する事業について発表を行う株式会社 IIS Lifeのメンバー

他にも、マンション型墓地を提案した「株式会社メモリアルサポート」や、旅行が困難な方へ最後の冒険を提供する「株式会社未完旅行社」など、多彩な切り口のサービスが披露されました。

プロの目で本気審査！リアルな社会課題に挑み、見事「教員賞」「学生賞」に輝いたのは？

△株式会社メモリアルサポート△株式会社未完旅行社△株式会社春夏お団子△株式会社ケアバンク△株式会社ふぁあすとすてっぷ

プレゼンテーション終了後には、参加学生による投票（学生賞）と、麗澤大学徳永学長、株式会社ルリアン代表取締役社長の小西、同社社外取締役の吉田衣里らによる採点（教員賞）が行われました。

経営的視点、現場・リーガル視点、教育的視点という多角的な基準で審査された結果、学生賞には「株式会社 IIS Life」、教員賞には「株式会社LOOP」が選ばれました。

審査員からは、「持ち物の整理を通じて、人生の価値を再発見するというテーマは非常にメッセージ性があり、あたたかい終活を感じることができた」といった講評が寄せられ、学生たちが現実のビジネス課題に向き合った実践的な学びが評価されました。

AI時代だからこそ求められる「個性」

発表会の総括として、麗澤大学工学部の大澤義明教授から学生たちへメッセージが贈られました。

大澤教授は、現代におけるバズワードとして「AI」を挙げ、「『AIが全て解決してくれる』という風潮があるが、やはり『どういうデータを入れたか』『どういうことに役立つか』を具体的に説明し、『人間の力をどう引き出せるか』を考えることがポイントになる。人間がやりたいことや、どうやって実現するかまで考えないと、うまくいくことはない」と指摘しました。

△総括として学生たちへエールを送る麗澤大学 大澤教授

さらに、プロジェクトを進めるうえで生じる壁をどう突破するかについて、「それは『個性』だと思う。自分自身の生きてきた経験や生きる力から出てくるもの」と強調。「皆さんにはそれぞれの個性があるのだから、自信を持って、それを大事にしながら生きていってほしい」と、AI全盛の時代における人の強みについて語り、学生たちにエールを送りました。

「死への準備」から「人生を最後まで楽しむための前向きな活動」へ。麗澤大学の学生たちが提示したアイデアは、これからの終活のあり方について新たな可能性を示すものとなりました。次世代を担う学生たちが、今後どのように社会課題と向き合っていくのか、期待が高まるイベントとなりました。

◆会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76273/table/73_1_739e532ea88c39a9c87d56e95f4225f9.jpg?v=202606120951 ]