【SIGNATE】AI博覧会 Summer 2026 名古屋に出展・登壇

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、2026年6月16日（火）・17日（水）に名古屋コンベンションホール で開催される東海エリア最大級のAI専門展示会「AI博覧会 Summer 2026 名古屋」に出展し、カンファレンスへ登壇することをお知らせいたします。

【業務棚卸を起点とした組織変革（AX）の加速】

DX・AX推進や組織改革の第一歩となる「業務棚卸」は、全社の業務を可視化する極めて重要なプロセスです。しかし従来の手法では、ヒアリングや整理に膨大な時間とコストがかかり、外部コンサルティングを活用した場合でも完了までに半年以上を要するケースが一般的でした。

こうした課題を解決するため、SIGNATEは従来の業務棚卸プロセスをAIによって大幅に効率化する業務棚卸AIエージェント「SIGNATE WorkAI」を開発しました。本展示会では、最短約1週間での業務可視化と90％以上の工数削減を実現する仕組みに加え、可視化したデータを起点にDX・AX推進、組織変革へとつなげる具体的な活用アプローチをご紹介します。

■ 出展内容：業務棚卸AIエージェント「SIGNATE WorkAI」（ブース番号：E-3 ）

生成AI活用を推進するうえで、多くの企業が「どの業務をAIに任せるべきか分からない」という現状把握の課題に直面しています。SIGNATEブースでは、このボトルネックを解消する「SIGNATE WorkAI」のデモや詳細な機能をご紹介します。

「SIGNATE WorkAI」サービス詳細URL： https://service.signate.jp/work-ai(https://service.signate.jp/work-ai)

【SIGNATE WorkAI で実現できること】

- 「AIをどこに使うべきか」の答えを、わずか1週間で。 業務の棚卸から生成AI活用度診断、ROI試算までを一気通貫で自動化。- 半年かかる業務棚卸を「1週間」で完了- 既存の職務概要や求人情報などの最小限の資料から100以上のタスクを自動生成し、半年超の棚卸期間を劇的に短縮してコストを9割以上削減します。- AIによる削減効果（ROI）をズバリ定量化- 独自のアルゴリズムで全業務のAI活用度を6段階で診断し、削減時間や経済効果を可視化することで、生成AI導入の投資対効果を明確にします。- 「自動化」か「育成」かの最短ルートを提示- 診断結果から「自動化」すべきタスクか「スキル習得」で効率化を目指すタスクかを判定し、戦略から実装まで迷いのないAXロードマップを提供します。

当日のブースアポイントも受付中です。ぜひ事前にご予約のうえご来場ください。

ブースアポイントURL:こちら(https://event.aismiley.co.jp/event/16286/module/booth/436391/418936?_gl=1%2azqopux%2a_gcl_aw%2aR0NMLjE3ODExMzgyNDIuQ2owS0NRandscVRSQmhDQkFSSXNBTnJrcnhoVzdkQ3ZSQ2tJRXl6NnUyVU80cEdPeEsxelRBT2VHOGVUQy1UQnBNeEZOYVdHY0xOc2RCY2FBdW1vRUFMd193Y0I.%2a_gcl_au%2aNTU1MTYxNzUwLjE3ODA4ODE2MDYuNTQwOTYyOTIwLjE3ODA4ODI4MTguMTc4MDg4MjgxOA..)

■ カンファレンス登壇概要

「AX」をテーマに、業務診断と教育を連動させてAI導入のROIを最大化する、実践的な組織変革ロードマップを解説します。

- 日時： 2026年6月17日（水）13:00～13:40- 会場： AI博覧会 Summer 2026 名古屋 セミナー会場- タイトル： 『AI駆動型経営 ～業務の棚卸から始めるAX～』- 登壇者： 株式会社SIGNATE 執行役員CSO 糸賀 拓馬- 参加費： 無料（事前登録制）- 講演内容： 多くの企業が直面する「導入で終わるAI」から脱却し、業務診断と教育を連動させることで投資対効果（ROI）を最大化する手法を伝授。AXによる「勝てる組織への変革ロードマップ」を最新事例とともに提示します。- 詳細URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/2a-4/

■ 「AI博覧会 Summer 2026 名古屋」開催概要

- 「AI博覧会 Summer 2026 名古屋」は、AI・生成AIに関する最新ソリューションや先進事例が集結する東海エリア最大級のAI専門展示会です。- 会期： 2026年6月16日（火）・17日（水）- 会場： 名古屋コンベンションホール 3F・4F- 住所： 〒453-6102 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12- 主催： 株式会社アイスマイリー- 参加費： 無料（事前登録制）- 公式サイト： https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/

■SIGNATE（https://signate.co.jp/）について

株式会社SIGNATEは、AIを基軸とした先進的なアプローチによって、企業の諸課題を解決へと導くAIソリューションカンパニーです。独自の特許技術に基づき、圧倒的なスピード感で業務の可視化を実現する「WorkAI」を筆頭に、組織内の効率化余地を特定する診断サービス、実践的なスキルを磨く「SIGNATE Cloud」、さらにはAIエージェントの構築・導入支援に至るまで多角的に展開。包括的な支援体制を通じて、国内におけるDX・AXの社会実装を力強く推進しています。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp