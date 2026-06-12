デジタル・ＡＸ人材を育成する「都立学校ＡＩ Lab」がスタート！

東京都

生成ＡＩが、これまでにないスピードで社会や経済に浸透する中、デジタル技術を活用できる人材の育成は、ますます重要になっています。

東京都教育委員会では、昨年5月に全都立学校で生成ＡＩ利用環境（都立ＡＩ）を整備し、児童・生徒が生成ＡＩを学習に活用する取組を行ってきました。

その学びのレベルを上げるため、都立学校の生徒が生成ＡＩ等を活用して社会や地域の課題解決に挑戦するプロジェクト「都立学校ＡＩ Lab」をスタートします。

１ 取組の位置付け

都立学校では、デジタル・ＡＸ人材の育成を重層的に展開します。

・都立学校ＡＩ Lab

生成ＡＩ等を活用して社会や地域の課題を解決するプロダクトを作る取組

・都立ＡＩ

生成ＡＩと対話して新しい視点や発想を得るなど、生成ＡＩを活用する取組

２ 「都立学校ＡＩ Lab」の概要

生徒のレベルに応じた３段階のプログラムを実施します。

【初級】アプリ開発オンラインプログラム：ＡＩアプリ開発の基礎的なスキルを動画教材で学習

【中級】アプリ開発ワークショップ：スキルを活用してＡＩアプリ開発を体験

【上級】ハッカソン・コース：メンターの伴走支援を受けて高度なＡＩアプリ開発に挑戦

３ 各プログラムの内容

【上級】ハッカソン・コース

（１）日程（予定）

・令和８年９月から令和９年１月まで

デザイン思考・データサイエンス・ＡＩアプリ開発に関する知識の習得

メンターの伴走支援を受けながら課題の検討・ＡＩアプリの開発

・令和９年１月下旬

成果発表・審査・表彰式

（２）会場

詳細は特設サイトでお知らせします。

（３）対象

デジタル技術を活用し、高度な課題解決への挑戦を目指す都立学校に通う高校生

（４）定員

40名

（５）募集予定時期

令和８年７月上旬から８月中旬

【中級】アプリ開発ワークショップ

（１）日程

【集合型】

（デザイン思考の知識の習得）

１.令和８年７月12日（日）、２.８月２日（日）

（ＡＩアプリの知識の習得・開発）

１.令和８年７月18日（土）、２.８月３日（月）、３.８月４日（火）

【学校開催型】集合型と同様の内容を都立学校８校で実施。令和８年９月から12月まで（予定）

（２）会場

【集合型】デロイト トーマツ 東京オフィス（予定）

【学校開催型】都立学校内

（３）対象

基礎から実践へ、スキルを磨いてレベルアップしたい都立学校に通う中学生・高校生

（４）定員

【集合型】150名（30名×５回）

（５）募集開始日

【集合型】令和８年６月12日（金）

【初級】アプリ開発オンラインプログラム

（１）配信予定期間

令和８年７月から令和９年３月まで（詳細は特設サイトでお知らせします。）

（２）対象

アイデアを形にする、はじめの一歩を踏み出したい都立学校に通う中学生・高校生

４ 【中級】アプリ開発ワークショップの申込方法

中級プログラム「アプリ開発ワークショップ（集合型）」の参加募集を本日から開始します。

アプリ開発に興味のある都立学校に通う中学生・高校生であれば、どなたでも参加可能です。

以下の特設サイトからお申込みください。

https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/AILab/

【問合せ先】

教育庁企画部デジタル推進課

直通：03-5000-7341

メール：S0311403(at)section.metro.tokyo.jp

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