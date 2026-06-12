“漢字アイス”のKANJI JAPAN、鈴木おさむ氏が代表の「スタートアップファクトリー」から資金調達を実施

株式会社KANJI JAPAN

2026年6月12日8時00分

報道関係者 各位

2026年5月1日よりオープンした漢字アイスの専門店「KANJI ICE鎌倉店」その他漢字アイス事業を営む株式会社KANJI JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：篠原光、高橋昂平）は、2026年6月12日、鈴木おさむ氏が代表を務めるtoC向けファンド「スタートアップファクトリー1号投資事業有限責任組合」よりプレシードラウンドで新たに出資を受け、資金調達をしたことをご報告いたします。

当社は、元・日本テレビでフリーアナウンサーの篠原光と、元・日本テレビディレクターの高橋昂平とが中核となって共同創業した、エンターテインメントカンパニーです。漢字アイスを皮切りに、漢字アイスの魅力を全国・全世界にお届けしつつ、様々な切り口で世界をエンタメで巻き込んでまいります。

今回の資金調達を通じて、エンターテインメント業界の第一線で活躍する鈴木おさむ氏の影響力を活かして、まずは漢字アイスの全国的な拡大に向けて取り組みを進めてまいります。

「鎌倉」漢字アイス 抹茶味KANJI ICE 鎌倉旗艦店

【漢字アイスインスタアカウント】

https://www.instagram.com/kanji_ice_japan/



スタートアップファクトリー 代表 鈴木おさむ氏 コメント

僕と同じくテレビの世界で勝負してきた人間が、とてつもなく面白い会社を立ち上げました。

アイス。 しかも漢字。 しかも、もう売れている。

今、いろんな場所で話題になり始めています。

テレビで培ってきたエンターテインメントの精神を、新しい事業でここまで形にできるのかと驚かされます。だからこそ、この先もその発想力と遊び心を爆発させてほしい。

そして、この会社の成功によって、「テレビを作ってきた人間は面白い」 ということを世の中に証明してほしいと思っています。

日本中の観光地で、海外から来た人も、日本の人も、みんなが漢字アイスを手にしている。

そんな新しい風景が当たり前になる日を見てみたい。

観光地の景色そのものを変えてしまう可能性を感じています。

本当に楽しみです。 期待しかありません。

爆速成長、確実です。

スタートアップファクトリー

鈴木おさむ

株式会社KANJI JAPAN 代表取締役 篠原光 コメント

「『漢字アイス』に、どうしてもワクワクしたから。」

そんな素朴な想いから、弊社は誕生しました。

今回初めての外部株主としてご参画いただいたスタートアップファクトリー様のHPには、代表ご挨拶の最後に「一緒にワクワクしましょう」と記されています。

アナウンサーとしてたくさんの方々に育てていただいたテレビの世界。その世界で数々の歴史を築いてこられた鈴木おさむ様と、新たな一歩を踏み出せることに、心からワクワクしています。

『漢字アイス』を手に取ってくださった皆さんの旅の思い出が、デートの記憶が、家族写真の一枚が、一層素敵なものになるように。

そんな願いを込めて、一人でも多くのお客さまに楽しんでいただけるよう、

「テレビの前のみなさんに楽しんでもらう」ことを追求してこられた鈴木おさむ様のお力をお借りしながら様々な挑戦をしてまいります。

『漢字アイス』のこれからを、ワクワクしながら見守っていただけますと幸いです。

株式会社KANJI JAPAN

代表取締役 篠原光

■ 全国各地で販売予定の漢字アイス

漢字アイスは、専門店であるKANJI ICE鎌倉店だけでなく、全国各地でお楽しみいただけます。現在主な販売店としては、サンガスタジアム（京都）にて京都漢字アイスが、また、JR新富士駅（静岡県）等にて富士山漢字アイスがお楽しみいただけます。ミルク・イチゴミルク・チョコレート・抹茶・マンゴーミルク・ソーダミルクとフレーバーも日々アップデートしております。

全国各地に漢字アイス文化を広めるべく、南は沖縄から北は北海道まで様々な企業様とのコラボが進行中です。もし、ご興味のある企業がいらっしゃいましたら、ぜひ当社までお問い合わせください。

【会社概要】

会社名：株式会社KANJI JAPAN

所在地：東京都港区赤坂1-3-15 第二中田ビル1F

代表者：篠原光、高橋昂平

設立：2025年12月

URL：https://www.kanji-japan.co.jp/

事業内容：漢字アイスの開発・プロデュース・販売等