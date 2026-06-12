【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム YACHIYO FLAGs、サステナビリティ・パートナーズとスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、サステナビリティ・パートナーズ（本社：千葉県千葉市美浜区／代表：橋本 憲）と、26-27シーズンスポンサー契約を締結いたしました。

YACHIYO FLAGsは、「地域と共に。八千代から世界へ。」をスローガンに掲げ、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。

このたびご支援いただくサステナビリティ・パートナーズ様は、サステナビリティ・レジリエンス経営の推進や経営承継、後継者育成、エグゼクティブ・チーム・アスリートコーチングを通じて、組織や個人の「意志ある未来」を共創するプロフェッショナルです。

サステナビリティ・パートナーズ様は、代表自身のバスケ経験、過酷な闘病生活、ビジネス経験などから、即効性、表面的な派手さや目に見えるパフォーマンスばかりが称賛されやすい現代において、「時代が変わっても決して変化しない『人間とビジネスの【基礎】』の徹底を最重要視する、独自の伴走スタイルを確立しています。このスタイルは、決して時代や社会情勢の変化への対応を後回しにしているのではなく、これら基礎の徹底が変化に強い土台（未来）づくりの実現につながると信じているからです。

今後は、試合会場での共同プロモーションや地域イベントでの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、さまざまな取り組みを通じて、地域とスポーツの新たな価値創出に挑戦してまいります。

YACHIYO FLAGsは、地域や企業の皆さまと共に、スポーツを通じた持続可能なまちづくりに取り組み続けます。

【企業概要】

法人名：サステナビリティ・パートナーズ

本社所在地：千葉県千葉市美浜区

代表：橋本 憲

事業概要：

・社外CxO

・サステナビリティ経営コンサルティング

・経営承継コンサルティング

・レジリエンス経営コンサルティング

・エグゼクティブコーチング、チームコーチング、アスリートコーチング

・その他（脱炭素推進支援、AI活用支援、国／自治体の制度活用推進支援など）

さらに「創」という漢字が持つ「はじめる」「壊す」「つくる」という三つの意味から、

ロゴのPARTNERSの【E】にある三本の横線には、

「共に創り始める」

「想いに共感し、サステナビリティを高め続ける」

「時には既存の考え・枠組みを壊し、新たに創り始める」

という想いが込められています。

YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）

- 公式HP：https://3x3yachiyoflags.studio.site/- 公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/- 運営会社：株式会社KoKoKaRa- 運営会社HP:https://kokokara2024.com/- 運営会社Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/- お問い合わせ：info@kokokara2024.com